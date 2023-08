De la școala profesională, la Medicină. Bătăiosul Nicușor de la Olt: „Nu renunța!“

Ion Nicușor Lunganu din Olt are 23 de ani și a fost admis de curând la Medicină, după un drum lung, cu multe sacrificii. A absolvit mai întâi școala profesională, a urmat liceul la seral, a lucrat patru ani în fabrică, muncitor, iar aici a aflat ce nu vrea să facă în continuare și a primit imboldul de a-și schimba destinul.

Povestea drumului spre o reușită care nu este la îndemâna oricui începe odată cu admiterea în clasa a IX-a. Ion Nicușor Lunganu nu a putut susține examenul de Evaluare Națională, așa că s-a înscris la școala profesională.

„Nu eram cel mai deștept din clasă, dar nici ultimul, zic eu. Un profesor m-a constrâns să mă înscriu la profesională“, spune tânărul pentru „Weekend Adevărul“, trecând cu eleganță peste episodul în care un profesor a decis să nu-l bage în examen.

Așa a ajuns la Colegiul Tehnologic „Alexe Marin“ din Slatina, la o clasă de profesională în care timp de trei ani s-a pregătit pentru meseria de operator pe mașini cu comandă numerică. Profesorii au remarcat de la început că elevul este peste nivelul clasei, iar evoluția lui Nicușor Lunganu, pe care ani mai târziu l-au sprijinit să promoveze BAC-ul, le-a confirmat că nu greșesc.

Nicușor a absolvit școala profesională și s-a angajat imediat la fabrica de anvelope din Slatina. Pentru el a contat mult să-și câștige imediat propriii bani. În paralel s-a înscris la liceu, în aceeași unitate școlară, cu un singur gând: să promoveze Bacalaureatul și să-și găsească, în sfârșit, drumul.

Școala de jandarmi, prima încercare după BAC

La Medicină se gândea de multă vreme, chiar dinainte de a susține examenul de Bacalaureat, însă, recunoaște tânărul, la început n-a avut prea mare încredere că ar putea reuși, așa că a lăsat acest vis deoparte. A înțeles, în schimb, mergând zi de zi în fabrică, ce nu vrea să facă pentru tot restul vieții.

Nu-și găsea locul în domeniul industrial, așa că prima încercare după BAC a fost la școala postliceală de jandarmi. N-a trecut probele eliminatorii, dar nici nu a renunțat, ci s-a ambiționat și mai tare. Timp de un an s-a antrenat, a reușit să-și îmbunătățească mult timpii pentru traseul sportiv, iar când lucrurile păreau că merg în sfârșit așa cum își dorea, a venit șocul: a picat examenul medical, deși nu se știa cu nicio problemă și, de altfel, în urma tuturor investigațiilor, i s-a și confirmat că nu este un detaliu care îi afectează sănătatea, însă nici nu se poate trece peste el.

Eșecul a venit ca un duș rece. „M-am gândit și să plec din țară. După ce am ratat intrarea la Jandarmi, primul gând a fost să plec. Dar, după, am zis să mai încerc o singură chestie, dacă nu se poate nici asta, atunci am să plec în străinătate“, povestește tânărul.

La Medicină, admis cu brio

În martie anul acesta, Ion Nicușor Lunganu a început să se pregătească pentru Facultatea de Asistenți Medicali. A luat totul de la capăt, materia de care avea nevoie pentru examenul de admitere fiind Anatomia, o disciplină pe care nu o exersase nici pentru Bacalaureat și nici pentru admiterea la școala de jandarmi.

„Știam că cei care vor la Medicină se pregătesc cu un an-doi înainte“, mărturisește Nicușor, care însă nu s-a lăsat bătut. După trei ani și trei luni în fabrica de anvelope și alte nouă luni într-o altă fabrică, a renunțat să mai lucreze, pentru a avea timp suficient să se pregătească.

„Din martie m-am pregătit, dar numai pe Anatomie, știam că cei care vor la Medicină se pregătesc cu un an-doi înainte. Am zis că e prea din scurt să încerc la Medicină, era multă materie, și Chimie, și Anatomie, și am zis să încerc la Asistenți Medicali. În săptămâna cu înscrierile, profesoara de Anatomie mi-a zis: «Dar de ce nu încerci tu și la Medicină, că la Biologie te descurci? Hai, că mai e o săptămână până la examen, poate prinzi și tu câteva lucruri». Și am început să învăț. N-am avut când să învăț Chimie, dar eu zic că m-a ridicat Anatomia. Am intrat și la Medicină, și la Asistenți, și toată lumea m-a sfătuit să rămân pe Medicină și așa am făcut. Mi-am zis că mi-am găsit drumul. Dacă am reușit până aici, eu zic că se poate și în continuare“, a povestit entuziasmat tânărul.

Va fi un an greu, se așteaptă Nicușor, pentru că vrea ca în vara viitoare să susțină din nou examenul și să obțină o notă mare, care să-i permită să se transfere la locurile fără taxă. Pentru acest prim an, și-a făcut deja planul: va lucra în următoarele două luni și va câștiga astfel o parte din banii necesari pentru taxă, care este de 10.000 lei/an.

Primii bani, puși la economii

Cei patru ani petrecuți în fabrică au fost grei, recunoaște tânărul. Pe de o parte, a fost faptul că nu-și găsea locul, iar pe de alta, era vorba de condițiile de muncă, destul de grele pentru un tânăr de 18 ani, cu o constituție nu tocmai atletică.

„Primele luni au fost grele, pentru că eram pe un post care necesita foarte multă muncă: stat în picioare, alergam dintr-o parte în alta, mai și căram greutăți. Apoi le-am spus să mă mute pe ceva mai ușor fizic, pentru că mă durea spatele efectiv, am început cu dureri de spate de la 18 ani. Am întâmpinat ceva probleme și pe acolo, până la urmă am reușit să mă mut undeva unde nu mai munceam chiar atât de mult fizic și am lucrat până în 2021, după ce am luat BAC-ul am mai lucrat vreo două luni în acea fabrică“, și-a amintit tânărul.

Acea perioadă l-a ajutat să se convingă că domeniul tehnic de fapt nu-i place și că ar fi nefericit să facă asta în fiecare zi. La 14 ani însă, fără să știe prea multe despre această specializare, a ales cu gândul că este una căutată pe piață și că-și va găsi ușor de lucru. Și după absolvire, chiar așa s-a și întâmplat. A fost perioada în care și-a câștigat primii bani și a făcut primele achiziții importante.

„Primul salariu a fost mic, salariul minim, în mână 1.300 de lei. Primele salarii le-am strâns cam jumătate de an, apoi mi-am luat un laptop și mașina pe care o am și acum. Mai aveam și ceva bani puși deoparte, pentru că știți că la profesională se dau și acele burse lunare, și nu mi-am cheltuit salariul primele luni. Apoi, pe parcurs, mi-am mai strâns ce am avut nevoie“, a mai dezvăluit tânărul.

Acum va avea nevoie de sprijinul familiei, iar părinții l-au asigurat, ca întotdeauna, că-l vor susține fără rezerve.

„Nu m-am lăsat descurajat de vorbele altora”

Tânărul proaspăt admis la facultate spune că nu a privit niciodată ca pe o fatalitate faptul că nu a putut merge la un liceu teoretic, așa cum visează mai toți absolvenții de gimnaziu. Și-ar dori ca tinerii să-și urmeze cu încredere visul și să lupte chiar și atunci când pare că lucrurile nu merg așa cum ar trebui.

Mai mult, îi încurajează să aleagă școala profesională, dacă vor cu adevărat să învețe o meserie, și să nu se oprească aici dacă pot mai mult, pentru că există posibilitatea de a absolvi liceul și de a merge mai departe spre învățământul universitar.

Să-și urmeze pasiunile, îi mai îndeamnă tânărul care, deși a lucrat de la o vârstă mică și a frecventat în paralel și cursurile liceale, și-a găsit timp și pentru înot, și fotbal.

„Știam că nu s-a sfârșit totul că am făcut școala profesională sau că am ajuns la seral. Eu nu m-am lăsat descurajat de vorbele altora, nici nu m-a interesat părerea lor. Le-aș spune să nu renunțe, să încerce ceva. Vezi că nu s-a putut undeva, nu renunța, nu te da bătut! Du-te unde consideri că ți-e ție mai bine! Să nu se oprească din a face ceva dacă își doresc cu adevărat“, a încheiat tânărul student de la Medicină, Ion Nicușor Lunganu.