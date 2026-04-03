Șoc la raft înainte de Paște: cât costă carnea de miel în 2026 și cum au urcat prețurile pe lanțul de producție

Pe măsură ce sărbătorile pascale se apropie, românii care vor să pregătească masa tradițională se confruntă cu scumpiri semnificative la carnea de miel. Prețurile în supermarketuri sunt anul acesta cu aproximativ 25-30% peste nivelul înregistrat anul trecut, iar diferența se resimte atât la raft, cât și în lanțul de aprovizionare.

Prețurile diferă semnificativ în funcție de locul de unde cumperi: direct de la fermă, în piețe sau în supermarketuri. Carnea de miel, nelipsită de pe mesele românilor, se vinde cu prețuri cuprinse între 55 și 65 de lei pe kilogram în piețe și magazine, iar pentru bucăți premium prețul poate fi chiar mai mare.

De exemplu, în magazinele Carrefour, capetele de miel și pulpele se vând în prezent cu aproximativ 145 de lei pentru două kilograme sau pentru o căpățână de miel. Pastrama de miel rămâne mai accesibilă, însă cantitățile disponibile sunt reduse.

La Kaufland, un sfert de posterior de miel cu cap se vinde cu 59,99 de lei pe kilogram. Organele de miel sunt mai ieftine, in jur de 25 de lei kilogramul.

La nivelul producătorilor, mieii și oile se vând cu aproximativ 45-50 de lei pe kilogram carcasa de miel și 40 de lei pe kilogram carcasa de oaie.

Michael Kaiser, directorul comercial al unui supermarket online, adaugă că scumpirile se resimt în toată piața. „Prețurile anul acesta sunt cu circa 25-30% peste cele de anul trecut. Noi lucrăm direct cu procesatorii care procesează și ambalează produsele. Sfertul de miel anterior sau cel posterior, pulpa sau organele”, a explicat Kaiser pentru știrileprotv.

Specialiștii recomandă ca românii să își facă planurile de cumpărături din timp și să compare ofertele mai multor magazine pentru a evita cheltuielile excesive.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra importanței verificării produselor înainte de cumpărare.

Autoritatea recomandă verificarea cu atenție a etichetării, evitarea produselor neetichetate sau cu date limită de consum modificate ori expirate și achiziționarea numai din unități autorizate. Este important ca produsele să fie transportate și depozitate corespunzător, iar consumatorii să fie atenți la proprietățile organoleptice ale cărnii, cum ar fi aspectul, culoarea, consistența și mirosul.