O pictoriță transformă piese vestimentare în haine cu personalitate, iar trendul l-a transmis și elevilor săi pe care îi coordonează în cadrul atelierului de pictură.

Narcisa Barbu este un artist plastic apreciat și un îndrumător al copiilor și tinerilor pe drumul artei plastice. Pe cei mici îi coordonează de aproape 15 ani. Mereu alții, curioși și dornici să învețe lucruri noi. Îi învață în primul rând să deseneze și să picteze, dar nu se oprește la asta. De ce? Pentru că viața i-a demonstrat că o pasiune pe care o credea uitată poate schimba totul și vrea să le imprime asta și copiilor.

Ultima reușită a Narcisei Barbu, la relativ scurt timp de la vernisajul expoziției de pictură realizată cu lucrările elevilor săi, este „Galeria de pe umeraș”. Evenimentul a avut loc miercuri, 17 iunie 2026, la Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” din Slatina, Narcisa Barbu aducând în fața publicului 42 de piese vestimentare pictate de ea, însoțite de accesorii de asemenea realizate de artistă.

„Din două în două săptămâni mai venim cu ceva. Dacă nu vin copiii de la atelier, încerc eu să vă captez atenția cu ceva. Activitatea aceasta (...) la un moment dat m-a ajutat să rezolv multe probleme. În viață, asta e, trebuie să găsești soluții să te achiți de toate obligațiile”, a precizat pictorița, amintind cum după o carieră de 28 de ani a primit vestea că s-a desființat postul de inginer și că trebuie să-și caute de lucru. Așa pașii au purtat-o, căutând soluții pentru a-și plăti facturile, spre copilăria și tinerețea în care nu purta hainele asemeni prietenilor ei, ci le ajusta pentru a-i fi pe plac, le adăuga elemente sau le transforma cu totul.

Acum sunt peste 15 ani de când face asta și pentru prieteni și pentru cei care, mulțumiți de rezultat, revin și îi cer să le picteze diverse obiecte vestimentare. Să aducă astfel de obiecte într-o expoziție se întâmplă însă pentru prima dată.

„Dacă tot am pictat și sunt multe persoane care știu și la care le-am făcut de-a lungul timpului obiecte vestimentare pictate, m-am gândit să fac, așa, și pentru toată lumea, în afară de cei care mă cunosc îndeaproape. Nu pot să vă spun că există o temă. Este inspirația momentului.

Am încercat să ofer pentru toate mărimile. M-am gândit inițial să fac același desen pe mărimi diferite, dar ar fi fost prea monoton. Și am zis – nu-i nimic, facem de toate felurile, și dacă cineva își dorește neapărat desenul de pe un tricou mare pe unul mic, îl refacem. N-o să mai iasă la fel, indiferent cât m-aș strădui, nici tablouri, nici la tricouri. Sunt unicat și acesta este farmecul, că nu poate să fie nimeni ca noi când ne îmbrăcăm cu tricourile”, a mai spus pictorița.

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„Și pe copiii mei de la atelier îi provoc la așa ceva”

Cele 42 de piese vestimentare și-au găsit locul alături de tablourile elevilor Narcisei Barbu, expuse anterior. Cele mai multe sunt tricouri pictate, dar se regăsesc și rochițe și fuste realizate integral de pictoriță.

„Sunt obiecte pe care le-am și croit, cusut. Și și pe copiii mei de la atelier îi provoc la așa ceva și le-am mai adus și mașina de cusut. Deși zic unii: ce ne mai trebuie? Uite, ne trebuie, nu se știe niciodată. Chiar m-a distrat odată o fetiță. Făceam mărțișoare de 1 Martie și i-am zis – uite, facem mărțișoare, că, nu se știe, în viață poate vă faceți bani de buzunar. N-a zis nimic atunci, s-a dus acasă și mi-a spus maică-sa că a întrebat – mami, ce sunt ăia bani de buzunar? Sunt altfel de bani? În primul rând învățăm să desenăm și facem tablouri, dar, uite, când vine vacanța, în perioada de vară, mai facem și câte-o ședință în care facem obiecte decorative, ne pictăm un tricou, de 1 Martie facem mărțișoare, de Crăciun facem decorațiuni de Crăciun. Încerc să-i obișnuiesc să folosească tot felul de lucruri pe care le-am arunca altfel. Și scoici, și bucățele de plastic, să le stimulăm imaginația și să-i facem să caute. Mie asta mi se pare important, să se învârtă rotițele, cum le spun eu, că dacă nu se învârt rotițele fac păienjeni”, a adăugat pictorița.

„Sunt copii care își vând tablouri, care au avut comenzi de mărțișoare”

Ceea ce au învățat copiii la atelierul Narcisei Barbu s-a dovedit deopotrivă plăcut și util. „Sunt copii care își vând tablouri, care au avut comenzi de mărțișoare”, a mai precizat Narcisa Barbu.

Cât despre obiectele din expoziție, acestea au fost descoperite și de persoane care nu știau și de această preocupare a artistei.

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„Există persoane în oraș la care eu, în ani, le-am pictat de foarte multe ori, și nu numai haine, ci și pantofi, și poșete. Astăzi aștept să văd și pe altcineva decât cei care mă știu și care vin și îmi cer să le fac”, a mai spus artista înainte de deschiderea expoziției.

Iar vizitatorii nu au lipsit. Și nici cumpărătorii, pentru că piesele expuse au putut fi și achiziționate.