Trei persoane din București, trimise în judecată după ce au incendiat mașina unui bărbat în Sectorul 2

Trei persoane au fost trimise în judecată joi, 23 aprilie, după ce au incendiat, în martie, un autoturism dintr-o parcare din Sectorul 2 al Capitalei. Potrivit surselor „Adevărul”, unul dintre inculpați o cunoștea pe persoana vătămată, însă nu exista un conflict între ei.

„La data de 23.04.2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de D.G.P.M.B. – Secția 7 Poliție Sector 2, a dispus trimiterea în judecată față de 3 inculpați, astfel:

Inculpatul V.V., arestat preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, prevăzută de art. 253 alin. (4) din Codul penal. Inculpatul V.E.A., arestat preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la distrugere, prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 253 alin. (4) din Codul penal. Inculpatul S.O.M., arestat preventiv, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la distrugere, prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 253 alin. (4) din Codul penal, cu aplicarea art. 41 alin. (1) din Codul penal”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Potrivit autorităților, în noaptea de 22 martie, în jurul orei 04:13, inculpatul V.V. a incendiat un autoturism BMW, într-o parcare din Sectorul 2, cu ajutorul inculpatului V.E.A, care i-a oferit substanța inflamabilă. Inculpatul S.O.M este cel care a supravegheat zona.

Ca urmare a propagării incendiului, au mai fost distruse alte trei mașini: un „Renault Symbol”, aparținând persoanei vătămate N.D.F., un „Audi”, aparținând persoanei vătămate N.I., și un „Volvo”, aparținând persoanei vătămate Ț.I.

Potrivit surselor, inculpații nu au dorit să dea declarații și nu au explicat motivul faptei. Persoana vătămată a declarat că îl cunoaște pe unul dintre inculpați, V.E.A., de mai mulți ani și că nu a avut niciun conflict cu acesta.