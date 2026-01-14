Explozie de viroze după sărbători. Medic: „Am renunțat la gesturile simple care ne-ar fi protejat”

După perioada sărbătorilor, cabinetele medicale se confruntă cu un val de viroze și cazuri de gripă, multe dintre ele cu evoluții mai lungi și simptome persistente. Medicul de familie Mihai Ungureanu, președintele Colegiului Medicilor Olt, atrage atenția că renunțarea la gesturile simple de prevenție – purtarea măștii, igiena riguroasă și evitarea expunerii când suntem bolnavi – a contribuit la creșterea numărului de îmbolnăviri și la apariția complicațiilor.

De la începutul lunii octombrie 2025 și până în 11 ianuarie 2026, medicii din Olt au raportat către Direcția de Sănătate Publică 575 cazuri confirmate de gripă. 44% dintre acestea au fost raportate doar în ultima săptămână, 5-11 ianuarie 2026, ceea ce arată, pe de o parte, o circulație intensă a virusului, iar pe de alta, cel mai probabil o subraportare în săptămânile din perioada sărbătorilor.

În cabinete ajung în schimb și pacienți afectați de alte viroze, iar o parte sunt direcționați chiar către spital, atunci când boala se complică. Pneumoniile reprezintă o mare îngrijorare, medicii recomandându-le, în special pacienților vulnerabili, să evite deplasările și prezența în zone aglomerate.

În săptămâna 5-11 ianuarie au fost raportate 234 cazuri de pneumonie, 79 de pacienți necesitând internarea în spital (față de 58 persoane internate din cauza gripei).

Gripa nu a ocolit nicio categorie de vârstă. Din 254 cazuri confirmate în serviciile de urgență ale spitalelor din Slatina și Caracal, 47 au fost la bebeluși cu vârste de la câteva zile și până la 12 luni. Cele mai multe cazuri au fost în schimb confirmate la categoria de vârstă 5-14 ani – 68 cazuri.

Toate cazurile au fost confirmate pentru virusul gripal tip A prin teste rapide antigenice, conform Direcției de Sănătate Publică Olt.

„Nu mai există purtatul măștii”

Gesturile de bun-simț sunt cele care ar fi putut să schimbe statistica, dar nu s-a întâmplat. Nu mai purtăm mască, atrage atenția medicul de familie Mihai Ungureanu, președintele Colegiului Medicilor Olt, și cel mai probabil am renunțat și la alte măsuri care în perioada pandemiei de Covid-19 au limitat îmbolnăvirile.

Pentru că perioada sărbătorilor a fost una caracterizată de vizite numeroase, au explodat și cifrele privind virozele, care și acestea pot să pună probleme serioase.

„Ce este specific virozelor acestora – persistă tusea foarte-foarte mult. Adică rămâne o iritație a mucoaselor pe perioadă lungă de timp și îi sperie pe pacienți. La gripă, simptomele sunt: febra, durere de cap și dureri musculare. La viroză – durere în gât, uscăciunea mucoaselor, secreții foarte groase și majoritatea sunt purulente. În multe cazuri a fost nevoie de antibiotic. Eu nu sunt adeptul antibioticelor, dar am prescris, pentru că nu s-a putut fără. Se tratează în 7-10 zile”, a precizat medicul.

Sfatul adresat pacienților este să se prezinte la medic de la primele simptome, pentru un diagnostic corect. Adesea pacienții se tratează cu ibuprofen și paracetamol, când poate situația ar impune administrarea și a altor medicamente. „Este bine să ia legătura cu medicul, ca să vedem despre ce e vorba, să nu se apuce să ia numai paracetamol și ibuprofen. Primul lucru – să suplimenteze vitamina C, lichide cât de multe și să se hrănească bine, cât pot de bine. În special alimente cât mai lichide: supe, ciorbe, piureuri”, a adăugat medicul. În cazul gripei, dacă diagnosticarea are loc în scurt timp de la debut, se prescriu antivirale, iar aici este de menționat că există variante și pentru pacienții care nu tolerează oseltamivirul, a mai precizat medicul Mihai Ungureanu.

„Avem foarte multe pneumonii la persoane vârstnice”

Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Municipal Caracal este ocupată aproape la capacitatea maximă, semn că sunt situații în care doar cu tratamentul prescris de către medicul de familie și urmat la domiciliu situația nu evoluează în toate cazurile satisfăcător.

„Avem foarte multe pneumonii la persoane vârstnice”, a precizat medicul infecționist Daniel Anțoș. În astfel de cazuri internarea durează, în medie, 7 zile, comparativ cu cinci zile pentru tratarea gripei. Medicul recomandă în primul rând purtatul măștii, chiar dacă, observând ce se întâmplă în jur, pare sfatul poate cel mai ignorat. Chiar dacă ne apropiem de mijlocul lunii ianuarie, încă se recomandă și vaccinarea antigripală, pentru că vor mai fi săptămâni întregi de circulație a virusurilor gripale.

„Gripa poate fi tratată și acasă, dar în momentul în care ai și afectare pulmonară și o vârstă înaintată preferi să-l ții în spital, sub observație. Mai sunt 2-3 locuri libere, din 30 de paturi. Preponderent persoane peste 60-70 ani. Avem și pacient de 91 ani, a împlinit 91 ani în spital. Le recomand pacienților evitarea aglomerației. Dacă e să te duci la cumpărături, mergi după 8,30 – 9,30. De asemenea, reducerea numărului de vizite. A fost perioada, au fost sărbători, dar sper să nu se mai ducă în vizită”, a mai spus dr. Anțoș, precizând că sunt numeroase cazurile și la bătrâni, dar și la copii, adică două categorii vulnerabile.

Refacerea organismului după o „viroză banală”, cum suntem tentați să o catalogăm poate dura săptămâni. „Depinde de <stofa> fiecărui organism. Două săptămâni neapărat, dar trebuie văzut. Dacă are afectare pulmonară se poate face un recontrol, se poate face o radiografie să vedem dacă mai este afectat plămânul. La o lună, de obicei, pot să vină la recontrol”, a mai precizat medicul.

La persoanele vârstnice afecțiunile respiratorii se pot complica grav. „Pot să desatureze rapid, pot să facă miocardită virală, cardiomiopatii virale, care sunt greu de gestionat. Nu mai este de stat acasă în momentul în care faci febră mai mult de două zile. Dar în primul rând trebuie să te prezinți la mediul de familie. Trebuie văzut dacă are febră, frisoane, cefalee, mialgii, altralgii, care duc mai mult spre partea de gripă, și trebuie anunțat medicul de familie”, a completat medicul Daniel Anțoș.

„Să protejăm copiii și vârstnicii până când trece nebunia”

Secția de Boli Infecțioase a celui mai mare spital din Olt, Spitalul Județean de Urgență Slatina, este de asemenea asaltată de pacienți. Medicii de gardă consultă și decid care pacienți merg acasă și urmează tratamentul prescris și în care cazuri riscurile ar fi foarte mari la domiciliu, preferându-se internarea.

„Internăm pe zi zece și externăm șase-șapte-opt. Colega mea care a fost azi-noapte de gardă a dat cel puțin 30 de rețete, în afara cazurilor internate. Le dăm rețete, le facem minimum de analize și le spunem să revină în Urgență dacă nu sunt mai bine după 72 de ore de la administrarea antiviralului. Ce trebuie să facem este să încercăm să limităm pe cât posibil răspândirea. Să protejăm copiii și vârstnicii până când trece nebunia, pentru că sigur o să ne prindă și februarie. Mai avem de tras”, este sfatul dr. Oana Obretin, medic-șef Boli Infecțioase.

În cazul vârstnicilor, a subliniat și dr. Obretin, situația se poate complica rapid, cu atât mai mult cu cât nu puține sunt cazurile în care pacienții renunță la tratamentul bolii de bază, pe perioada episodului de viroză.