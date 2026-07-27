Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a recomandat oprirea bombardamentelor din zona strâmtorii Ormuz. Care este motivul?

Consilierii americani au ajuns la concluzia că prelungirea operațiunii aeriene nu ar mai aduce rezultate semnificative.

După două săptămâni de atacuri, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ordonat suspendarea loviturilor asupra obiectivelor iraniene, pentru a lăsa mai mult spațiu negocierilor cu Teheranul. Decizia a fost influențată de evaluarea amiralului Brad Cooper, comandantul CENTCOM, care a declarat că operațiunea desfășurată în apropierea strâmtorii Ormuz a atins limita eficienței sale, majoritatea obiectivelor vizate fiind deja lovite. Informația a fost relatată de Axios.

Cel mai înalt comandant militar american în Orientul Mijlociu, amiralul Brad Cooper, a recomandat încetarea campaniei de bombardamente din zona strâmtorii Ormuz. Potrivit unor surse Axios familiarizate cu poziția sa, operațiunea și-a atins limita de eficacitate.

Recomandarea lui Cooper, care conduce Comandamentul Central al Forțelor Armate ale SUA, alături de opiniile altor consilieri, a influențat decizia președintelui Donald Trump de a suspenda, vineri, atacurile americane asupra Iranului.

Această decizie reprezintă, practic, o recunoaștere din partea consilierilor militari și civili ai președintelui că folosirea forței are limite - în special în cazul unei campanii aeriene, care nu poate genera la nesfârșit noi rezultate strategice.

Pentru prima dată în ultimele două săptămâni, Trump a ordonat armatei să oprească focul și să nu mai atace obiective iraniene de pe coasta sudică a țării și din zona strâmtorii Ormuz. Decizia a fost luată în urma unei ședințe cu principalii consilieri și oficiali militari.

În cadrul întâlnirii, aceștia i-au prezentat președintelui un nou plan de lovituri, pregătit chiar în acea zi.

Cu câteva zile înainte de ședință, Trump înclina spre reluarea operațiunilor militare de amploare. Poziția sa a început însă să se schimbe joi seara, iar vineri s-a conturat definitiv decizia de a tempera bombardamentele din zona strâmtorii.

Mai devreme, în aceeași săptămână, amiralul Cooper transmisese Pentagonului, Comitetului Reunit al Șefilor de Stat Major și Casei Albe recomandări privind pașii următori. El a subliniat că cele două săptămâni de atacuri în zona strâmtorii Ormuz au slăbit considerabil capacitatea Iranului de a ataca navele comerciale.

Majoritatea obiectivelor stabilite pentru bombardament fuseseră deja epuizate

Potrivit evaluării sale, majoritatea obiectivelor stabilite pentru bombardament fuseseră deja epuizate.

Cooper a precizat că următorul pas posibil ar fi reluarea operațiunilor militare de amploare, ceea ce ar permite finalizarea loviturilor asupra a aproximativ 20% dintre obiectivele identificate de armata americană în cadrul operațiunii Epic Fury, dar care nu au fost încă atacate.

Totodată, comandantul CENTCOM a subliniat că, fără o decizie de revenire la o campanie militară de amploare, continuarea atacurilor în formatul anterior nu mai are sens. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central, căpitanul Tim Hawkins, a refuzat să comenteze aceste informații.

Șeful Comitetului Reunit al Șefilor de Stat Major, generalul Dan Caine, l-a avertizat în particular pe ministrul Apărării, Pete Hegseth, și pe Donald Trump, atrăgând atenția că lipsa rachetelor interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană ar putea îngreuna protecția trupelor americane și a aliaților din regiune.

Între timp, Iranul și Omanul continuă negocierile pentru o nouă înțelegere privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Planul ar urma să garanteze trecerea liberă a navelor, fără atacuri. Rămâne însă neclar dacă Donald Trump va accepta o eventuală înțelegere între cele două țări. În cazul unui refuz din partea președintelui american, conflictul ar putea escalada din nou.

Reamintim că, pe fondul informațiilor privind lipsa rachetelor, ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a negat existența unor probleme legate de stocurile de armament american. El a declarat că armata dispune de toate resursele necesare pentru continuarea campaniei împotriva Iranului, care a costat deja Washingtonul 37,5 miliarde de dolari. Pete Hegseth a cerut Congresului alocarea a încă 67 de miliarde de dolari pentru extinderea producției și accelerarea livrărilor de armament. În același timp, senatorul Mark Kelly a calificat drept excesivă această solicitare și a acuzat administrația Trump de o gestionare necorespunzătoare a resurselor.