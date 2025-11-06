Siguranța veterinară, în pericol: medicii pleacă din județele cu puține animale din cauza întârzierilor la plată

Medicii veterinari care execută servicii în baza contractelor de concesiune încheiate cu DSVSA sunt într-o situație aproape disperată. Toată vara statul nu le-a mai plătit serviciile, astfel că au fost puși în situația ca, la rândul lor, să nu-și poată plăti angajații.

Bugetul per cabinet, de 10.000 lei, are aceeași valoare de cinci ani, iar banii au devenit între timp insuficienți. Doar că nici pe cei puțini nu i-au mai primit luni la rând. „Din aprilie nu mai primiserăm nimic. Aprilie a fost ultima lună”, a declarat pentru „Adevărul” șeful Colegiului Medicilor Veterinari Olt, medicul Ion Bozgă. Peste situația deloc roz a amânării decontării serviciilor se suprapune cea a incertitudinii privind condițiile în care se vor face noile concesiuni, totul într-un context în care medicii tineri nu mai găsesc niciun argument să se implice.

Ultimii bani primiți înseamnă prea puțini bani, pentru lunile mai și iunie, în continuare veterinarii având de recuperat sumele pentru iulie, august, septembrie și octombrie. Sunt medici veterinari care au câte doi-trei angajați în cabinet, asigurând serviciile la nivelul mai multor localități, iar pentru aceștia situația este cruntă.

„Unii am reușit să accesăm linii de credit, alții nu”

Situația privind plata medicilor veterinari concesionari ar fi devenit problematică din cauza micșorării bugetului ANSVSA în timpul guvernării Ciolacu. Atunci s-a operat o tăiere de buget, pentru că nu s-a înțeles, a explicat medicul veterinar Ion Bozgă, faptul că în bugetul ANSVSA apăreau sume foarte mari, sute de milioane de euro, dar acestea erau destinate despăgubirii fermierilor afectați de decimarea efectivelor de animale ca acțiuni în focar. Anterior, plata acestor despăgubiri căzuse în sarcina Ministerului Agriculturii, ministrul Petre Daea trecând în schimb în curtea ANSVSA aceste plăți. Cert este că Autoritatea Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor n-a mai avut suficienți bani, decizând amânarea plăților.

„Rău este că mulți colegi au doi, trei angajați și dacă în două luni de zile nu se plătesc dările către stat privind salarizarea, devine infracțiune”, a punctat Bozgă.

Medicii au apelat la rezerve pentru a-și putea plăti, la rândul lor, angajații, iar cei care nu au avut, la împrumuturi. Cei care nici împrumuturi nu au putut face s-au trezit într-o situație aproape imposibilă. „Începe blocajul, încep somațiile, plus că oamenii au nevoie și ei să trăiască. La toți ne-a fost greu. Unii am putut să facem o linie de credit, alții n-au făcut, ca să putem să-i plătim pe angajați. Imaginați-vă cum este să ai trei angajați, chiar și plătiți cu salariul minim, dar ei nu stau pe salariul minim. La mine sub 3.000 de lei nu vine niciunul, vorbim de net, asta înseamnă aproximativ 5.000 lei pe lună. Să ai trei angajați, sunt 15. 000 de lei. Și să fie câteva luni de zile...”, a detaliat șeful Colegiului Medicilor Veterinari Olt.

Medicii concesionari, a mai spus dr. Bozgă, nu au fost înștiințați să sisteze activitățile pentru care DSVSA acordă plățile, așa cum s-a vehiculat la un moment dat informația, aceștia continuând să presteze serviciile cu speranța că-și vor primi în cele din urmă banii.

„Nimeni n-a primit nicio adresă de asistare. Contractele le au cu Direcția Sanitară Veterinară, toți. Și au făcut activitățile”, a mai spus medicul.

S-ar impune o modificare a actelor normative, este de părere președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt, astfel încât despăgubirea fermierilor, care grevează acum bugetul ANSVSA, să se deruleze prin intermediul Ministerului Agriculturii. Mai mult, în sarcina medicilor cade și stabilirea prețurilor la care se acordă despăgubirea fermierilor, or acest aspect este considerat în neregulă. „Ideea nu este în ordine. Noi n-am făcut așa ceva în facultate. Sunt abuzuri. N-au vrut să le facă o instituție, care o fi aia, ca să nu răspundă”, a mai subliniat Bozgă.

Pe de altă parte, a precizat medicul veterinar, se cer servicii veterinare prestate conform sistemului european, în condițiile în care în România sunt numite ferme și exploatațiile de familie cu doar câteva capete, iar deținătorii de animale nu au nici pe departe disciplina din alte state. „În Europa nu există gospodăria populației, ci ferme. Baba Ioana cu cinci capre nu e fermă. Și obligăm serviciile veterinare din România să fie identice cu cele din Europa pe acest subiect. Este exagerare”, a mai spus medicul.

„Uneori, la unii nu le rămâne nimic”

Bugetul care se alocă lunar unui cabinet veterinar, de 10.000 lei, a devenit o sumă aproape ridicolă, după cinci ani de la stabilire. În toți acești ani cheltuielile au crescut, din 10.000 lei medicul fiind nevoit să-și plătească tot. Nu este o subvenție, cum eronat se crede, menționează medicul, ci reprezintă plata serviciilor prestate, pe care medicii le dovedesc lună de lună cu acte. „Este un biblioraft în fiecare lună, pentru că n-au vrut să treacă la partea electronică. Trimitem lunar documente dintr-un bibliograf și ei le țin acolo, în loc să le trimitem electronic și ei să le verifice. În acești 10.000 de lei medicul are opt activități de făcut, obligatorii. El plătește toate cheltuielile cabinetului, cheltuieli cu tehnicianul, și dacă îi rămâne, se plătește și pe el. Dacă îi rămâne. Însă, uneori, la unii nu le rămâne nimic, cei care au o comună”, a mai arătat medicul.

Suma, deși mică și plătită în ultimul an cu întârzieri, permite încă menținerea unor servicii fără de care am putea vorbi de riscuri mari privind sănătatea animalelor.

„Dacă s-ar umbla la această sumă, să știți că pleacă. Din Olt ne pleacă medicii. Aveam atunci (n. red. – la momentul la care s-a decis asiigurarea unui buget lunar de 10.000 lei/cabinet) 20 de tineri care doreau să plece în Anglia. Iau 3.000 de lire. Județele acestea sărace, cu număr mic de animale, vor avea o mare problemă în viitor. Medicii se duc, pentru că din 3.000 de lire tot le rămân 1.000. Dacă dispare asta, un sfert dacă mai rămân, dacă mai rămân”, a adăugat medicul.

Chiar dacă acest buget/cabinet, deja insuficient, nu va scădea, sunt informații că se încearcă în schimb modificarea condițiilor, iar asta va pune într-o situație extrem de grea medicii veterinari din județele în care efectivele de animale au scăzut dramatic în ultimii 10-20-30 de ani. Sunt zvonuri că s-ar lua în calcul măsura de creștere a numărului de animale care să revină fiecărei circumscripții veterinare, vorbindu-se practic de o dublare. Această măsură ar putea duce la decimarea rețelei de medicină veterinară cel puțin în câteva județe, a atras atenția medicul veterinar Ion Bozgă.