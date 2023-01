Criză de tehnicieni veterinari. „În Olt, spre exemplu, deficitul e de 95%. Tehnicianul nu stă fără 3.000 lei în mână”

Medicii veterinari concesionari se confruntă cu o criză mare de asistenți veterinari, soluția, care nu mai poate fi prelungită pentru multă vreme, fiind menținerea în activitate a tehnicienilor trecuți de vârsta pensionării.

Președintele Colegiului Medicilor Veterinari Olt, medicul Ion Bozgă, spune că în județul Olt deficitul de cadre medii ajunge la 95%, însă sunt probleme grave în toată zona de sud a țării.

În sud, s-a ajuns în această situație pentru că specializarea nu a mai avut, la un moment dat, căutare pe piață, spre deosebire de vestul țării și în zonele montane, unde creșterea animalelor este o afacere. Medicii veterinari de la sat au fost prost plătiți și nu și-au mai permis, la rândul lor, să-și plătească satisfăcător angajații, astfel că au fost plecări în masă din sistem. Au plecat atât tehnicienii, cât și medicii, pe salarii de 3.000 euro, Germania fiind destinația preferată, a spus dr. Bozgă.

„Sunt 64 medici activi (n. red. - numărul s-a înjumătățit în câțiva ani), restul sunt plecați. Și acum vor să plece. Spun: „Îmi rămân 2.000 euro. Acolo iau 3.000, cheltui 1.000 și-mi rămân 2.000”. În domeniu se duc, sunt pe profil, în abatoare. Cei mici știu limbi străine, nu e problemă. Cei în vârstă nu mai pleacă”, a explicat șeful Colegiului Olt.

„Pentru vaccinarea unui câine manopera e 7 lei, atât decontează”

Gura de oxigen a venit cu doi ani în urmă, atunci când statul a fost în sfârșit de acord să dea fiecărui medic veterinar concesionar un plafon lunar de 10.000 lei, astfel compensându-se, în parte, tarifele mici care se decontează pentru acțiunile pe care medicii „de circă” le au în lista celor obligatorii. Nici așa cei plecați nu s-au mai întors, însă încep să intre în sistem noi absolvenți de Medicină Veterinară, care au, și aceștia, nevoie de tehnicieni în cabinete.

„În comune, sunt situații când nu se fac 20 de consultații pe an, iar acolo manopera pe acele acțiuni este la prețul din 2013. Pentru vaccinarea unui câine manopera e 7 lei, atât se decontează.(...) Un tehnician nu stă fără 3.000 lei în mână, aproape 4.700 lei cheltui cu el. Rămâne jumătate (n. red. - din plafonul de 10.000 lei/cabinet) pentru chirie, carburant, uzură mașină, ce mai au ei. Din banii aceștia medicul nu se alege cu nimic, dar poate să facă acțiunile obligatorii. Cu toate astea, nu au de unde să ia tehnicieni”, a explicat Bozgă.

Formarea tehnicienilor în câteva luni, un compromis la care s-a renunțat

Pentru că, la un moment dat, se punea în discuție chiar închiderea anumitor cabinete din lipsa tehnicienilor, s-a acceptat, pentru scurtă vreme, o soluție de compromis, a dezvăluit dr. Bozgă.

„Au încercat și au scos niște artificii, să nu le zic altfel. Sunt niște firme care fac formare profesională și au făcut și chestiunea aceasta. Am făcut parte dintr-o comisie tehnică de evaluare și am zis: „Îmi pare rău, desființați-o, că nu merge!”. Asistentul uman și cel veterinar trebuie să facă și practică. Nu știu câte clase le cereau minimum, dar făceau chestiunea asta (n. red. - formarea) în decurs de două-trei luni. (...) N-am bănuit că e așa ceva, și când am văzut ce s-a întâmplat, am spus, gata, opriți-o, că nu e o soluție!”, a mai spus medicul Bozgă.

La acest moment, medicii veterinari caută tehnicieni veterinari pe unde pot, inclusiv prin alte județe, însă rar căutările lor sunt cu succes.

„Problema cu care ne confruntăm este stagiul de practică”

Liceele cu profil agricol au avut, la rândul lor, ani în care au renunțat la calificare, pentru că absolvenții nu-și găseau loc pe piața muncii.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Petrescu” din Caracal, singurul cu profil agricol rămas în județul Olt (și mai sunt, spune dr. Bozgă, 16-18 în țară care califică tehnicieni veterinari), a reintrodus specializarea în oferta școlară pentru anul viitor, însă primii absolvenți vor fi disponibili pe piața muncii în 2027. O altă grupă de tehnicieni, 14 la număr, urmează să susțină examenul final în acest an, tot la liceul din Caracal.

Deși, spune directorul liceului, planul este ca această specializare să fie menținută de acum constant în oferta educațională, deja au o problemă: efectuarea stagiului practic.

„N-am mai avut tehnician veterinar în ultimii ani. Noi avem acum o grupă de clasa a XII-a care termină, iar pentru anul următor, în clasa a IX-a, avem o clasă aprobată. Tehnicianul veterinar era o calificare căutată, problema cu care ne confruntăm este stagiul de practică, care trebuie făcut la cabinet veterinar. În Caracal dispensarul e în renovare, nu mai funcționează decât cabinete veterinare mici. Ne este greu să facem practica. Acum căutăm să-i ducem pe grupe de 10, dacă este o clasă întreagă, cabinetul fiind mic, nu-și permit. O să ducem o parte acolo, o parte o să facă cu profesorul nostru, cu maistrul. Dar, repet, este căutată, elevii vin și întreabă de ce nu mai facem. Pot să spun că și ăsta a fost unul dintre motive. Când facem solicitarea de clasă, trebuie să găsim și alternativă pentru practică. Trebuie să vadă, să lucreze pe viu, nu pe manechin”, a explicat directorul liceului din Caracal, prof. Constantin Gheorghiu.