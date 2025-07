Candidații nemulțumiți de rezultatele de la Titularizare 2025, publicate marți, au început să se adreseze inspectoratelor școlare pentru a depune contestații. La nivel național, mai puțin de jumătate dintre candidați au obținut note peste 7. Ce spun reprezentanții inspectoratelor despre lista de posturi.

Rata de note peste 7 la nivel național, la concursul de Titularizare 2025, este de 43,52%, cu puțin peste rezultatul de anul trecut (când a fost 41,9%). Sunt în schimb diferențe de la un județ la altul, cel mai bun rezultat fiind înregistrat în Cluj – 52%, iar cel mai slab în Tulcea – 24,5%.

Candidații nemulțumiți de note au putut depune contestații marți până la ora 21.00, dar o pot face și miercuri, până la ora 12.00. Mulți deja s-au adresat inspectoratelor școlare pentru contestații încă din primele ore scurse după afișarea rezultatelor. Candidații cu note sub 5 sunt cei mai nemulțumiți și speră că, în urma contestației, ar putea să obțină cel puțin o notă care să le permită să ocupe un post prin suplinire. Ceva mai mult au stat pe gânduri candidații cu note peste 5, care se tem ca nu cumva să se repete experiența profesorilor care au susținut examenul de definitivare în învățământ și au contestat nota. Foarte puține note au crescut, în schimb mulți s-au ales cu note mai mici după contestații.

Cei care au reușit note peste 7 la Titularizarea 2025 și speră să se titularizeze au în schimb temerea că posturile afișate inițial nu vor mai fi, toate, disponibile. Reprezentanții inspectoratelor îi liniștesc, precizând că lista rămâne neschimbată, cu mențiunea că există, în schimb, posibilitatea ca o parte dintre cei care vor primi posturi de titulari să intre în viitorul apropiat în restrângere de activitate, ceea ce ar putea genera, se așteaptă oamenii din sistem, un val de procese.

„De 32 de ani predau. Am notă sub 5”

Pe holul Inspectoratului Școlar Județean Olt, puțin după prânz, încep deja să vină candidații care și-au văzut nota pe site-ul titularizare.edu.ro și care consideră că meritau una mai bună. Sunt de toate vârstele, de la absolvenți de liceu și până la profesori cu zeci de ani experiență la catedră.

Unul dintre ei, un profesor cu 32 ani de experiență de predare a disciplinei Matematică, are notă sub 5. „De 32 ani predau. E foarte greu. Posturi sunt puține”, spune profesorul destul de scump la vorbă. Are dublă specializare, Matematică și Informatică, dar a predat mai mult Matematică. În ultimul an școlar a predat în două școli din mediul rural. Spune că și cu elevii e din ce în ce mai greu, pentru că sunt tot mai dezinteresați de ce se întâmplă la școală. A încercat și să schimbe domeniul însă, spune, angajatorii îi preferă pe tineri.

„Am încercat operator calculatoare, dar angajează numai tineri. Poate în București să fie altfel situația”, răspunde bărbatul. Acest examen l-a susținut de nenumărate ori în cei 32 ani, însă n-a reușit până acum să se titularizeze, fie pentru că n-au fost posturi, fie pentru că nota obținută nu i-a permis. Continuă să-și încerce puterile pentru că are puține alte variante. „Unde să mă duc, în construcții?!”, spune, vizibil încurcat, candidatul.

„Am luat 4,40, e primul an”

Cât stăm de vorbă vin și alți candidați, intră în biroul inspectorului de la Resurse Umane, depun contestația și pleacă. O tânără caută să afle unde se depun contestațiile. Are doar o copie a cărții de identitate, nu știe dacă-i mai trebuie și altceva. A absolvit liceul anul trecut, profil pedagogic, însă a susținut Titularizarea pentru prima dată.

„Antepreșcolaritate. Educator de creșă. Am luat 4,40. E primul an, am terminat anul trecut. Dar anul trecut am dat pentru suplinitori direct, dar n-au vrut să mă ia. Am încercat să mă angajez, n-au vrut să mă ia că n-am Titularizarea. Și acum... La partea de gramatică am greșit doar două-trei puncte, dar partea de eseu mă interesează. Un 7 oricum știam că nu iau, dar... Mă așteptam totuși la mai mult. Eu pe asta m-am axat cel mai mult. Am făcut și liceul de profil. De mică, atunci când mă jucam, mă prefăceam că predau copiilor”, spune tânăra.

Anul acesta s-a înscris și la admitere, la Facultatea de Științele Educației, pentru că anul trecut a ratat admiterea, din cauze tehnice, precizează tânăra, nereușind să transmită documentele electronic.

„Mi se pare ciudat, este foarte mică nota față de cum m-am evaluat eu”

O altă tânără, absolventă de liceu promoția 2025, are notă care i-ar permite suplinirea, adică a depășit nota 5, însă pentru disciplina pe care o vizează concurența este mare.

„Am fost și cu BAC-ul și cu Titularizarea. Am învățat două săptămâni pentru acest examen, nu am avut prea mult timp la dispoziție și nu pot să spun că stăpâneam tot, dar mi se pare foarte ciudat, este foarte mică nota. Am 5,95 și mi se pare foarte mică, la cum m-am evaluat eu. Oricum, la mine nu mai contează dacă scade. Dacă n-ar mai fi ceva de corectat, ar trebui să am aceeași notă, n-ar trebui să scadă. Am înțeles de la foarte multe persoane că sunt nemulțumite”, spune tânăra. Vrea să ocupe un post de puericultor, dar asta doar până când termină facultatea, pentru că își va continua studiile. „Merg la facultate, pentru că nu vreau să rămân pe puericultor. Vreau să fac facultatea aici, pentru că la București sau plătești căminul, sau la chirie plătești poate peste 1.000 lei. Aici stau acasă și poate mai am și un ban de buzunar”, speră absolventa.

Deși absolvenții de liceu pedagogic sunt singurii care pot participa la concursul de Titularizare imediat după absolvire, au intrat în tot acest joc, spun mai mulți dintre ei, fără niciun fel de pregătire. „Ar fi trebuit poate să se intereseze dirigintele, să ne anunțe, dar nu... Am mai avut în liceu și profesori cu care am mai vorbit, dar alți profesori sunt strict concentrați pe materia lor, au predat, au plecat. Discuții nu, nu prea am avut despre acest examen”, spune un absolvent.

„Nu mă interesează neapărat ce posturi sunt. Sunt în competiție cu mine”

Un alt candidat care a venit să depună contestație spune că i se pare ceva în neregulă, pentru că a obținut o notă care nu-i permite nici suplinirea, în condițiile în care a fost convins că nota va fi apropiată de 9. Disciplina este Educație Fizică și Sport, iar nota este importantă nu neapărat pentru a ocupa un post, ci pentru că „sunt în competiție cu mine”. „Nu are importanță lista de posturi, lupt pentru mine, eu sunt sportiv. De câte ori lupt, pe mine mă interesează rezultatul, scopul final, medalia. Vreau să mă testez pe mine, m-am testat pe mine. E o chestie de încercare, efectiv”, spune candidatul care a mai susținut acest examen.

Tot un candidat care vizează un post de profesor de Educație fizică și sport speră ca în urma contestației să treacă pragul notei 7. A obținut 6,70 și vrea să știe dacă, în cazul în care suplinește pe un post, se poate titulariza anul următor pe postul respectiv dacă obține notă peste 7 în sesiunea viitoare a Titularizării.

La câteva minute distanță vine un alt candidat, care predă de 8 ani ca suplinitor. Pregătește într-un sat și o grupă de copii îndrăgostiți de fotbal și îi place foarte mult ce face, așa că speră să poată continua.

Candidații cu cele mai mari note nu vor avea din ce alege, în timp ce posturi titularizabile vor rămâne neocupate

În județul Olt, din 610 candidați așteptați pe 15 iulie 2025, în sala de examen să susțină proba scrisă a Titularizării, s-au prezentat cu 101 mai puțini. Dintre cei prezenți, alți patru au renunțat din motive medicale, iar 62 s-au retras fără să predea lucrările. O lucrare a fost anulată în centrul de evaluare, iar din cele rămase, 22,8% au fost note sub 5. Alte 39,73% au fost note între 5 și 7 și doar 166 candidați, adică 37%, au obținut notă care le-ar permite titularizarea (peste 7).

Se întâmplă însă ca acei candidați cu note mari să nu aibă din ce alege, pentru că pe disciplinele lor nu sunt posturi titularizabile anunțate, așa că au șansa doar să suplinească, în timp ce pentru alte discipline vor rămâne posturi neocupate pentru că sunt puțini candidați, sau deloc, cu note de cel puțin 7. Din prima categorie fac parte candidații care vor posturi de educator, învățător sau profesor de Limba română, discipline care an de an adună candidați bine pregătiți care luptă doar pentru suplinire. În schimb în județul Olt vor rămâne neocupate posturi de logoped, de psihopedagogie specială, de consilier școlar etc..

Importantă este și mențiunea privind lista posturilor din care candidații cu note peste 7 vor putea alege. Teama cea mai mare era aceea că această listă va suferi modificări, pentru a se reuși întregirea catedrelor titularilor (odată cu creșterea cu două ore a normei de predare).

Inspectorul școlar general-adjunct din Olt, Mariana Gheorghe, spune că lista rămâne nemodificată, în schimb lucrurile se pot schimba după ce candidaților li se repartizează catedrele.

„După afișarea rezultatelor finale, comisia județeană va organiza prima ședință de repartiție în data de 31 iulie, ocazie cu care candidații care au note peste 7 și există în lista posturilor afișate posturi titularizabile pot opta pentru un astfel de post. (...) Candidații care îndeplinesc condițiile vor putea opta pentru un post care este la acest moment publicat pe site-ul Inspectoratului Școlar județean și pe care noi nu putem să-l mai retragem. Candidații vor avea dreptul să ocupe un astfel de post. În situația în care, după apariția ordonanței și reîncadrarea tuturor titularilor la unitățile de învățământ, sunt candidați care au obținut un post titularizabil în acest an și nu mai este complet, adică nu mai are 20 de ore, cadrul respectiv va intra și dânsul în etapa de mișcare de personal care se reia cu totul – completări, restrângeri de activitate – , dar statutul de titular nu și-l va pierde, întrucât în momentul în care dânsul a candidat pentru un post, aceea era lista cu posturile titularizabile”, a precizat Gheorghe.