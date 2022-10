Lecții de făcut must sau poame puse la uscat, la Muzeul satului din Baia Mare

Un târg ce a adunat la un loc meșteri populari și producători locali se desfășoară în weekendul 22-23 octombrie, la Muzeul Satului din Baia Mare. Pentru copii sunt ateliere unde pot afla din secretele bunicilor.

Târgul de produse tradiționale este organizat cu ocazia Sfântului Dumitru (26 octombrie), sfânt ce, în cultura populară, încheie sezonul cald și deschide sezonul rece. De altfel, Muzeul Satului organizează un astfel de târg și la deschiderea sezonului cald, de sărbătoarea Sfântului Gheorghe (23 aprilie).

„Noi deschiem sezonul de vizitare de Sfântul Gheorghe, când este și hramul bisericii noastre monument și, oarecum simbolic, îl închidem de Sfântul Dumitru. Pentru că cei doi sfinți, în tradiția populară, sunt cei care închid și deschid sezonul cald. Își predau cheile vremii, așa se zice. Ei sunt purtătorii cheilor vremii. Sfântul Gheorghe deschide anotimpul cald, iar Sfântul Dumitru deschide sezonul rece. E oarecum legat de ciclul pastoral, de vegetație, de schimbările din natură. Pornind de la acest subiect am demarat această ediție a târgului, pe care l-am îmbogățit de la an la an”, explică Monica Mare, directoarea Muzeului de Etnografie și Artă Popualară, din care face parte secția Muzeul Satului.

Bunătăți de pus în cămară

Meșteri populari, producători de zgărdane, costume tradiționale, diferite obiecte artizanale, dar și alți producători locali oferă produse alimentare făcute după rețetele bunicilor, fără conservanți, fără adaosuri la care în trecut gospodinele nu aveau acces. „Avem și meșteri populari, dar și producători locali. Avem bunătăți bune de pus în cămară, de la gemuri, zacuscă, prăjituri și multe altele, avem plăcintă, care se poate consuma aici, caldă, ce miroase îmbietor. Satul de pe deal este plin de miresme și de culoare în această perioadă a anului”, mai spune Monica Mare.

De asemenea, pentru copii există un program special. Cei mici vor avea parte de ateliere speciale pentru ei, în care vor afla cum se face mustul, cum se puneau merele la uscat pe vremuri, sau cum se făceau păpușele din pănuși de porumb și, desigur, cum se obțineau acele pănuși.

„Am pregătit și o demonstrație de must, pentru că nu toți copiii au bunici la țară. Am pregătit un butoi în care vom dărăli (zdrobi, n.r.) strugurii și vom face mustul pe loc. Dar și un atlier de depănușat, iar din pănușile respective vom încerca să facem păpușele sau alte jucării și o să înșirăm poame (mere, n.r.) pe ață, așa cum făceau bunicile noastre, să le punem la uscat”, mai spune directoarea muzeului.

Activități pentru cei mai mici

Pentru cei mai mici dintre copii există ateliere de desenat, pentru că este una dintre activitățile preferate ale celor mici.

Începând cu ora 12.00, copiii de la Palatul Copiilor din Baia Mare asigură „veselia și voia bună”. Aceștia vor fi prezenți atât azi, sâmbătă, cât și duminică, 23.10, și vor asigura un program artistic pentru cei mici.