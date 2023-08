Vrea să împânzească România cu «artă portabilă». Artista nonconformistă a creat un veritabil brand

Arădeanca Ioana Belejan, economist de profesie, dar cu suflet de artist, pictează în ulei, acrilic, acuarelă și creion, iar mai nou face diferite peisaje pe poșete.

Pregătirea profesională a fost în domeniu finanțelor și nu a artelor. Însă în ultimii ani a avut expoziții în mai multe zone din țară. În dorința de a aduce frumosul în sufletul oamenilor, a dus arta la un alt nivel și a început să pictez pe poșete. Primele poșete au fost ale ei, iar mai apoi, doamnele din Arad, au fost încântate de idee și au dorit să aibă o astfel de creație.

„În decursul ultimilor ani mi-am îmbogățit CV -ul de pictor independent prin expoziții în țară și una personală (anul trecut) în Arad, unde invitat de onoare a fost maestrul Zoltan lovas, căruia țin să îi mulțumesc încă o dată, că a răspuns afirmativ invitației mele la eveniment. În dorința de a aduce frumosul în sufletul oamenilor, am dus arta la un alt nivel și am început să pictez pe poșete. Acum sunt multe doamne și domnișoare care doresc să achiziționeze o poșetă marca Art by Ioana B. Personalizez aceste accesorii atât de necesare doamnelor și domnișoarelor, în funcție de cerință sau cu ce inspirație am în acel moment, dar în general pictez ceea ce mie îmi place cel mai mult, flori și peisaje”, mărturisește Ioana Belejan.

Arădeanca mai afirmă că: „Targetul meu este să împânzesc Aradul și nu numai, chiar România cu artă «portabilă». «When art meets fashion» explodează dragostea și bunătatea”.

A pictat și încălțămintea

Ioana nu s-a rezumat doar la poșete, ci a acceptat provocarea unei doamne să îi personalizeze prin pictură, încălțămintea, iar rezultatul a fost peste așteptări. Unele cliente chiar au dorit să fie fotografiate cu arta achiziționată.

„Pe viitor vom vedea ce alte provocari voi mai avea și cu siguranta vă voi ține la curent pe pagina mea de Facebook Art by Ioana B”, mai adaugă arădeanca.

Ioana Belejan s-a născut în municipiul Arad, în anul 1979. Portretul pe care i l-a făcut actorului Zoltan Lovas a fost expus la expoziția de artă plastică „Coregrafia Artiștilor”, organizată de Ingrid Lalique și Arhiva De Arta în incinta Teatrului Național București.