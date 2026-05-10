Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Video Deputata din partidul lui Peter Magyar care a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei

O deputată a partidului Tisza Párt, Gurzó Mária, a depus jurământul în limba română în Parlamentul Ungariei, în cadrul ședinței inaugurale a noului legislativ de la Budapesta.

Deputată a partidului Tisza Párt, Gurzó Mária. FOTO Facebook
Originară din localitatea Méhkerék, aflată la granița româno-ungară, Gurzó Mária este de profesie medic stomatolog și a intrat în Parlament pe lista formațiunii conduse de Peter Magyar, câștigătoare a alegerilor din aprilie. Ea este, de asemenea, reprezentantă a comunității române din Ungaria și a fost implicată în structurile Autoguvernării Naționale a Românilor din Ungaria, scrie kronika.ro.  

În cadrul ceremoniei, deputații au avut posibilitatea de a depune jurământul și în limbile minorităților naționale, iar Gurzó Mária a ales să îl rostească în limba română, un gest rar în legislativul de la Budapesta. Pe lângă română, jurământul a putut fi rostit și în limbile lovari, beás și croată.

Potrivit prezentării oficiale a partidului, Gurzó Mária este medic stomatolog specialist, cu dublă specializare, inspector medical și fost reprezentant al Camerei Medicilor din Ungaria. Aceasta a absolvit liceul românesc din Gyula și ulterior Facultatea de Stomatologie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în 1994.

„Profesia sa a fost mereu definită de spiritul de serviciu și de devotamentul față de oameni. Pentru ea, schimbarea de regim nu este doar un obiectiv politic, ci o obligație morală: oprirea corupției, restabilirea statului de drept, reconstruirea sistemului sanitar și orientarea Ungariei spre Europa”, se arată în prezentarea oficială a formațiunii.

De menționat că reprezentanții minorităților naționale au ajuns în Parlamentul de la Budapesta pe listele partidelor, întrucât la alegerile din acest an niciuna dintre listele minoritare nu a atins pragul necesar pentru obținerea directă a unui mandat.

În cursul şedinţei parlamentare de sâmbătă, 9 mai, Peter Magyar a depus jurământul ca prim-ministru al Ungariei, iar la câteva minute de la începutul discursului său a lansat un apel direct către preşedintele Tamas Sulyok. Noul şef al Executivului ungar i-a cerut preşedintelui să aibă „curajul” de a demisiona, invocând faptul că Tamas Sulyok nu a vorbit împotriva greşelilor fostului guvern.

„Este timpul să plece cu o anumită demnitate, cât mai este posibil”, a afirmat prim-ministrul ungar, stabilind data de 31 mai ca termen-limită pentru demisia preşedintelui, după arată sursa citată.

Această cerere reprezintă prima acţiune politică majoră a lui Peter Magyar de la preluarea mandatului de premier, semnalând o confruntare deschisă între noul guvern şi preşedinţie. Magyar a mai spus că trebuie investigate neregulile din trecut, inclusiv gestionarea bunurilor publice și abuzurile electorale.

