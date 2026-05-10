După ce s-a retras, s-a angajat ca ospătar în Spania. Fostul jucător de la Dinamo n-a mai suportat: „M-am dus la muncă, nu m-am dus să cer echipă!”

Sorin Răducanu, fost jucător la Dinamo București, a avut o carieră lungă în fotbalul românesc, cu două perioade petrecute în „Ștefan cel Mare”, între 1984–1986 și 1990–1991, când a fost antrenat inclusiv de Mircea Lucescu.

După retragerea din activitatea de fotbalist, viața lui a luat o întorsătură neașteptată. Departe de teren, fostul atacant a încercat și alte meserii, iar una dintre ele a fost complet surprinzătoare: a lucrat o perioadă ca ospătar în Palma de Mallorca, într-o zonă turistică foarte cunoscută din Spania.

„M-au sunat acum câteva zile doi foști colegi să mă duc pe acolo (n.r. prin Mallorca). Nu mă duc, fraților… în primul rând, nu mă mai urc în avion. La revedere! Să nu mai aud, îmi ajunge cât am zburat! Finalul șederii mele la Mallorca mi-a lăsat un gust amar, dar vrea fiica mea să se ducă! Dacă ne-au invitat oamenii, e și o prietenă a noastră… E frumos acolo, da.

„Dacă are cineva o obiecție...”

Am fost acolo la muncă, mi-am văzut de treaba mea, am sărbătorit cu ei, am fost apreciat. Am lucrat ca ospătar. Era un bar… era cea mai mare terasă din Europa, există și acum. Se numește Bierkonig, adică Regele Berii, unde vin nemți pe bandă rulantă. Din martie până… și iarna sunt acolo! Dădeam numai băuturi noi, se făceau bani mulți ca ospătar. Dar eu nu am mai suportat.

Dacă are cineva o obiecție la faptul că eu m-am dus la muncă în loc să mă duc la Mircea Sandu și la Dumitru Dragomir să le cer echipă... eu m-am dus la muncă!”, a admis Răducanu, conform iamsport.ro.

Experiență națională și internațională

Născut în 1962, Sorin Răducanu și-a construit cariera atât prin experiența acumulată pe teren, cât și prin pregătirea academică, absolvind în 1991 Academia Națională de Educație Fizică și Sport, cu profil fotbal.

Fostul fotbalist a trecut pe la mai multe cluburi cunoscute din România, printre care Dinamo Victoria București, Gloria Reșița, Dinamo București, FC Olt, FCM Brașov și Sportul Studențesc. În anii 90 a evoluat și în afara țării, mai întâi în Cipru, la Aris Limassol, iar apoi în Germania, la Wuppertaler SV.

Cea mai spectaculoasă perioadă din cariera sa a venit în fotbalul german, unde a contribuit la ascensiunea lui Wuppertaler SV din eșaloanele inferioare (liga a 6-a) până în liga a doua.