BBC urmează să dea afară 2.000 de angajaţi. Este cel mai mare val de concedieri, înainte de procesul cu Donald Trump

BBC urmează să desfiinţeze 2.000 de locuri de muncă - reprezentând aproximativ 10% dintre angajaţi -, pentru a-şi reduce costurile în următorii trei ani, în cadrul celui mai mare val de concedieri în cadrul grupului audiovizual britanic din ultimii 15 ani, scrie presa britanică.

BBC şi-a anunţat intenţia de a-şi reduce costurile cu 10%, însă nu a dezvăluit impactul asupra locurilor de muncă din această instituţie britanică, aflată în plină criză după demisia directorului general şi o plângere cu privire la defăimare a preşedintelui american Donald Trump, în urma difuzării unui montaj înşelător.

Agenţia britanică de presă Press Association (PA) şi postul Sky News dezvăluie că aceste concedieri au fost anunţate angajaţilor miercuri, scrie News.

Aceste desfiinţări de posturi intervin cu puţin înainte de instalarea în postul de director general al BBC a lui Matt Brittin, un fost şef la Google, care urmează să preia postul la 18 mai.

Presa britanică scrie că această reducere a costurilor de 10% reprezintă aproximativ 600 de milioane de lire sterline (690 de milioane de euro) şi constă atât în desfiinţarea unor locuri de muncă, cât şi a anumitor programe.

Dificultăţile cu care se confruntă BBC au fost accentuate de o scădere a veniturilor obţinute din redevenţa anuală - tot mai contestată şi victimă a unei fraude tot mai mari.

Această taxă este, în prezent, de 174,50 lire sterline.

Desfiinţarea locurilor de muncă - în urma unor economisiri de peste o jumătate de miliard de lire sterline în ultimii trei ani - intervine la câteva luni după un scandal provocat de un montraj înşelăttor al unui discurs al preşedintelui american Donald Trump înaintea luării cu asalt a Capitoliului, la 6 ianuarie 2021, care l-a obligat pe directorul general în exerciţiu Tim Davie să demisioneze.

Donald Trump a depus plângere de defăimare în Florida şi a cerut BBC zece miliarde de dolari.

Un judecător federal a stabilit joi data procesului în 2027.