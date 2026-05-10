Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Ilie Bolojan, aplaudat în Cetatea Oradea, când a ieșit dintr-un restaurant alături de partenera sa. Reacția oamenilor a devenit virală

Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu aplauze, vineri seară, 8 mai, în Cetatea Oradea, după ce a participat la evenimentul „Majális”, organizat în cadrul festivalului comunității maghiare Festum Varadinum.

Ilie Bolojan și partenera sa FOTO: captură video Facebook Dacian Meza
Momentul a fost surprins într-o filmare publicată pe Facebook de un localnic. 

„Să fii aplaudat la scenă deschisă când ieși dintr-un restaurant după ce ai fost demis printr-o moțiune de cenzură, mai rar. Respect Ilie Bolojan!”, a scris acesta în dreptul imaginilor.

În videoclip, Ilie Bolojan apare ieșind din restaurantul Corsarul, alături de partenera sa, Ioana. Cei doi sunt surprinși ținându-se de mână, în timp ce persoanele aflate în zonă îi aplaudă.

Premierul interimar salută discret din cap și își continuă drumul, însoțit de un agent al Serviciului de Protecție și Pază.

Martorul care a filmat scena, comerciantul Dacian Meza, a confirmat autenticitatea imaginilor și a declarat că Bolojan a fost aplaudat atât la sosire, cât și la plecare, potrivit ebihoreanul.

„Nu-mi venea să cred. A fost aplaudat de oamenii veniți la festivalul comunității maghiare”, a spus orădeanul, precizând că la momentul respectiv nu începuse concertul de la scena principală.

Evenimentul Festum Varadinum Majális se desfășoară în acest weekend în Cetatea Oradea și face parte din festivalul anual al comunității maghiare din oraș, ajuns la cea de-a 34-a ediție. Tema din acest an este „Punct comun”.

După apariția imaginilor în mediul online, filmarea a fost distribuită intens pe rețelele sociale, devenind virală.

