search
Duminică, 19 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Fenta reorganizării în Olt: 19 agenți de pază, concediați de la stat și angajați imediat la SRL-ul Consiliului Județean

0
0
Publicat:

Serviciul Județean de Pază Olt a concediat, în primele zile ale lunii aprilie 2026, aproape 20 de agenți de pază, ca urmare a reorganizării sectorului bugetar, măsură impusă de la nivel național. Oamenii fac însă în continuare același lucru.

Modificarea organigramei a fost aprobată în sedința CJ Olt din 16 aprilie 2026 FOTO: Cătălin Fircoiu

Consiliul Județean Olt a aprobat, joi, 16 aprilie 2026, printre alte proiecte de hotărâre, noua organigramă și statul de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt. Decizia a fost necesară ca urmare a reorganizări impuse în sectorul bugetar. Serviciul Județean de Pază Olt, înființat în 2005 de Consiliul Județean Olt,  asigură paza pentru obiectivele de interes județean în care își desfășoară activitatea instituțiile și serviciile publice din subordinea Consiliului Județean Olt.

În timp ce în alte instituții publice s-a putut reduce din numărul de posturi fără să fie afectați angajații (în organigramă erau mai multe posturi neocupate), în cazul Serviciului Județean de Pază Olt ordinele au fost clare: din 82 de posturi trebuie să rămână doar 63.

Serviciul Județean de Pază avea – și are și după aprobarea noii organigrame - două posturi de conducere (unul de șef serviciu a rămas în organigramă, dar este vacant), opt de personal tehnico-economic, de altă specialitate și administrativ (din acestea opt de asemenea unul este vacant), plus 72 posturi personal de pază. Din ultimele s-au tăiat 19 posturi, iar în 3 aprilie 2026, potrivit mențiunilor din proiectul de hotărâre, 19 angajați, agenți de pază, au primit decizii de încetare a contractelor de muncă.

Au plecat acasă, cu alte cuvinte, deoarece normativul stabilit de guvern este unul mult mai mic”, a precizat, la finalul ședinței, vicepreședintele CJ Olt, Virgil Delureanu.

„Cu acordul părților”

Doar că oamenii n-au plecat acasă, au fost transferați către un SRL care aparține angajatorului obligat să facă aceste concedieri. Situația nu este una foarte bine cunoscută, de Divizia de Pază SPJ S.R.L. vorbindu-se foarte puțin în toți acești ani, deși, conform listafirme.ro, este înființată din 2010, adică după cinci ani de la înființarea Serviciului Județean de Pază Olt.

Directorul Serviciului Județean de Pază Olt, contactat de „Adevărul”, a explicat ce s-a întâmplat cu agenții de pază concediați.

Din 83 de persoane am mai rămas 63. A trebuit să disponibilizăm 19 persoane. Cu acordul părților. Au vrut oamenii să-și dea demisiile”, a spus directorul Sabin Bratu. Unii au mers către Divizia de Pază și Ordine. „Serviciul Județean de Pază este asociat unic și la Divizia de Pază și Ordine, societate comercială în cadrul Serviciului Județean de Pază. Ca să nu-și piardă locurile de muncă, oamenii - cine a vrut să meargă - au mers către Divizia de Pază. Trei, patru au mers către privat, unde au vrut. N-au acceptat și au mers în altă parte”, a explicat directorul Serviciului Județean de Pază.

Cutremur la proprietarul Dacia: 2.400 de posturi dispar în următorii doi ani, iar România intră în zona de risc

Societatea comercială are, potrivit directorului Sabin Bratu, „undeva la 70 de agenți de pază”. „Cu Divizia de Pază avem contracte și cu privații, fiind societate comercială. Serviciului Județean de pază este instituție subordonată Consiliului Județean, unde nu avem voie să asigurăm paza la alte instituții, doar strict cele de interes județean, obiective date prin hotărâre de Consiliu Județean”, a mai adăugat directorul.

Pragul de un agent de pază la 5.000 locuitori a fost acum înlocuit cu un agent la 6.500 locuitori, de aici reducerea. În prezent, serviciul public, finanțat integral din venituri proprii, este „cam în deficit, mult”, spune Bratu. „Ne-a afectat, dacă mai primim un contract nu mai putem să-l desfășurăm”, a mai spus acesta.

În anul 2025, Serviciul Județean de pază Olt a asigurat paza următoarelor obiective:

1. Consiliul Județean Olt – sediu;

2. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Olt;

3. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Balș;

4. Centrul Județean Cultură și Artă Olt;

5. Centrul Militar Județean Olt;

7. Muzeul Județean Olt;

8. Direcția Județeană pentru Evidența Populației Olt;

9. Biblioteca Județeană Olt;

10. Depozitele de gunoi Corabia, Caracal, Scornicești și Balș.

Instituția a avut, potrivit raportului de activitate pe 2025, venituri de 8.237.623,75 lei și cheltuieli de 6.207.156,26 lei (din care, cheltuieli personal – 5.110.339,00 lei).

„La nivel național am putut să salvăm doar Oltul și Argeșul”

Directorul SJP Olt mai spune că Oltul este într-o situație bună, comparativ cu restul țării, existând soluția acestor angajări în cadrul firmei proprii.

Oamenii au avut o soluție. La nivel național am putut să salvăm doar Oltul și Argeșul, care au unități comerciale în subordine”, a mai spus Bratu. Diferența între cele două entități care prestează același fel de servicii este că pentru instituțiile publice păzite de agenții serviciului public sunt costuri mai mici. „Divizia de pază este societate comercială, plătitoare de TVA și are un tarif mult mai mare”, a mai precizat Bratu.

Divizia de Pază și Ordine SPJ S.R.L. avea, în 2010, anul înființării, 66 de angajați. În acel an a înregistrat o cifră de afaceri de 143.335 lei și un profit de 5.998 lei. A atins numărul maxim de angajați în 2020, când avea 132. Cifra de afaceri a fost în acel an de 5.228.883 lei, însă profitul înregistrat – doar 32.001 lei. În perioada 2010 – 2024, firma a raportat profit în 10 ani și pierderi în alți cinci. Cel mai bun an a fost 2023, când profitul a fost de 696.635 lei (la o cifră de afaceri de 4,6 milioane lei și un număr de 89 angajați). În 2024, ultimul an pentru care există date, cifra de afaceri a fost însă de doar 22.988 lei, pierderea a fost de -548.709, iar numărul de angajați a fost de doar șase. În prezent numărul de agenți de pază este de aproximativ 70, potrivit lui Sabin Bratu, directorul Serviciului Județean de Pază Olt.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
România are peste 6.000 de privilegiaţi care călătoresc cu paşaport diplomatic. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat zeci de mii de astfel de documente din ‘90 și până azi
gandul.ro
image
NYT: Care este asul din mâneca Iranului
mediafax.ro
image
Salariul colosal pe care îl va avea Mirel Rădoi la Gaziantep!
fanatik.ro
image
Cele mai căutate comori din târgurile de antichități: se vând cu mii de lei, iar grecii vin special în România
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Mirel Rădoi pleacă marți din România și semnează!
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva foarte suspect: au fost plasate peste 1 miliard de dolari în pariuri perfect sincronizate pe războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
A fost concediat după 10 ani de muncă şi nu are dreptul la şomaj: "Nu am primit niciodată avertismente"
observatornews.ro
image
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Greșeala pe care o fac majoritatea românilor cu banii lor. Ce este regula 50-30-20, aşa vei economisi lunar
playtech.ro
image
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB după meciul cu Farul! Gigi Becali, reacție furioasă: „Întrebați-l pe Mirel!”. A primit o ofertă de nerefuzat. Exclusiv
fanatik.ro
image
S-au publicat noile venituri de la Înalta Curte de Casație și Justiție: patru sporuri pentru magistrați – Ce salariu are Lia Savonea
ziare.com
image
Maria Sharapova: ”Voi explica o realitate incontestabilă”. A fost ”cea mai frumoasă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
ANALIZĂ Premier sub presiune. „Tăcerea mieilor” de la Cotroceni, pradă pentru PSD
cotidianul.ro
image
Tatăl lui Rareș Cojoc, după ce Andreei Popescu i s-au aprins călcâiele după Dan Alexa. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit. Gestul său a fost taxat dur!
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată fosta soție a noului premier al Ungariei. Péter Magyar a fost căsătorit cu o femeie superbă!
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii
click.ro
image
Ce face înghețata cu glicemia ta. Adevărul pe care medicii nu ți-l spun niciodată în față
click.ro
image
O floare aproape imposibil de întâlnit în natură, descoperită tot mai des în România. Unde poți să o admiri
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Ancient Troy coin webp
Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Marinescu, dezvăluiri din mariajul cu un comisar criminalist: „Ne acordăm momente de liniște și facem bine”
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii

OK! Magazine

image
Prinții de Wales, 15 ani de mariaj rigid? Ce s-a întâmplat în cele câteva luni în care au fost despărțiți

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!