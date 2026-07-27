 Iranul își perfecționează una dintre cele mai eficiente rachete balistice. De ce Kheibar Shekan ridică noi provocări pentru apărarea SUA și a aliaților | adevarul.ro
search
Luni, 27 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Iranul își perfecționează una dintre cele mai eficiente rachete balistice. De ce Kheibar Shekan ridică noi provocări pentru apărarea SUA și a aliaților

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Racheta balistică Kheibar Shekan a devenit unul dintre cele mai importante elemente ale arsenalului militar iranian, iar experții în apărare avertizează că Teheranul își adaptează constant modul de utilizare a acesteia pentru a îngreuna interceptarea de către sistemele occidentale de apărare antiaeriană.

Rachete Kheibar Shekan păstrate în baze subterane/FOTO:X
Rachete Kheibar Shekan păstrate în baze subterane/FOTO:X

Potrivit unor oficiali americani citați de The Wall Street Journal, Iranul a folosit în ultimele săptămâni rachete Kheibar Shekan în atacuri asupra unor baze militare americane din Orientul Mijlociu, recurgând la combinații de traiectorii, viteze și manevre diferite pentru a pune la încercare sistemele de apărare.

Oficialii afirmă că majoritatea rachetelor au fost interceptate de Statele Unite și aliații lor, însă unele au reușit să își atingă țintele.

Ce diferențiază racheta Kheibar Shekan

Spre deosebire de generațiile mai vechi de rachete balistice iraniene, care necesitau alimentare cu combustibil înainte de lansare, Kheibar Shekan utilizează combustibil solid. Potrivit analiștilor militari, acest lucru permite păstrarea rachetelor în stare de operare și lansarea lor într-un timp mult mai scurt.

Rachetele pot fi transportate pe camioane sau alte platforme mobile, ceea ce le face mai dificil de identificat și distrus înainte de lansare de către aviația americană sau israeliană.

Unele variante ale rachetei sunt echipate cu un focos capabil să își modifice direcția în faza finală a zborului, folosind un motor de mici dimensiuni. Potrivit experților, această capacitate permite efectuarea unor manevre la viteze de aproximativ 9.600 km/h, crescând dificultatea interceptării.

Specialiștii afirmă că racheta poate modifica traiectoria într-o măsură mai mare decât alte sisteme balistice comparabile, ceea ce complică activitatea sistemelor de apărare antirachetă.

Atacuri coordonate cu drone și alte rachete

Oficialii americani susțin că Iranul nu utilizează Kheibar Shekan în mod izolat.

Potrivit acestora, atacurile sunt coordonate cu lansarea simultană de drone de mare viteză și rachete cu performanțe mai reduse, tactică menită să suprasolicite și să creeze confuzie în sistemele de apărare aeriană.

De asemenea, Iranul ar fi vizat în repetate rânduri zonele unde sunt cazate trupe americane în bazele din Orientul Mijlociu, precum și instalații radar considerate esențiale pentru funcționarea apărării antiaeriene.

Războiul aerian al SUA împotriva Iranului își atinge limitele. Buncărul nuclear iranian „impenetrabil”, în vizorul lui Trump

„Iranul învață din fiecare atac”

Generalul în rezervă Joseph Votel, fost comandant al Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), consideră că evoluția tacticilor iraniene reflectă experiența acumulată în timpul conflictelor recente.

„Iranul analizează permanent ceea ce funcționează și caută modalități prin care poate depăși sistemele noastre de apărare. Dispune de un program bine dezvoltat pentru drone, rachete și artilerie cu rachete și are o experiență considerabilă în acest domeniu”, a declarat acesta.

Mii de rachete înainte de izbucnirea conflictului

Potrivit estimărilor autorităților americane și israeliene, Iranul deținea înaintea actualei escaladări aproximativ 2.500 de rachete balistice cu rază medie de acțiune, inclusiv Kheibar Shekan.

Expertul independent în sisteme de rachete Fabian Hinz apreciază că Iranul ar putea continua să asambleze astfel de arme folosind componente depozitate în baze subterane, chiar dacă unele instalații de producție au fost distruse în urma atacurilor.

La rândul său, Nicole Grajewski, specialist în strategia Iranului la Sciences Po din Paris, afirmă că Teheranul pare să fi identificat Kheibar Shekan drept una dintre cele mai eficiente arme din arsenalul său.

„Este o rachetă relativ ieftin de produs, flexibilă din punctul de vedere al lansării și suficient de eficientă pentru obiectivele urmărite de Iran”, a explicat aceasta.

Cost redus, interceptare costisitoare

Autoritățile iraniene nu au făcut public costul unei rachete Kheibar Shekan.

Analiștii consultați de presa internațională susțin însă că prețul acesteia este considerabil mai mic decât cel al interceptorilor utilizați de Statele Unite și Israel pentru neutralizarea rachetelor balistice. În funcție de sistemul folosit, costul unei singure interceptări este estimat între două și 15 milioane de dolari.

Experții consideră că Iranul și-a îmbunătățit treptat tacticile analizând rezultatele atacurilor anterioare.

„Fiecare utilizare în luptă oferă date valoroase. Iranul învață ce tipuri de manevre sunt cele mai eficiente pentru a depăși apărarea antirachetă și își adaptează în consecință tacticile”, a declarat Fabian Hinz.

Kheibar Shekan poartă numele bătăliei de la Khaybar, desfășurată în anul 628, în care forțele profetului Mahomed au cucerit o oază fortificată din Peninsula Arabică. Iranul susține de mai mulți ani că racheta este capabilă să execute manevre în faza finală a zborului pentru a evita interceptarea, însă eficiența acestor capacități este dificil de verificat în mod independent.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trei drone doborâte în trei zile. Cât a cheltuit Armata României
digi24.ro
image
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la aniversarea ei. Rochia albă cu care vedeta a cucerit Parisul | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Povestea Carinei Viespescu, olimpica de nivel internațional, care a pus România pe hartă, la doar 18 ani. Dublu medaliată cu aur la matematică și informatică
gandul.ro
image
Presa rusă a modificat declarația lui Nicușor Dan despre drona doborâtă. Ce au eliminat TASS și RIA
mediafax.ro
image
Arena Naţională, chirie infimă la concertele de zeci de milioane de euro! Cât au plătit Metallica, Ed Sheeran sau Coldplay. Exclusiv
fanatik.ro
image
Român întors acasă după 25 de ani în Germania: „Și urzica e mai faină aici decât trandafirii dincolo”
libertatea.ro
image
„Mă gândesc mereu la asta”. Putin cere rușilor să înțeleagă importanța războiului și dă vina pe Lenin pentru conflictul din Donbas
digi24.ro
image
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
gsp.ro
image
Căsătorită cu un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă, e însărcinată a 4-a oară: ”Oamenii cred că sunt toți idioți”
digisport.ro
image
Pui Cacciatora, preparat rustic cu arome mediteraneene
click.ro
image
Au cumpărat o casă veche și au descoperit o sumă mare de bani ascunsă într-o cutie ruginită, sub scări
antena3.ro
image
Cele 2,5 milioane de acţiuni deţinute de Mircea Lucescu, transferate soţiei şi fiului acestuia
zf.ro
image
Patru tineri români au spart 449 de locuinţe în Marea Britanie în doar 10 luni. Pedepsele primite
observatornews.ro
image
Prima fotografie cu Rareș Cojoc și noua iubită. Cei doi sunt în vacanță
cancan.ro
image
Cine se poate bucura de a 13-a pensie și de o pensie minimă de 600 euro. Ce condiții trebuie îndeplinite?
newsweek.ro
image
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
prosport.ro
image
De ce două pensii apropiate pot avea rețineri diferite. Calculul pe care mulți pensionari nu îl înțeleg
playtech.ro
image
Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia! Partida se vede şi în străinătate
fanatik.ro
image
Plățile instant gratuite au înfuriat Washingtonul. Cum ocolesc brazilienii rețelele Visa și Mastercard și ce sistem similar are România
ziare.com
image
FOTO Sora ei a prezentat-o lumii întregi, iar după mai puțin de 24 de ore totul s-a schimbat: ”Cum e posibil așa ceva?”
digisport.ro
image
Vacanțele au devenit un lux pentru români. Câți își mai permit concedii și ieșiri la film
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Steve Ant din Grecia. Fostul iubit al Ramonei Olaru are o locuință absolut superbă. Vila e înconjurată de o curte imensă, plină de măslini / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
S-a intrat și cu nota 5 la Medicină. Mediile de admitere la UMF Iași au bătut recordurile în 2026
mediaflux.ro
image
Gafă sinistră, în direct, la nunta verii în fotbal: „Aici vor avea loc funeraliile căpitanului naționalei!”
gsp.ro
image
Elon Musk: „Oamenii vor pierde controlul asupra lumii în care trăiesc în cinci ani. Suntem, în esență, o formă evoluată de cimpanzeu. Nu a trecut mult de când ne legănam prin copaci și mâncam banane în junglă. Încă mai mâncăm banane”
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu s-a filmat în locul în care Felix Baumgartner a murit. Ce a surprins acolo a postat pe Instagram
actualitate.net
image
De ce le cerea David Pușcaș bani oamenilor pe TikTok. Visul pentru care spera să strângă suma necesară
click.ro
image
Rareș Cojoc nu-și mai ascunde noua iubită. Prima imagine alături de Claudia Dumitru
click.ro
image
Cât ajung românii să dea darul de nuntă în 2026. „În euro, că voiau să își ia apartament”
click.ro
Charlotte Casiraghi în costum de baie profimedia 0693273115 jpg
Cum arată cea mai frumoasă nepoată a lui Grace Kelly în costum de baie. Prințesa este o "pradă" de preț pe Coasta de Azur
okmagazine.ro
Nod Nord Nod Sud jpg
Nodul Nord în Vărsător vs Nodul Sud în Leu. Din 27 iulie, un ciclu cosmic de 18 luni ne rescrie destinele
clickpentrufemei.ro
Scheletul unui soldat roman a fost găsit într-o groapă dintr-o tabără militară din Slovacia (© ArÚ SAS – M. Ruttkay, M. Vojteček, M. Cheben, MH Invest)
Rămășițele îngropate în grabă ale soldaților lui Marcus Aurelius, descoperite într-o tabără militară romană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iustina Loghin a devenit mamă pentru a doua oară. Imagini inedite cu familia în noua formulă
image
De ce le cerea David Pușcaș bani oamenilor pe TikTok. Visul pentru care spera să strângă suma necesară

OK! Magazine

image
Erotismul satanic al contesei care a ucis sute de virgine. Ritualul macabru pe care-l avea când era lună plină

Click! Pentru femei

image
Vă vine să credeți că a adus pe lume șapte copii? Soția lui Alec Baldwin uimește cu silueta ei zveltă

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?