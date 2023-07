Drama și polemicile stârnite de Sinead O'Connor. A acuzat Vaticanul că nu a protejat copiii de abuzuri sexuale VIDEO

Cântăreața de origine irlandeză Sinead O'Connor, care a murit miercuri, la vârsta de 56 de ani, a lăsat în urmă, pe lângă palmaresul său, o poveste de viață tristă, cu abuzuri, drame și un șir lung de controverse.

Devenită celebră cu hitul "Nothing Compares 2 U", scris de Prince, single-ul nr. 1 pe plan mondial în Billboard Music Awards în 1990, Sinead O'Connora avut un palmares de zece albume. Anul acesta primise premiul inaugural pentru album clasic irlandez - Classic Irish Album - în cadrul RTE Choice Music Awards, potrivit Agerpres.

Cariera sa artistică s-a împletit cu un șir de drame personale mai vechi și mai noi și o serie de controverse stârnite de Sinead O'Connor, care nu s-a sfiit să vorbească deschis despre copilăria sa nefericită, despre flagelurile lumii în care trăim și lipsa de reacție a celor care le pot opri, dar și despre nenorocirea care a zdruncinat-o iremediabil: moartea fiului său de 17 ani,.

Tragedia a avut loc în ianuarie anul trecut, după ce Shane dispăruse dintr-un centru unde se afla sub supraveghere pentru risc de sinucidere.

„Frumosul meu fiu, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, lumina vieţii mele, a decis să pună capăt luptei sale pământeşti astăzi şi este acum cu Dumnezeu. Să se odihnească în pace şi nimeni să nu-i urmeze exemplul. Copilul meu. Te iubesc atât de mult. Să fii în pace”, anunța artista pe Twitter, la primele ore ale zilei de 8 ianuarie.

A provocat numeroase polemici.

Sinead O'Connor a criticat virulent Biserica catolică, acuzând-o că nu i-a protejat pe copii de abuzuri sexuale, iar în 1992 a rupt o imagine a Papei Ioan Paul al II-lea.

„Luptați cu adevăratul inamic"

S-a întâmplat în celebra emisiune „Saturday Night Live". Sinead O' Connor a cântat melodia „War' a lui Bob Marley, dar a modificat o mică parte din versuri.

Artista a vrut să protesteze împotriva abuzurilor sexuale tolerate de Biserica Catolică și a schimbat cuvântul „rasism" cu „abuz asupra copiilor", potrivit Marca

La finalul interpretării sale, artista a arătat camerei și lumii o fotografie a lui Ioan Paul al II-lea în timp ce cânta cuvântul „evil".

Apoi, după ce a rupt fotografia și a aruncat bucățile în cameră, a spus: „Luptați cu adevăratul inamic" și și-a încheiat spectacolul.

Artista a declanşat un nou scandal În 1999, după ce a devenit preoteasă în cadrul unei biserici irlandeze disidente, potrivit Agerpres, iar în 2018 a anunţat că s-a convertit la Islam.

A vorbit deschis despre suferințele sale psihice fizice

În ultimii ani Sinead O' Connor a vorbit pe reţelele sociale despre starea sa fizică şi mintală tot mai fragilă, despre gândurile sale sinucigașe şi despre relaţiile dificile cu familia şi copiii.

De altfel întreaga viață a artistei (născută la 8 decembrie 1966) a avut un parcurs tulburător, iar problemele sale emoționale au început din copilărie, după ce părinții ei au divorțat. În anul 2012 artista a declarat pentru People că mama ei a abuzat-o psihologic și fizic .

„A petrecut un timp bun încercând să-mi distrugă sistemul reproducător", mărturisea atunci artista.

La vârsta de 13 ani, a fugit să locuiască cu tatăl ei, dar după doi ani, a fost trimisă la un centru pentru tinere „indisciplinate", pentru un an și jumătatea, după ce a fost prinsă furând din magazine. Moartea mamei sale i-a făcut trecerea de adolescență la maturitate și mai dificilă.

În anul 1987,Sinead O'Connor și-a lansat albumul său de debut, The Lion and the Cobra" și chiar de la începutul carierei, fost o figură controversată. Şi-a compromis multe relaţii în industria muzicală, după o dispută cu cei de la U2, despre a căror muzică a spus că este „bombastică", potrivit site-ului bestmusic.ro.

În 1990, albumul „I Do Not Want What I Haven't Got” i-a adus faima la nivel internațional datorită piesei „Nothing Compares 2 U", dar nu și liniștea ( deși piesa a fost nominalizată la patru premii Grammy în anul 1991, ea a optat pentru boicotarea ceremoniei din acel an, argumentând într-o scrisoare deschisă că Academia „recunoaște mai ales latura comercială a artei"). Au urmat alte câteva albume.

În iunie 2021, Sinead O'Connor a anunţat că renunţă la turnee şi că se retrage din industria muzicală, precizând că albumul de studio, „No Veteran Dies Alone", este ultimul, potrivit contactmusic.com.

Artista a anunțat tot atunci, pe reţeaua Twitter, că renunţă la industria muzicală deoarece se simte "obosită".