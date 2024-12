Cadouri speciale de Crăciun, cu semnătura elevilor de la Arte. Cu banii strânși, adolescenții își vor cumpăra materialele necesare în atelier

Elevii de la clasele de Arte din cadrul Liceului Vocațional „Nicolae Titulescu” din Slatina și-au pus din nou în vânzare obiectele lucrate pentru târgul de Crăciun. Este a treia ediție a târgului, iar cine vrea cadouri aparte pentru cei dragi, la prețuri accesibile, trebuie să ia în calcul târgul titulescienilor.

Sticle cu tematică de Crăciun realizate folosind tehnici diverse, obiecte turnate și ulterior vopsite, pictură pe sticlă, pictură pe lemn, îngerași, steluțe, pomi de Crăciun din hârtie, suport de creioane folosind ca bază borcane, toate acestea și multe altele sunt cadouri speciale numai bune de pus sub brad de Crăciun. Obiectele au fost pregătite, în câteva săptămâni de muncă în atelier, de elevii de la clasele de Arte ale Liceului Vocațional „Nicolae Titulescu” din Slatina. Elevii sunt la a treia experiență de felul acesta, iar orele multe de practică ale celor mari deja își spun cuvântul.

„În acest an avem forme turnate și pictate, forme turnate și lăsate la îndemâna copiilor să le picteze, avem tehnica papier-mache așternută peste cutii, avem borcane ornamentale, avem figurine făcute din cărți și din plierea hârtiei, avem pictură pe lemn, avem pictură pe sticlă, hârtie manuală, linogravură, măști cu tentă venețiană, avem ornamente de Crăciun realizate din elemente naturale - cum sunt conurile, felii de portocală, avem coronițe de brad, foarte multe elemente pregătite pentru târg”, spune profesoara lor, Delia Badea.

În holul liceului, chiar dacă târgul nu s-a deschis încă oficial, e zarvă mare. Au venit cei mai mici colegi, cei din clasele primare, care sunt fermecați de multitudinea de forme și culori. Cei mai mulți își aleg mici obiecte de prins în brad, realizate din ipsos. Prețurile sunt mai mult decât accesibile, pornind de la 1,5 lei și ajungând, pentru picturi, de exemplu, la cel mult 30 lei. Unii cumpărători își doresc micile obiecte gata pictate, alții le vor albe, pentru a-și oferi bucuria de a le colora în culoarea preferată.

„Eu aș vrea un brăduț din hârtie, dar nu știu pe care, toți îmi plac”, îi mărturisește un puști colegului său. „Daa, și asta e frumoasă, dar pictura de acolo nu-ți place mai mult?”, se consultă două fete. Se formează coadă și la cutia cu mașinuțe turnate în ipsos, și acestea disponibile atât pictate, cât și albe. Celor mari, care au lucrat zile întregi să realizeze totul, aproape că nu le vine să creadă cât succes au obiectele făcute de mâna lor.

„Copiii au lucrat în jur de patru-cinci săptămâni, pentru că noi avem o singură zi de atelier pe săptămână pentru clasa a X-a și două zile de atelier pentru clasele a XI-a și a XII-a, dar acest târg a fost făcut în mod special cu cei de a X-a. Cei de-a XII-a se pregătesc pentru lucrările de atestat și atunci i-am integrat mai mult pe cei mai mici”, completează profesoara.

Elevii din clasa a X-a aveau planuri pentru acest târg de Crăciun încă de anul trecut, de când au văzut ce au reușit să facă elevii mai mari, mai dezvăluie profesoara Delia Badea.

Exerciții care au trecut ușa atelierului

Fiecare obiect realizat este în fapt punerea în practică a unei tehnici pe care elevii o exersează în atelier.

„Aici avem, dde exempplu, un exercițiu de negativ și pozitiv. La modelaj se intervine cu diverse elemente naturale pe suprafața patului de lut: grâul, conul etc.. Ei au avut de fapt un spațiu mic pe care să facă o compoziție plastică. Au învățat cum îți dozezi materialele să intre într-un spațiu mic și să și arate bine. Și atunci pe patul acela de lut în relief am turnat ipsos și a rezultat partea aceasta, care este pozitiv. I-am dat o patină după aceea. Noi practic am făcut o ștanțare de negativ. Este o tehnică, se învață pe partea de învățământ artistic, clasa a IX-a și a X-a, pentru că ei doar atunci au partea de studiu al volumului”, explică profesoara. Măștile, care au avut succes și la primele două ediții ale târgului, sunt de asemenea turnate, iar ulterior elevii le pictează.

Obiecte aparte au fost realizate și din pastă de hârtie, rezultând un material astfel aplicat încât imită foarte bine scoarța de copac. Pentru a realiza sticle frumos ornamentate cu motive de Crăciun, de asemenea foarte căutate, și acestea, în cadrul târgului, s-a folosit tehnica papier-mache.

Elevii și-au dovedit talentul și imaginația și în realizarea decorurilor. Cele mai multe obiecte le-au făcut din materiale reciclate. Pentru șemineu au folosit cutiile de carton rămase de la despachetarea componentelor electronice cumpărate prin proiectele PNRR, soldații frumos pictați în culorile deja consacrate pentru Crăciun sunt făcuți tot din cutii de carton, din polistirenul găsit de asemenea în cutii au făcut alte componente, un scaun care ar fi sfârșit în depozit, după ce a fost schimbat mobilierul, a fost la rândul lui salvat, repictat și transformat în obiect central în colțul cu tematică de Crăciun etc.

„Arta în general presupune o susținere financiară destul de mare”

Elevii au muncit mult și speră să reușească să vândă cea mai mare parte a obiectelor, pentru că scopul este ca banii obținuți să-i folosească pentru a-și cumpăra materialele necesare în atelier.

„Dacă vorbim despre grafică, o să avem nevoie de hârtie, de creioane, tușuri, dar mai sunt și instrumente de specialitate, cum este o presă. De exemplu, noi, la clasa noastră, nu avem presă, ne-am dorit să ne achiziționăm o presă, care este destul de scumpă, dar aceea ne rămâne generații la rând. Dacă vorbim despre un atelier de pictură, acolo am avea nevoie de pânză, poate lemn, poate tabloul în sine, după care avem acrilice, pensule. Nu mai spun că dacă e vorba de o tehnică de pictură în ulei atunci lucrurile escaladează, pentru că nu avem nevoie doar de culoare, ca și pigment, și de penel, este nevoie de terebentină, de diluant pentru spălarea instrumentelor... Arta în general și școlarizarea aceasta vocațional-artistică presupune o susținere financiară destul de mare. Noi încercăm, prin astfel de mijloace, să-i ajutăm pe copiii noștri să înțeleagă tot procesul artistic și să treacă prin toate fazele sale”, adaugă prof. Delia Badea.

Iar elevii chiar s-au implicat până la capăt. Au dovedit că stăpânesc destul de bine și tehnicile de marketing. Fiecare obiect pleacă de la ei împachetat și purtând o etichetă pe care cumpărătorul poate scrie un mesaj persoanei căreia urmează să-l ofere. Multe dintre obiecte au inscripționate pe aceste etichete urări specifice sărbătorilor, scrise la mașina clasică de scris, pentru că au și așa ceva în atelier.

Târgul se încheie săptămâna aceasta, însă elevii și profesorii lor se gândesc deja ca pe viitor să-și trimită lucrările și la târgul de Crăciun din oraș, pentru că sunt convinși că obiectele lor ar fi oricând alese în detrimentul celor de serie, importate din China și vândute de comercianți. Următoarea ocazie ar putea fi, de ce nu, Mărțișorul, spune profesoara Adriana Vâlcea, care de asemenea le-a fost alături copiilor și în atelier, dar și la cele trei ediții ale târgului.