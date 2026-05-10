search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Radu Miruță, declarații înainte de consultările de la Cotroceni: „USR și PNL fac front comun pentru viitorul premier”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Radu Miruță a anunțat duminică, 10 mai, cu ce propunere vor merge la Cotroceni delegațiile USR și PNL, în contextul consultărilor convocate de președintele Nicușor Dan pentru stabilirea viitorului premier. 

Radu Miruță. FOTO: Facebook
Radu Miruță. FOTO: Facebook

„Civilizat ar fi ca PSD cu AUR să vină să propună ceva. Nu mai este niciun element de care să te poți ancora pentru a avea în continuare încredere în ceea ce PSD spune. Guvernarea unei țări nu este un joc politic, cu gașca de la Craiova și cu gașca de la Timișoara care își fac diverse aranjamente pentru a pune pe unul și pe altul într-o anumită funcție. Acum avem o coaliție PSD-AUR. Au avut 281 de voturi în Parlament și au spus că modul ăsta în care tragi la răspundere pe cei care bagă mâna în banul statului nu mai este acceptat. Avem o coaliție. Că această coaliție se împiedică, că nu reușește să-ți desfacă șireturile de la picioarele legate încrucișat, e o problemă pentru România”, a spus Radu Miruță, la Antena 3. 

El a explicat și mesajul comun cu care USR și PNL vor merge la consultări:

„Nu înseamnă că așteptăm ca doar ei să facă ceva. Însă a fost luată o decizie la nivelul conducerii USR și la nivelul conducerea Partidului Național Liberal să facem front comun pentru ca principiile pe care vi le-am enunțat mai devreme să fie împinse în discuțiile care vor urma. Vom merge la Cotroceni cu aceleași mesaje, susținem același lucru. Vă spuneam de cele două tabere, este ca un joc cu trasul de sfoară. USR cu PNL trag de sfoară în momentul acesta … pentru ca țara să fie scoasă din tentaculele astea”.

Calendarul consultărilor de la Palatul Cotroceni nu a fost stabilit încă. Partidele parlamentare vor fi chemate pentru discuții cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea viitorului premier, care îl va înlocui pe Ilie Bolojan, demis prin moțiunea de cenzură aprobată de Parlament.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost depusă marți, 28 aprilie, în Parlament, după ce Partidul Social Democrat și Alianța pentru Unirea Românilor au anunțat inițierea demersului cu doar o zi în urmă. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
digi24.ro
image
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
stirileprotv.ro
image
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale
gandul.ro
image
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
mediafax.ro
image
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
fanatik.ro
image
De ce căutăm vești proaste pentru a ne simți în siguranță. Vlad Tâu, psihiatru: „Vânăm tocmai sursa anxietății”
libertatea.ro
image
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite
observatornews.ro
image
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
cancan.ro
image
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Ghid simplu. Cum obții gratuit extrasul de carte funciară fără drumuri la ghișeu
playtech.ro
image
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu Varga
fanatik.ro
image
”Regatul femeilor”. Unde se află și cum trăiește una dintre cele mai neobișnuite comunități din lume
ziare.com
image
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
digisport.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de conducerea Teatrului Național din Cluj-Napoca
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Avem primele imagini de la nunta anului FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni
click.ro
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de moartea actorului Ioan Isaiu: „A plecat așa de tânăr!”
click.ro
image
Ramona Olaru l-a dat uitării pe Stev Ant și s-a afișat cu un concurent „Survivor”: „Mi-a fost dor de tipul ăsta minunat”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ion Țiriac Jr., revedere emoționantă cu fiul cel mare din fosta căsnicie cu Ileana Lazariuc: „Numește un duo tată-fiu mai bun decât acesta”
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni

OK! Magazine

image
Divele din Charlie's Angels, îngeri decăzuți în goana după tinerețe: botox, lifting, și alte greșeli...

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani