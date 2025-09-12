Video Accident grav în Tulcea: Un tânăr de 19 ani a murit, iar alți cinci au fost răniți după ce mașina în care se aflau a intrat într-un cap de pod

Un autoturism a intrat vineri, 12 septembrie, într-un cap de pod în zona localității Horia, județul Tulcea. În urma accidentului, o persoană a murit, iar alte cinci au fost rănite.

„La data de 12 septembrie 2025, în jurul orei 17:07, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul că la intrare în localitatea Horia a avut loc un accident rutier”, informează IPJ Tulcea.

Potrivit autorităților, un tânăr de 19 ani a condus autoturismul pe DN 22F, iar datorită neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Un martor a declarat pentru Adevărul că mașina implicată în accident îl depășise, după care a văzut-o înfiptă în capul de pod. Acesta a sunat la 112 și le-a tăiat centurile de siguranță celor din autoturism. Toate persoanele aflate în mașină aveau vârste cuprinse între 17 și 19 ani

În urma accidentului, 5 persoane aflate în autoturism au fost rănite, iar un pasager, aflat pe locul dreapta din față, a murit.

Circulația pe DN 22F se desfășoară alternativ, însă valorile de trafic sunt reduse. Se estimează reluarea traficului în condiții normale după ora 19:00, potrivit Centrului Infotrafic.