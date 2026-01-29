Au fost reținuți doi dintre minorii din Mureș care au atacat un taximetrist cu cuțitul. Colegul lor de 13 ani a fost lăsat liber

Autoritățile din județul Mureș au reținut doi adolescenți, de 15 și 16 ani, după ce au bătut și înjunghiat un taximetrist în vârstă de 54 de ani. Alături de ei se afla și un băiat de 13 ani, care nu va răspunde penal din cauza vârstei.

Potrivit poliției, taximetristul a preluat cei trei minori din municipiul Târgu Mureș, urmând să îi transporte în localitatea Porumbeni. La sosirea aproape de destinație, adolescenții au refuzat să plătească cursa. Când șoferul a coborât din mașină, cei trei l-au atacat.

Victima a fost lovită și înjunghiată, suferind răni la nivelul feței. În ciuda stării sale, taximetristul a reușit să sune la 112, solicitând ajutor.

La fața locului au sosit rapid echipaje de poliție și un echipaj medical, care l-au transportat pe bărbat la spital pentru îngrijiri. Polițiștii i-au identificat rapid pe agresori, iar cei doi adolescenți de 15 și 16 ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Minorul de 13 ani a fost lăsat în libertate, neavând responsabilitate penală.

Cazul a fost preluat de autorități sub aspectul infracțiunilor de tentativă de omor și loviri cauzatoare de vătămări, iar Protecția Copilului din Mureș a fost sesizată pentru evaluarea minorului de 13 ani. Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.