Primar din Olt, încarcerat pentru comiterea a peste 100 fapte de corupție. Câți ani de închisoare are de executat

Un primar din Olt a fost încarcerat vineri după-amiază, 9 februarie 2024, după ce o sentință prin care era condamnat la pedeapsa cu închisoare pentru fapte de corupție a rămas definitivă. Primarul a primit de peste 100 ori mită.

„La data de 9 februarie 2024, polițiștii Biroului de Investigații Criminale, din cadrul Poliției municipiului Caracal, au pus în executare un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de către Tribunalul Olt, pe numele unui bărbat, în vârstă de 60 de ani, din comuna Gostavățu, județul Olt.

Bărbatul a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova la o pedeapsă privativă de libertate de 4 ani pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită, comisă în formă continuată”, au precizat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Bărbatul condamnat este primarul comunei Gostavățu, Popescu Marius Ștefan (PSD), care a fost dus la Penitenciarul de Maximă Siguranță Craiova, în vederea executării pedepsei privative de libertate.

Tribunalul Olt îl condamnase, în martie 2023, pe primar la patru ani și patru luni de închisoare cu executare. Acesta a fost acuzat că timp de 10 ani, în perioada 2008-2017, a perceput mai multor administratori de firme diverse sume de bani.

Primarul le percepea anual agenților comerciali din comună diverse sume de bani, cu pretextul că organizează sărbătoarea comunei.

„Inculpatul P.M.Ş., în calitate de primar al com. Gostavăţu, jud. Olt, în perioada 2008-2018, a condiţionat mai multe persoane care doreau să nu fie sancţionate contravenţional sau împiedicate să îşi desfăşoare diferitele activităţi ce formează obiectul lor de activitate (reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sedii sau puncte de lucru în com. Gostavăţu, jud. Olt şi deţinători de utilaje agricole) de pe raza comunei, să achite, personal sau prin persoane interpuse, anual, diverse sume de bani (folosite pentru nevoi personale) cu valoarea cuprinsă între 100-1000 lei, către acesta, sub pretextul că sumele de bani sunt necesare pentru organizarea bâlciului din comună (deşi la primărie exista prevedere bugetară pentru organizarea bâlciului din comună)“, comunicau procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, în 2019, acuzându-l pe primar de peste 100 fapte de acest tip.

Doar o parte dintre societăți s-au constituit părți civile în proces.