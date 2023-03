Foc la cea mai mare piață din Slatina. Precupeții au rămas fără marfă. „Evaluăm pagubele“ VIDEO

Un incendiu puternic a mistuit, în noaptea de 23/24 martie 2023, două depozite de marfă din cea mai mare piață agroalimentară din Slatina. Mii de flori și tone de cartofi erau depozitate în spațiile afectate.

În câteva zeci de minute, focul izbucnit în timpul nopții a mistuit un spațiu de 60 metri pătrați, construit din panouri de tip sandwich, intervenția promptă a pompierilor făcând ca flăcările să nu se extindă și la spațiile vecine și să cuprindă întreaga piață. În cele două depozite se afla marfa a doi comercianți.

Sute de fire de flori, fie în ghivece, fie pregătite spre a fi vândute clienților care vor să le planteze în grădină, au fost acoperite de fum și de cenușă, în timp ce în spațiul vecin comercianții încearcă să vadă ce mai pot salva din tonele de cartofi depozitati și aceștia pentru vânzare.

„N-am făcut o evaluare, nu ne vedeți ce facem acum?!”, spun comercianții, supărați, în timp ce încă adună cenușa și scot din interior resturi de materiale arse. Spun că au avut un șoc dis-de-dimineață, când au ajuns ca de obicei să-și pregătească standul pentru vânzare, găsind, în schimb, dezastrul. „Când am ajuns noi, pompierii stinseseră focul. Știm de unde a pornit, dar...”, mai spun oamenii.

Focul a pornit de la un bărbat fără adăpost, cunoscut în zonă, care după miezul nopții s-a așezat pe paleții din fața celor două depozite, probabil cu gândul să doarmă. Pe camerele de supraveghere instalate de administratorii pieței se observă flăcările, însă nu se poate stabili cu exactitate dacă persoana de la care a pornit totul, fumătoare, a aprins ceva să se încălzească sau a aruncat vreun rest de țigară aprinsă.

Reprezentanții pieței spun, la rândul lor, că nu sunt pe deplin lămuriți de cele întâmplate și că așteaptă să vadă și alte imagini, surprinse de o cameră de la spațiul comercial situat în fața celor două spații de vânzare și depozitare. O evaluare a pagubelor nu au făcut nici ei, fiind vorba de spațiul care era închiriat către comercianți și pentru care, cel mai probabil, nu există o poliță de asigurare pentru incendiu.

Pe de altă parte, păgubiții știu că bărbatul, chiar dacă va fi găsit vinovat, nu are cum să suporte pagubele. „E un amărât, și haine i-am adus, îi mai dădeam să mănânce... Are cred că 70 de ani, nu are casă, nu... Acum e la Poliție, l-au luat să-l audieze”, a mai spus unul dintre comercianți.

„Pompierii Detașamentului Slatina, cu două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime și un echipaj SMURD, au intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la două depozite de marfă, în piața Zahana. Incendiul a fost localizat în scurt timp de la anunțare, hala în care funcționează piața nefiind afectată. Au ars două depozite de marfă, construite din panouri sandwich, pe aproximativ 60 de metri pătrați. Cauza probabilă a incendiului a fost focul deschis, lăsat nesupravegheat”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.