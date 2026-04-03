Video Polițiștii din Târgu Jiu, alertați după ce mai multe persoane sacrificau miei în stradă. „E normal așa ceva?”

Mai mulți miei ar fi fost sacrificați pe o stradă din Târgu Jiu, sub privirile trecătorilor, iar un medic veterinar a alertat autoritățile.

Medicul veterinar Patricia Paraschiv a filmat momentul în care mieii sunt sacrificați în stradă, descriind situația drept una „cruntă”.

„Suntem în Târgu Jiu, ca să vedeți ce se întâmplă… se taie mieii de Paști în stradă. Nu se poate așa ceva. E normal așa ceva?”, a spus aceasta, vizibil revoltată de cele întâmplate.

Potrivit AS Gorj, a fața locului au fost solicitate echipaje de poliție, jandarmi și DSV care urmează să evalueze situația și pentru a lua măsurile legale ce se impun.

Autoritățile urmează să stabilească exact circumstanțele în care s-a produs incidentul și dacă persoanele implicate vor fi sancționate.

Luis Popa, șeful Serviciului de Protecție a Animalelor Gorj, a transmis că mieii pot fi sacrificați în anumite condiții, scrie Impact în Gorj.

Unde ai voie să tai mielul: ai două variante legale — în abatoare autorizate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau în centre temporare aprobate în perioada Paștelui. În aceste locuri există medic veterinar, care verifică animalele înainte și după sacrificare.

Când ai voie să tai: doar în perioada stabilită înainte de Paști, conform programului anunțat de autoritățile locale și DSV.

Condiții pentru sacrificare: animalul trebuie să fie sănătos, sacrificarea să se facă în condiții de igienă, iar carnea să fie verificată de medicul veterinar, care aplică ștampila sanitar-veterinară.

Tăierea în gospodărie: este permisă doar pentru consum propriu, fără drept de comercializare, cu respectarea unor condiții minime de igienă și, de preferat, cu verificare veterinară.

Transport și vânzare: transportul animalelor se face cu documente, iar vânzarea cărnii este permisă doar în spații autorizate.

Amenzi: nerespectarea regulilor poate duce la sancțiuni pentru sacrificare ilegală sau vânzare fără control veterinar, iar produsele pot fi confiscate.