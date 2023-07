Rezultate Bacalaureat 2023 Olt. Fără medii de 10, rată de promovare 67,26%, sub media națională

Absolvenții de liceu care au susținut, în perioada 26-29 iunie 2023, probele Bacalaureatului 2023, sesiunea iunie-iulie, au aflat rezultatele luni, 3 iulie 2023. În județul Olt, 67,26% au reușit să obțină cel puțin media 6.

În județul Olt s-au înscris pentru susținerea examenului de Bacalaureat 2023, sesiunea de vară, 2.424 candidați, dintre aceștia 2.088 fiind din promoția curentă. Alți peste 300 elevi care au frecventat anul școlar 2022-2023 în ultimul an de liceu nu s-au înscris la Bac. Au fost și sute de absenți la fiecare dintre cele trei probe scrise.

Rezultatul de 67,28% rată de promovare plasează județul Olt, ca și anul trecut, sub media națională de 72,8% (73,3% - 2022 și 67,8% - 2021 la nivel național). Absolvenții din promoția curentă au avut rezultate mai bune, 73,3% promovând.

Rezultatele obținute de candidați în funcție de filiera urmată arată astfel, pentru județul Olt: 79,6% rată de promovare la filiera teoretică (83,8% pentru candidații din promoția curentă); 37,6% filiera tehnologică (40,55 a fost rata de promovare anul trecut, iar candidații din promoția curentă au reușit 42,6% să promoveze); 62,4% filiera vocațională (64,8% promoția curentă).

În 2022, rata generală de promovare, înainte de constestații, în Olt, a fost de 66,9%, tot sub media națională.

Singurul liceu cu rată de promovare 100% a fost Liceul Tehnologic Iancu Jianu, care în acest an are trei candidați respinși. De altfel, în acest an niciun liceu din județ nu are rată de promovare de 100% înainte de contestații. de asemenea, nu se înregistrează nicio medie 10, la nivel național fiind doar 56.

Pentru a promova, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre cele trei discipline de examen, iar media celor trei note să fie minim 6.

Candidații nemulțumiți de note pot depune contestații, inclusiv electronic. Dacă nici așa nu reușesc, au la dispoziție sesiunea de toamnă a examenului, în care pot susține fie din nou toate probele, fie probele pe care nu le-au promovat sau la care vor o notă mai mare.

„Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 3 iulie, în intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi comunicate în data de 7 iulie”, se menționează într-un comunicat al Ministerului Educației.