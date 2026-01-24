search
Sâmbătă, 24 Ianuarie 2026
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind

Publicat:

Este elev în clasa a V-a, iar medaliile internaționale câștigate în competițiile de Matematică anul trecut l-au făcut cunoscut în toată România. Ambasada SUA la București l-a felicitat, iar școlile care antrenează olimpici îl „vânează”. În tot acest timp, Florin Eduard Ștefan se bucură în fiecare zi să descopere lucruri noi.

Eduard Ștefan este pasionat de Lego FOTO: arhiva personală
Eduard Ștefan este pasionat de Lego FOTO: arhiva personală

„Micul geniu”, așa cum a fost supranumit elevul din Caracal medaliat cu aur anul trecut la două competiții internaționale importante, este elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Caracal. A făcut o pasiune pentru Matematică, iar primele semne că este mai mult decât curiozitatea specifică celor mici le-au văzut educatoarele. Edy a învățat tabla înmulțirii pe când încă era la grădiniță, trecând de operațiile simple de adunare și scădere. Totul a venit firesc, având un frate mai mare care la rândul lui învață cu plăcere.

Experiența de la Olimpiada de Matematică Copernicus a fost memorabilă FOTO: arhiva personală
Experiența de la Olimpiada de Matematică Copernicus a fost memorabilă FOTO: arhiva personală

A început clasa pregătitoare în pandemie, o perioadă în care toți copiii au petrecut foarte mult timp în casă, în fața calculatorului. Eduard știa deja să scrie, dar știa mult mai mult de atât, iar asta ascultându-l pe fratele său cu trei ani mai mare. Părinții au constatat, la rândul lor, că Edy are un apetit extraordinar pentru a rezolva probleme, totul din dorința de a descoperi lucruri noi.

Culegerile comandate în SUA au fost cel ma frumos cadou FOTO: arhiva personală
Culegerile comandate în SUA au fost cel ma frumos cadou FOTO: arhiva personală

A început să participe la concursuri în clasa a II-a, reușind punctaj maxim. A câștigat în fiecare an concursul Lumina Math, iar tabăra gratuită primită drept premiu a fost una dintre motivațiile pentru a-și depăși constant performanța. Taberele în care explorează îi sunt și astăzi foarte dragi.

A început să caute și alte provocări, concursuri online și cursuri pentru copiii capabili de performanță. În timp, a trecut de fazele naționale, calificându-se la etapele internaționale. Așa a ajuns, în primăvara anului trecut, în clasa a IV-a, să câștige medalia de aur la The International Math Challenge (IMC), în Thailanda, la Bangkok, iar în vară, aur la  Olimpiada Internațională „Copernicus”.

Anterior câștigase medalia de aur la Olimpiada Internațională STEM (etapa finală, pe care a parcurs-o obținând punctaj maxim, s-a derulat online).

S-a calificat de asemenea, tot anul trecut, la etapa finală a Olimpiadei Internaționale de Științe Copernicus, unde însă nu a putut ajunge.

Eduard Florin Ștefan a fost premiat la Președinție FOTO: arhiva personală
Eduard Florin Ștefan a fost premiat la Președinție FOTO: arhiva personală

Învățătoarea lui, Mihaela Ruță, i-a condus cel mai bine interesul pentru științele exacte și a intuit că trebuie să-i hrănească suplimentar curiozitatea. Acum, în clasa a V-a, rolul a fost preluat de profesori.

În clasa a II-a a participat la un concurs de clasa a III-a. În clasa a III-a a participat la olimpiada de clasa a IV-a. Cred că totul din clasa a II-a a început. A început să aibă caiet suplimentar. Îi zicea Istețilă. Își făcea caiet suplimentar la Matematică. Și la Română și-a făcut caiet suplimentar, dar nu a lucrat atât de mult cum lucra la Matematică”, a dezvăluit mama elevului, pentru „Adevărul”.

Învățătoarea, care la început îi dădea suplimentar teme, mai dificile, pentru că altfel Edi se plictisea, a început să lucreze cu el și în particular, absolut gratuit, intuind potențialul extraordinar al elevului. După care Eduard a început să interacționeze online cu elevi mai mari care au aceeași pasiune și cu profesori de Matematică. Mama elevului și-a amintit cum, miercurea și joia, zilele în care Denis, fratele mai mare, avea Matematica, Edi intra în sala de clasă a colegilor mai mari sub pretextul că a uitat cheia, când de fapt scopul era să asiste la ora de Matematică. Astăzi participă uneori la orele de Matematică de la clasele mai mari fără să mai născocească pretexte. În plus, diriginta, profesoară de Limba română, a reușit să-i dea și mai mult curaj, astfel că se gândește serios să-și testeze cunoștințele și la aceastǎ materie.

Cum a început aventura concursurilor de mare anvergură

Din clasa I și până în clasa a III-a a urmat cursuri de aritmetică mentală și a început să caute noi și noi provocări. Astăzi accesează platforme diverse, cele mai multe în limba engleză, și de multe ori este chiar el cel care îi anunță pe părinți de lansarea anumitor concursuri, la care se înscrie, participă și câștigă.

Construcțiile LEGO sunt printre pasiunile sale FOTO: arhiva personală
Construcțiile LEGO sunt printre pasiunile sale FOTO: arhiva personală

Inițial, părinții au căutat oportunități de a se pregăti suplimentar pentru fratele lui Edy. Când Denis era plecat la o competiție în Portugalia, Edy a intrat pe platformă în locul lui și a participat la o astfel de întâlnire cu elevi mai mari pasionați de Matematică. „A fost atât de încântat încât răspundea numai el. Dar dacă priveai la el îți dădeai seama că nu este un copil de clasa VII-a”, a mai povestit mama elevului.

Pornind de la acea experiență, a început colaborarea și cu profesori care pregătesc elevi pentru performanță și acum urmează și cursuri online.

Șah, Astronomie, Fizică, Biologie

Matematica nu este domeniul exclusiv de interes pentru Edy. Pe diversele platforme educaționale accesate rezolvă probleme de Logică, studiază Astronomie, Fizică, Biologie, lucrează la proiecte diverse pentru concursuri legate de NASA. Visul lui este, de altfel, să devină om de știință.

Pentru că părinții își doresc să facă doar din plăcere ceea ce face și să nu intervină excesul, îl încurajează pe Eduard să fie înainte de toate copil și să se bucure de întâlnirile cu copiii de vârsta lui, să se joace mult.

Se relaxează și construind Lego, o altă pasiune care îi ocupă ore în șir, fără să simtă când trece timpul. Urmează cursuri de pian și exersează acasă la orgă, iar deplasările la concursuri sunt tot atâtea ocazii de a face, la întoarcere, popas și a petrece timp alături de părinți, în plimbări lungi în natură.

Punctaj maxim la ultimul concurs la care a participat

Eduard a reușit, recent, să mai adauge un concurs câștigat în palmares. A fost singurul elev participant la un concurs de Română și Matematică - „Creație și logică matematică”, aflat la prima ediție -, care a reușit punctajul maxim: 50 puncte la Limba română + 50 puncte la Matematică.

Următoarea provocare este, în țară, Olimpiada de Matematică. La sfârșitul lunii începe în schimb și seria concursurilor internaționale. Pe 27 ianuarie va pleca la finala concursului pe care anul trecut l-a câștigat în Thailanda, The International Math Challenge (IMC), astfel că la Olimpiada de Limba română nu va putea participa, deși și-ar dori mult.

Visul lui Edy este să devină om de ștință FOTO: arhiva personală
Visul lui Edy este să devină om de ștință FOTO: arhiva personală

Și dacă pasiunea sa pentru Matematică și pentru științe este de acum cunoscută de foarte multă lume, mai puțini știu că lui Eduard îi place foarte mult să citească.

Și-a stabilit un program foarte strict, la ora 21.00 a încheiat ziua de studiu și merge la culcare. Face asta, spune, pentru că „s-a documentat” și a aflat că somnul cel mai odihnitor se obține în prima parte a nopții, între 22.00 și 24.00. Se trezește în schimb foarte devreme și își începe ziua citind câteva pagini din cărțile preferate. Îi place mult literatura fantasy.

Mai întâi citesc. Îmi place foarte mult să citesc. Citesc înainte de a pleca la școală”, spune Edy. Are două serii preferate - „Școala pentru bine și rău” și „Percy, Jackson și Olimpienii” -, nu poate spune care îi place mai mult. După școală, își face mai întâi temele, care nu-i răpesc prea mult timp, după care începe să rezolve probleme la Matematică. Lucrează fie pe platforme online, fie din culegerile pe care părinții i le-au achiziționat la sugestia sa. De ceva vreme se pregătește folosind cărți în limba engleză, comandate în Statele Unite ale Americii, pentru că îl ajută pentru concursurile internaționale. „Aceste cărți depășesc cu mult programa. Eu sunt în categoria V-VI și ei au radicalii. Dar eu știu radicalii. Nu mai știu exact în ce clasă i-am învățat, însă îi știu”, spune elevul.

Jocurile pe telefon nu reprezintă pentru Eduard o tentație. Online lucrează pe platforma Brilliant și mai joacă șah. Când se gândește la viitor știe clar că vrea să devină om de știință. Poate matematician, dar îi place foarte mult și Astronomia.

Îi plac experiențele în afara țării, concursul din News York a fost o oportunitate extraordinară, însă ar vrea să stea în România. „În România aș vrea să stau, dar oricum viitorul e instabil. Nu poate fi controlat, să fie tocmai cum îl vrem noi”, lasă Edy loc și pentru alte variante.

Dacă ar putea să schimbe ceva, ar fi decizia Ministerului Educației în privința organizării concursurilor în școala primară. „Cei din clasele primare nu mai au voie la concursuri. Nu e în regulă. Până la urmă, copiii vin la concursuri din plăcere. Doamna noastră învățătoare nu ne obliga să mergem la concurs, era voia noastră”, spune elevul.

„Încercăm să îmbinăm învățătura și cu altceva”

Părinții lui Eduard nu au fost niciodată nevoiți să-l convingă pe elev să-și facă temele. Din contră, sunt zile în care li se pare că lucrează prea mult și atunci îl provoacă să desfășoare și alte activități. „Încercăm să îmbinăm învățătura și cu altceva”, explică mama. Se bucură că Edy este un copil sociabil, se înțelege bine cu colegii și petrec timp împreună atunci când au ocazia. Deși ora 21.00 este strictă pentru încheierea activităților, uneori, spune mama, îi mai permite să o depășească atunci când nu a terminat un capitol din cartea preferată, pentru că simte că lectura îl relaxează.

Cu Edy nu e greu nici atunci când vrei să-i faci un cadou pe placul lui. Culegerile de Matematică sunt cele cu care niciodată nu dau greș. Pe ultimele, comandate în SUA, pe care au reușit să le plătească ajutați de cineva din Anglia (un volum costă, în medie, incluzând transportul, aproximativ 100 dolari), Edy le-a așteptat cu nerăbdare.

La plimbare după ultimul concurs, la care a participat în weekend FOTO: arhiva personală
La plimbare după ultimul concurs, la care a participat în weekend FOTO: arhiva personală

„A fost foarte încântat. Sunt mari, sunt în engleză și au probleme foarte bune, pentru clasele VI-X. Mi-a și zis că are ce să facă toată vara. I-am spus nu este bine nici prea mult, ne gândim că ar trebui să se oprească la clasele a VI-a – a VII-a. El zice că la concursurile internaționale întâlnește geometrie destul de avansată și atunci trebuie să studieze”, a mai spus mama.

Cu prietenul care îi ține companie zilnic FOTO: arhiva personală
Cu prietenul care îi ține companie zilnic FOTO: arhiva personală

Pentru a susține deplasările la concursurile internaționale părinții au primit sprijin din partea mai multor sponsori care s-au arătat interesați, după ce primele rezultate au devenit cunoscute, să-l susțină pe elev să-și urmeze visul.

La început ne-a fost greu, dar am mai fost sprijiniți, sponsorizați. De exemplu, pentru concursul din Thailanda am fost sponsorizați, ne-a ajutat cineva de la Slatina, domnul Ovidiu Gherghina, de la Rotaract, pentru bilete. Edy a fost premiat și la Balul Liberalilor, a fost premiat și de Episcopia Slatina, cei de la episcopie ne-au promis că îl vor susține atunci când avem nevoie. Fără sprijin ne-ar fi foarte greu, pentru că sunt doi copii ”, a mai spus mama elevului.

Deși au primit oferte de la școli care antrenează copii capabili de performanță, părinții au decis ca Eduard să urmeze gimnaziul în Caracal, la Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, pentru că se bucură de tot sprijinul.

