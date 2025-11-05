Virusul contagios care se răspândește rapid în rândul copiilor din Ucraina. Părinții, sfătuiți să urmărească atent orice simptom

Centrul pentru Sănătate Publică al Ministerului Sănătății din Ucraina a raportat recent un focar de virus extrem de contagios în regiunea Kiev, după ce 13 copii au fost diagnosticați.

„În prezent, specialiștii efectuează o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauzele și condițiile care au favorizat răspândirea infecției. Au fost implementate măsuri antiepidemice pentru limitarea focarului”, a transmis Centrul pentru Sănătate Publică pe 4 noiembrie, potrivit focus.

Infecția este cauzată de un virus din genul Enterovirus, care include mai multe tulpini capabile să provoace afecțiuni precum boala mână-gură-picior, herpangina sau meningita virală.

Virusul se transmite de la o persoană la alta prin contact direct, secreții respiratorii, pe cale fecal-orală sau prin atingerea suprafețelor contaminate. Infecția poate apărea pe tot parcursul anului, însă este mai frecventă în lunile de vară și toamnă, copiii fiind cei mai vulnerabili.

Există două tipuri principale de infecții. Virusul Coxsackie A poate provoca boala mână-gură-picior, herpangina, meningita virală și miocardita virală, în timp ce virusul Coxsackie B este asociat cu miocardită, pericardită, meningită, pancreatită și pleurodinie, cunoscută și sub denumirea de boala Bornholm sau mialgie epidemică.

Redactorul revistei Focus, a cărui fiu a fost infectat la mijlocul lunii octombrie, susține că numărul real al cazurilor din Kiev ar putea fi mai mare decât cel raportat oficial.

„La grădinița din Borșchag, unde merge copilul nostru, erau deja trei copii bolnavi într-o singură zi”, a declarat jurnalistul. Copilul a prezentat erupții pe brațe și picioare, fără febră, iar boala a evoluat favorabil și s-a vindecat în aproximativ o săptămână.

Potrivit specialiștilor, virusul Coxsackie se răspândește mai ales în grupurile de copii, iar adulții se infectează mult mai rar.

Autoritățile recomandă părinților să fie atenți la primele simptome și să consulte medicul imediat, evitând automedicația, deoarece unele medicamente pot agrava starea copilului.