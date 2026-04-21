Un pensionat din Iași și-a dat foc. Bărbatul a murit după ce nu s-a găsit un loc liber la spitalul de arși

Un bărbat de 67 de ani din comuna Valea Seacă (județul Iași) a murit la spital după ce s-a autoincendiat.

Un bărbat din județul Iași a murit marți, după prânz, după ce a suferit arsuri de gradele 3 și 4 pe corp. Potrivit medicilor, bărbatul și-ar fi dat foc singur.

El avea arsuri pe 95% din suprafața corporală, astfel că la spital a intrat în stop cardio-respirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. În acest caz, a fost sesizată poliția.

„Pe parcursul investigațiilor, starea pacientului se degradează și instalează stop cardio-respirator, ireversibil la manevrele de resuscitare, survenind decesul la ora 13:45. Fiind caz medico-legal, pacientul decedat va fi transferat către IML pentru efectuarea necropsiei”, se arată în comunicatul Spitalului din Pașcani, scrie Ziarul de Iași.

Jurnaliștii din Iași spun că înainte de deces, s-a încercat găsirea unui loc disponibil pentru transferul pensionarului la o secție de arși, însă nu s-au găsit locuri libere.