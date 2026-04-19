Fenta reorganizării în Olt: 19 agenți de pază, concediați de la stat și angajați imediat la SRL-ul Consiliului Județean

Serviciul Județean de Pază Olt a concediat, în primele zile ale lunii aprilie 2026, aproape 20 de agenți de pază, ca urmare a reorganizării sectorului bugetar, măsură impusă de la nivel național. Oamenii fac însă în continuare același lucru.

Consiliul Județean Olt a aprobat, joi, 16 aprilie 2026, printre alte proiecte de hotărâre, noua organigramă și statul de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt. Decizia a fost necesară ca urmare a reorganizări impuse în sectorul bugetar. Serviciul Județean de Pază Olt, înființat în 2005 de Consiliul Județean Olt, asigură paza pentru obiectivele de interes județean în care își desfășoară activitatea instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Olt.

În timp ce în alte instituții publice s-a putut reduce din numărul de posturi fără să fie afectați angajații (în organigramă erau mai multe posturi neocupate), în cazul Serviciului Județean de Pază Olt ordinele au fost clare: din 82 de posturi trebuie să rămână doar 63.

Serviciul Județean de Pază avea – și are și după aprobarea noii organigrame - două posturi de conducere (unul de șef serviciu a rămas în organigramă, dar este vacant), opt de personal tehnico-economic, de altă specialitate și administrativ (din acestea opt de asemenea unul este vacant), plus 72 posturi personal de pază. Din ultimele s-au tăiat 19 posturi, iar în 3 aprilie 2026, potrivit mențiunilor din proiectul de hotărâre, 19 angajați, agenți de pază, au primit decizii de încetare a contractelor de muncă.

„Au plecat acasă, cu alte cuvinte, deoarece normativul stabilit de guvern este unul mult mai mic”, a precizat, la finalul ședinței, vicepreședintele CJ Olt, Virgil Delureanu.

„Cu acordul părților”

Doar că oamenii n-au plecat acasă, au fost transferați către un SRL care aparține angajatorului obligat să facă aceste concedieri. Situația nu este una foarte bine cunoscută, de Divizia de Pază SPJ S.R.L. vorbindu-se foarte puțin în toți acești ani, deși, conform listafirme.ro, este înființată din 2010, adică după cinci ani de la înființarea Serviciului Județean de Pază Olt.

Directorul Serviciului Județean de Pază Olt, contactat de „Adevărul”, a explicat ce s-a întâmplat cu agenții de pază concediați.

„Din 83 de persoane am mai rămas 63. A trebuit să disponibilizăm 19 persoane. Cu acordul părților. Au vrut oamenii să-și dea demisiile”, a spus directorul Sabin Bratu. Unii au mers către Divizia de Pază și Ordine. „Serviciul Județean de Pază este asociat unic și la Divizia de Pază și Ordine, societate comercială în cadrul Serviciului Județean de Pază. Ca să nu-și piardă locurile de muncă, oamenii - cine a vrut să meargă - au mers către Divizia de Pază. Trei, patru au mers către privat, unde au vrut. N-au acceptat și au mers în altă parte”, a explicat directorul Serviciului Județean de Pază.

Cutremur la proprietarul Dacia: 2.400 de posturi dispar în următorii doi ani, iar România intră în zona de risc

Societatea comercială are, potrivit directorului Sabin Bratu, „undeva la 70 de agenți de pază”. „Cu Divizia de Pază avem contracte și cu privații, fiind societate comercială. Serviciului Județean de pază este instituție subordonată Consiliului Județean, unde nu avem voie să asigurăm paza la alte instituții, doar strict cele de interes județean, obiective date prin hotărâre de Consiliu Județean”, a mai adăugat directorul.

Pragul de un agent de pază la 5.000 locuitori a fost acum înlocuit cu un agent la 6.500 locuitori, de aici reducerea. În prezent, serviciul public, finanțat integral din venituri proprii, este „cam în deficit, mult”, spune Bratu. „Ne-a afectat, dacă mai primim un contract nu mai putem să-l desfășurăm”, a mai spus acesta.

În anul 2025, Serviciul Județean de pază Olt a asigurat paza următoarelor obiective:

1. Consiliul Județean Olt – sediu;

2. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Olt;

3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș;

4. Centrul Județean Cultură și Artă Olt;

5. Centrul Militar Județean Olt;

7. Muzeul Județean Olt;

8. Direcția Județeană pentru Evidența Populației Olt;

9. Biblioteca Județeană Olt;

10. Depozitele de gunoi Corabia, Caracal, Scornicești și Balș.

Instituția a avut, potrivit raportului de activitate pe 2025, venituri de 8.237.623,75 lei și cheltuieli de 6.207.156,26 lei (din care, cheltuieli personal – 5.110.339,00 lei).

„La nivel național am putut să salvăm doar Oltul și Argeșul”

Directorul SJP Olt mai spune că Oltul este într-o situație bună, comparativ cu restul țării, existând soluția acestor angajări în cadrul firmei proprii.

„Oamenii au avut o soluție. La nivel național am putut să salvăm doar Oltul și Argeșul, care au unități comerciale în subordine”, a mai spus Bratu. Diferența între cele două entități care prestează același fel de servicii este că pentru instituțiile publice păzite de agenții serviciului public sunt costuri mai mici. „Divizia de pază este societate comercială, plătitoare de TVA și are un tarif mult mai mare”, a mai precizat Bratu.

Divizia de Pază și Ordine SPJ S.R.L. avea, în 2010, anul înființării, 66 de angajați. În acel an a înregistrat o cifră de afaceri de 143.335 lei și un profit de 5.998 lei. A atins numărul maxim de angajați în 2020, când avea 132. Cifra de afaceri a fost în acel an de 5.228.883 lei, însă profitul înregistrat – doar 32.001 lei. În perioada 2010 – 2024, firma a raportat profit în 10 ani și pierderi în alți cinci. Cel mai bun an a fost 2023, când profitul a fost de 696.635 lei (la o cifră de afaceri de 4,6 milioane lei și un număr de 89 angajați). În 2024, ultimul an pentru care există date, cifra de afaceri a fost însă de doar 22.988 lei, pierderea a fost de -548.709, iar numărul de angajați a fost de doar șase. În prezent numărul de agenți de pază este de aproximativ 70, potrivit lui Sabin Bratu, directorul Serviciului Județean de Pază Olt.