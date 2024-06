Scandal într-o școală din Suceava: Bătaie între directoarea școlii și profesoara de istorie. „M-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard”

Directoarea unei școli din Suceava și o profesoară s-au bătut joi, în Școala Gimnazială Zamostea. A fost chemată o ambulanță și Poliția, după escaladarea conflictului.

O profesoară de istorie și directoarea unei școli din Suceava s-au bătut în timpul orelor, pe fondul unor tensiuni mai vechi, joi dimineața, conform Știrile Pro Tv, care citează Monitorul de Suceava.

Profesoara a povestit că este hărțuită de un an de directoarea școlii. Joi, s-a ajuns chiar la agresiune fizică și a fost nevoie de intervenția Poliției. La fața locului a ajuns și o ambulanță.

Profesoara de istorie a relatat că a fost agresată fizic de către directoare și că a avut nevoie de asistență medicală imediată. Ea a adăugat că incidentul a fost precedat de o serie de amenințări și hărțuiri, fotografii făcute în locuri publice și private, inclusiv în cimitir.

„Țipa, amenința și am vrut să o filmez, moment în care s-a năpustit asupra mea. A vrut să-mi smulgă telefonul, apoi s-a izbit pe jos ca și cum aș fi împins-o eu. Eu nu am atins-o. M-a zgâriat pe piept, pe mână, am solicitat ambulanța, medicul diagnosticând o contuzie toracică. Mi-a recomandat să merg la medicul legist”, a afirmat profesoara.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție au anunțat că vor efectua cercetări privind infracțiunea de "lovire sau alte violențe" la Școala din Zamostea, unde au avut loc două acte materiale de acest gen, potrivit ziarului local.

„Dacă nu te-a bătut, e bine”

„Ea m-a îmbrancit, eu nu am atins-o. M-a bătut cu pumnul și cu mâinile. S-a ridicat de la catedră, s-a năpustit asupra mea, m-a luat de mâini, m-a lovit la mâini si în piept, dorind să îmi ia telefonul care este bun personal. Am țipat cât am putut de tare pentru a fi auzită. Am contuzii toracice și lovituri/ zgârieturi pe mână. Doresc să ridice imaginile de pe camere. A fugit de la locul faptei. A fugit ca un infractor. În trecut, am sesizat de nenumărate ori IȘJ, minister, Biroul de siguranță școlară, poliție, 112, parchet.. Răspunsul a fost același. <Dacă nu te-a bătut, e bine>. Acum m-a bătut. Apoi a plecat din școală. (...) Eu am rămas pe tot parcursul evenimentului în incinta școlii”, a mai povestit profesoara.

În replică, directoarea a refuzat să comenteze direct incidentul, precizând că se află la Unitatea de Primiri Urgențe în acel moment.

Un conflict mai vechi

Nu este prima dată când conflictul între cele două a fost adus în atenția autorităților educaționale și de siguranță. Profesoara spune că a fost ignorată în repetate rânduri, până când situația a escaladat.

„Actuala directoare m-a amenințat că îmi taie capul și mi-l înfige în gard. M-a umilit, mi-a subminat imaginea mea ca profesor. Pe parcursul întregului an școlar m-a urmărit și mi-a făcut fotografii în cimitir, în curtea casei, pe stradă, oriunde și încearcă creare de tensiuni prin supraveghere”, a mai spus profesoara.