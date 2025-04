Imagini de o violență înfiorătoare, în care un adolescent de 14 ani este agresat cu pumnii și picioarele de un alt băiat, în vârstă de 17 ani, au fost făcute publice de un primar din Dolj. Primarul avertizează că nu va ascunde astfel de evenimente și, mai mult, va lua propriile măsuri.

Evenimentul s-a petrecut în ziua de 2 aprilie 2025, în localitatea Călărași, din județul Dolj. Imaginile în care un adolescent de 17 ani este surprins în timp ce îl lovește cu pumnii și picioarele pe un altul de 14 ani au ajuns în cele din urmă în posesia primarului localității, care le-a făcut publice împreună cu un mesaj dur. „Credeam și speram că în localitatea mea să nu văd așa ceva”, scrie primarul, pe contul său de Facebook, avertizând că a sesizat în ultima perioadă o serie de comportamente și fapte care „prefigurează formarea de găști”. Același primar a semnalat, nu cu mult timp în urmă, că există un real pericol ca distribuitorii de substanțe psihoactive să-și caute clienți în preajma școlii din localitate, motiv pentru care a dispus ca o parte dintre polițiștii locali să acționeze zilnic în zonă.

De data aceasta, primarul Sorin Sandu atrage atenția asupra violenței extreme care se poate observa în imaginile date publicității, violență care, apreciază primarul, își are originea în ceea ce se întâmplă zilnic în societate, în modul în care se promovează anumite comportamente.

„Nu mai știi dacă să îți trimiți copilul la școală, ca să învețe carte, sau să îl trimiți la cursuri de auto-apărare”

„Dacă nu ar fi fost imaginile și ai fi auzit ca s-au încăierat niște copii, ți-ai fi imaginat niște îmbrânceli, tras de păr sau vreun șut în fund…Imaginile, însă, arată un tip de violență ieșită din comun, în care loviturile țintesc capul, exact ca în filmele pe care, televiziunile naționale ni le pun la dispoziție în fiecare zi, în fiecare seară. Lovituri scăpate de sub control, care pot ucide sau lăsa sechele pe viață.

O societate în care este promovată violența, în care să fii mercenar în Congo sau membru în Legiunea Străină este mai tare decât să fi absolvit medicina și să ajungi chirurg. I-aș spune teribilism, dacă fapta nu ar fi de natură penală, părinții făcând plângere la poliție și solicitând, în mod firesc, certificat medico-legal”, scrie primarul.

Sorin Sandu anunță de asemenea că, indiferent ce va stabili ancheta oamenilor legii, primăria va face propriile demersuri. „Dincolo de aceste măsuri, ne vom lua măsuri proprii, prin anchete sociale la domiciliu și impunerea unor măsuri de verificare pe termen lung, abaterea nefiind prima, din câte înțeleg. Motivele, cauzele sunt multiple… Sunt rezultat al unui tip de viață pe care noi am adoptat-o de circa 35 de ani. pumnului, a celui mai tare, libertatea absolută și democrația prost înțeleasă, destrămarea familiilor și modelul ales greșit. Nu mai știi dacă să îți trimiți copilul la școală, ca să învețe carte sau să îl trimiți la cursuri de auto-apărare, ca să aibă curajul să iasă pe stradă”, mai scrie primarul.

Sandu sancționează de asemenea și comportamentul martorilor, acuzând că atitudinea de a te face că nu vezi ce se întâmplă sau de a „băga gunoiul sub preș” va duce la perpeturea comportamentelor de acest fel. „Din păcate, a trebuit să aflu informația de la părinții victimei. Nimeni nu știa nimic, nimeni nu spune nimic iar asta este o altă racilă a vieții moderne….Omul nu vrea să fie “turnător “….Băgăm drogurile sub preș, băgăm violența sub preș și bullyingul, dar avem pretenția, când este vorba despre copiii noștri, să se facă dreptate, să vină martorii să vorbească. Păi, cum să vină, când martor ai fost și tu de atâtea ori și ai tăcut mârșav? Acum vrei dreptate?Dreptatea este aceea pe care noi o cultivăm, prin educația noastră. În ultimele două zile am avut un șoc. Povești cu polițiști “iubăreți “ și cu droguri se împletesc armonios prin urbe. Dar așteptăm să vedem soluționarea iar dacă aceea nu va fi cum trebuie, atunci vom discuta subiectele public.PSProbabil, în cercul lor, cel mai criticat va fi cel care a filmat. Nu ar fi trebuit să facă asta, vor spune ei… Nu știu cine a filmat dar dacă va avea probleme, îl aștept la mine”, scrie primarul.

Băiatul agresat a refuzat emiterea unui ordin de protecție

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a confirmat evenimentul, precizând că mama copilului agresat a anunțat poliția despre cele întâmplate. Victima a refuzat însă emiterea unui ordin de protecție care să-l apere de agresor.

„La data de 2 aprilie a.c., ora 18:27, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dăbuleni au fost sesizați de către o femeie, din Călărași, cu privire la faptul că fiul său a fost agresat fizic.

La fața locului s-au deplasat polițiștii care din primele cercetări au stabilit că în urma unui conflict spontan, un adolescent de 14 ani, din Călărași, în timp ce se afla pe o stradă din localitate, ar fi fost agresat fizic de un tânăr de 17 ani, din Călărași.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violenţe. De asemenea, polițiștii i-au adus la cunoștință adolescentului dreptul de a solicita emiterea unui ordin de protecție provizoriu, însa în prezența mamei sale, acesta a refuzat.

Cercetările sunt continuate de poliţişti, urmând ca la finalizarea acestora să fie propusă soluție prin unitatea de parchet competentă”, au transmis polițiștii.