Motivul pentru care Dua Lipa dă în judecată Samsung și cere 15 milioane de dolari despăgubiri

Dua Lipa a dat în judecată Samsung, acuzând compania că i-ar fi folosit imaginea fără acord într-o campanie de promovare pentru televizoarele sale.

Potrivit plângerii depuse vineri la Tribunalul Districtual Central din California, fotografia artistei ar fi apărut pe ambalajele unor televizoare Samsung încă de anul trecut. Cântăreața susține că a aflat ulterior despre campanie și a cerut companiei să înceteze folosirea imaginii sale, însă reacția firmei ar fi fost, potrivit documentelor, „nepăsătoare și lipsită de respect”, notează publicația Variety..

„Fața lui Dua Lipa a fost folosită într-o campanie de marketing pentru un produs de consum fără știrea ei, fără compensație și fără ca ea să aibă vreun control sau drept de decizie”, se arată în plângerea depusă în instanță.

Artista afirmă că nu și-ar fi dat niciodată acordul pentru asocierea cu produsele companiei și acuză gigantul sud-coreean că a creat impresia falsă că ea recomandă televizoarele respective.

Conform documentelor depuse la tribunal, fotografia ar fi fost realizată în culisele Austin City Limits Festival din 2024, iar drepturile asupra imaginii i-ar aparține artistei. În dosar au fost incluse și reacții ale unor utilizatori de pe platforma X, care ar sugera că prezența vedetei pe ambalaje ar fi influențat decizia de cumpărare a unor clienți.

„Nici măcar nu voiam să cumpăr un televizor, dar am văzut cutia și am decis să îl iau”, a scris un utilizator.

Un alt fan a comentat: „Aș cumpăra acel televizor doar pentru că pe cutie este Dua Lipa.”

Procesul vizează acuzații de încălcare a drepturilor de autor, utilizarea neautorizată a imaginii și încălcarea legislației federale privind mărcile comerciale. Până în acest moment, Samsung nu a oferit un punct de vedere oficial.