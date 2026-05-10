Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Câți pași trebuie să faci zilnic pentru a slăbi și a nu pune kilogramele la loc. Ce arată un nou studiu

Persoanele care au slăbit și încearcă să își mențină greutatea ar putea avea nevoie de un obiectiv zilnic mai realist decât pragul clasic de 10.000 de pași. Un nou studiu realizat de Asociația Europeană pentru Studiul Obezității arată că aproximativ 8.500 de pași pe zi pot contribui la prevenirea recăpătării kilogramelor pierdute.

FOTO: Arhivă

Cercetarea atrage atenția asupra faptului că majoritatea persoanelor care slăbesc ajung să recâștige o parte sau chiar toată greutatea în câțiva ani.

„Aproximativ 80% dintre persoanele supraponderale sau obeze care inițial pierd în greutate tind să reia o parte sau toată greutatea în decurs de trei până la cinci ani”, a declarat Marwan El Ghoch, coautor al studiului și cercetător la Universitatea din Modena și Reggio Emilia, notează Euronews.  

Aproape 4.000 de participanți incluși în analiză

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au analizat mai multe studii clinice care au inclus aproximativ 4.000 de persoane.

Participanții care au urmat programe bazate pe dietă și creșterea activității fizice și-au mărit media zilnică la 8.454 de pași și au pierdut, în medie, 4,39% din greutatea corporală, echivalentul a aproximativ patru kilograme.

„Participanții ar trebui să fie încurajați să își mărească numărul de pași la aproximativ 8.500 pe zi în timpul fazei de slăbire și să mențină acest nivel de activitate fizică pentru a preveni recăpătarea în greutate”, a explicat El Ghoch.

Obezitatea, în creștere la nivel mondial

Autorii studiului avertizează că obezitatea continuă să crească accelerat la nivel global. Potrivit World Obesity Federation, rata obezității ar putea ajunge la 30% până în 2035.

Specialiștii atrag atenția că excesul de greutate este asociat cu numeroase probleme medicale și psihologice, dar și cu presiuni tot mai mari asupra sistemelor de sănătate.

Datele citate în studiu arată că persoanele cu obezitate au un risc cu 70% mai mare de a dezvolta infecții severe, iar aproximativ unul din zece decese provocate de boli infecțioase la nivel mondial ar putea avea legătură cu obezitatea.

În același timp, Organizația Mondială a Sănătății și-a propus să oprească creșterea obezității la adulți la nivelurile din 2010, însă niciun stat european nu a reușit să atingă acest obiectiv până în prezent.

