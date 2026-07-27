Trump vrea ca mii de veterani să devină șoferi de camion după retragerea licențelor imigranților

Administrația Trump a lansat o nouă campanie prin care încurajează militarii americani care părăsesc armata să urmeze o carieră de șofer de camion, deoarece zeci de mii de șoferi imigranți și-au pierdut licențele în urma controalelor intensificate din acest an.

Programul, denumit „Freedom Haulers”, face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Casei Albe destinată sprijinirii veteranilor în găsirea unui loc de muncă după încheierea serviciului militar.

Potrivit administrației americane, militarii care au condus recent vehicule militare grele vor putea obține permisul comercial pentru camioane fără a mai susține proba practică obligatorie. Ceilalți soldați vor avea posibilitatea să urmeze cursuri de pregătire în ultimele șase luni de serviciu activ, relatează AP News.

De asemenea, prin programul GI Bill, statul va acoperi integral costurile pregătirii pentru obținerea permisului de conducere comercial (CDL), iar unii beneficiari vor putea primi inclusiv o indemnizație pentru locuință pe durata studiilor.

Mii de șoferi au rămas fără licență

Campania vine după ce Departamentul Transporturilor a intensificat verificările privind respectarea cerințelor legale pentru șoferii profesioniști.

Autoritățile americane au anunțat că aproximativ 26.000 de șoferi au fost scoși din activitate pentru că nu au demonstrat cunoștințe suficiente de limba engleză, în timp ce alte 30.000 de permise comerciale au fost anulate deoarece ar fi fost eliberate ilegal.

În urma unor controale desfășurate la nivel național, oficialii au descoperit numeroase licențe comerciale rămase valabile după expirarea permiselor de muncă ale unor imigranți sau emise fără verificarea corespunzătoare a statutului acestora.

Guvernul federal a încercat inclusiv să blocheze fonduri pentru infrastructura rutieră destinate statelor California și New York, acuzând autoritățile locale că nu au revocat mii de licențe considerate neconforme. Litigiul se află în prezent pe rolul instanțelor.

Sean Duffy: „Înlăturăm șoferii periculoși de pe șosele”

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a susținut că măsurile urmăresc creșterea siguranței rutiere.

„Înlăturăm în fiecare zi tot mai mulți șoferi străini periculoși de pe drumurile noastre și restabilim integritatea industriei americane de transport. Noua noastră campanie Freedom Haulers va consolida aceste eforturi și va transmite mesajul că nu a existat niciodată un moment mai bun pentru foștii membri ai armatei americane să urce la volanul unui camion de mare tonaj”, a declarat acesta.

Industria transporturilor susține inițiativa

Reprezentanții companiilor de transport au salutat măsurile administrației Trump și consideră că veteranii reprezintă candidați potriviți pentru această profesie.

Derek Leathers, președinte și director general al companiei Werner Enterprises, a declarat că veteranii reprezintă deja aproximativ 15% din forța de muncă a companiei și aduc disciplină, experiență tehnică și calități de leadership.

La rândul său, Cole Stevens, director de strategie al unei companii de transport, a afirmat că unii dintre cei mai buni șoferi cu care a lucrat provin din rândul militarilor.

Noi restricții pentru șoferii imigranți

În paralel, administrația Trump intenționează să înăsprească regulile privind acordarea permiselor comerciale pentru cetățenii străini.

Potrivit noilor reguli propuse, doar deținătorii vizelor H-2A, H-2B și E-2 vor mai putea solicita un permis comercial pentru șoferi profesioniști, iar examenul va trebui susținut exclusiv în limba engleză. Aceste măsuri sunt însă contestate în instanță.

Conform datelor oficiale, imigranții reprezintă aproximativ 20% din totalul șoferilor de camion din Statele Unite, însă licențele comerciale speciale pentru șoferii nerezidenți reprezintă doar aproximativ 5% din totalul permiselor comerciale, echivalentul a circa 200.000 de șoferi.

Departamentul Transporturilor estimează că un șofer de camion câștigă în prezent, în medie, aproximativ 70.000 de dolari pe an, pe fondul creșterii cererii din industrie și al majorării tarifelor de transport.