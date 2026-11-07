Cine primește burse școlare în acest an și cine pierde banii. Condiția care îi pune pe mulți elevi în dificultate

În noiembrie, elevii vor primi primele burse din acest an școlar, pentru lunile septembrie și octombrie. Ajutorul financiar, care pentru unii copii din familii cu venituri mici este esențial, poate fi însă pierdut chiar din prima lună: 10 absențe nemotivate sunt suficiente pentru suspendarea bursei. Directorii de școli atrag atenția și asupra altor situații în care elevii rămân fără acești bani.

Bursele prorfesionale le pot lua doar elevii de la profesională, clasele a X-a și a XI-a Foto: Adevărul

Bursele școlare vor fi plătite, în acest an școlar, pentru prima dată în jurul datei de 20 noiembrie. O modificare importantă a survenit pentru elevii care au ales învățământul tehnologic și care nu mai primesc, la clasa a IX-a, bursa tehnologică, pentru că nu au mai avut posibilitatea să se înscrie la școala profesională (care s-a desființat). Astfel, beneficiari de burse tehnologice, în cuantum de 300 lei/lună (sumele se acordă proporțional cu zilele de școală), mai sunt acum doar elevii din clasele a X-a și a XI-a de școală profesională.

În foarte multe școli, în special licee tehnologice, sunt în schimb numeroși beneficiari de burse sociale. Și această bursă este tot în cuantum de 300 de lei, dar se acordă inclusiv pentru zilele de vacanță.

Cea mai mare bursă (exceptând bursele pentru mame minore, care sunt în cuantum de 700 lei/lună), este în schimb bursa de merit, de 450 lei. În cuantum integral se acordă doar în lunile în care nu sunt vacanțe. Acest tip de bursă se acordă pentru maximum 15% din elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu, condiția principală fiind obținerea unei medii generale pe anul școlar anterior mai mare sau egală cu 9,00. Pentru clasa a V-a, acordarea se face în baza mediei primelor două intervale de cursuri (module) din anul curent.

O altă condiție importantă pentru toate bursele, care deja a mai micșorat lista de potențiali beneficiari, este media 10,00 la purtare înregistrată în anul școlar anterior.

Condiția este obligatorie și în cazul bursei sociale. Beneficiarii bursei sociale trebuie, în plus, să provină din familii cu un venit net mediu lunar per membru, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. De asemenea, bursa socială se acordă automat - fără condiție de venit - pentru anumite categorii speciale: elevi orfani, elevi aflați în familii monoparentale sau cazuri medicale specifice.

Pe lângă media la purtare, o altă condiție care deja le-a pus în pericol anumitor elevi bursele este cea privind numărul de absențe. La 10 absențe nemotivate într-o lună elevul beneficiar pierde bursa (există o singură excepție de la regulă: bursa pentru mamele minore, pentru care limita maximă este de 60 de absențe/lună).

Singura modalitate prin care absențele nu afectează bursa este motivarea lor oficială. Diriginții iau în calcul doar absențele rămase nemotivate la finalul lunii. Pentru a fi scăzute din calcul, absențele pot fi justificate fie prin scutiri medicale, fie în baza celor 40 de ore pe an școlar pe care părinții le pot solicita prin cerere scrisă către conducerea școlii.

„Pentru unii înseamnă foarte mult”

La Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina, 43% dintre cei aproape 800 de elevi sunt eligibili pentru acordarea bursei sociale.

„Pentru unii înseamnă foarte mult. Alții nici nu-i dau atenție, pentru că o pierd în a doua lună, imediat ce adună numărul de absențe. La 10 absențe, i se sistează pe luna respectivă. Iar foarte mulți, deși au nevoie de ea, nu primesc pentru că în anul precedent nu au avut 10 la purtare”, a explicat Valeria Diaconu, dirigintă la o clasă a XII-a.

„Bineînțeles că nu este greu de păstrat. Trebuie să vină la școală și să nu acumuleze absențe. Nu e greu de păstrat”, a completat profesoara.

„Pentru copiii aceștia și 100 de lei sunt de ajutor, sunt foarte mulți amărâți. Sunt foarte foarte mulți”, completează prof. Denisa Maican, directoarea liceului. Peste două treimi dintre elevii liceului tehnologic din Slatina sunt și navetiști. Unii vin chiar de la distanțe considerabile, dar continuă să o facă și în situația în care ar avea posibilitatea să se cazeze în căminul liceului. În cazuri extreme, explică directoarea, se pot acorda și facilități la plată, altfel nu, pentru că numărul solicitanților a scăzut considerabil de când decontarea transportului se realizează fără sincope, iar la un număr tot mai mic de elevi cazați în cămin cheltuielile au crescut.

„Și așa este tariful mic. 25 de lei pe zi e masa, trei mese pe zi”, mai spune Denisa Maican.

Costul cazării nu este nici acesta mare, însă nu aceste costuri sunt problema, mai spune directoarea, ci faptul că elevii fie mai muncesc în gospodărie după școală, fie chiar fac diverse munci în afara gospodăriei, pentru care câștigă bani.

„Își ajută părinții, unii mai lucrează pe unde găsesc. Le decontează naveta și merg acasă”, explică Denisa Maican.

Dintre elevii care așteaptă cu nerăbdare achitarea burselor pentru septembrie și octombrie, câțiva deja știu că au pierdut o lună, din cauza absențelor înregistrate. „Cred că avem 6 sau 7 cazuri”, a mai spus Maican.

„Am avut un elev care pentru 2 lei a pierdut bursa, s-a luat în calcul și venitul bunicilor”

Directoarea Clara Florica spune că la Liceul Agricol „Dimitrie Petrescu” din Caracal, pe care îl conduce, peste 90% dintre elevi fac naveta. Sunt zile, cum au fost cele din această perioadă, în care a plouat foarte mult, când ajung la școală uzi până la piele.

„Ai noștri fac naveta de la țară. Ieri și alaltăieri au venit leoarcă. Mi-au zis – doamnă, păi noi ne-am trezit de la cinci și jumătate -. Sunt de la Reșca și a trebuit să traverseze pădurea ca să vină să ia microbuzul. E o distanță cât de cât mai rezonabilă, dar sunt alții care fac de la distanțe și mai mari. Încercăm ca de anul viitor să dăm drumul la cantină, să le putem oferi la școală o masă caldă, pentru că noi suntem ș departe de oraș, nu sunt nici magazine prin preajmă. Sunt mulți beneficiari de burse sociale, la cele de performanță se încadrează puțini. Sunt unii care chiar au situație foarte-foarte rea acasă. Măcar, acolo, ceva de încălțat, de îmbrăcat, când vine toată, cum este cazul acum, pe septembrie și pe octombrie, se adună o sumă. Dar, da, și la noi sunt elevi care pierd bursa pentru că adună, într-o lună, cele 10 absențe nemotivate”, a precizat directoarea.

Liceul nu are cămin-internat, însă doritorii ar putea opta, eventual, să stea în căminul unui alt liceu din oraș. Însă, tot având în vedere că li se decontează naveta, puțini o fac.

Un aspect sesizat în acest an, a mai precizat prof. Clara Florica, este că anumiți elevi, deși dacă s-ar fi luat în calcul venitul părinților ar fi beneficiat de bursa socială, au rămas fără acest venit de 300 lei/lună pentru că bunicii înregistrau venituri. „Am avut elev care pentru 2 lei a pierdut bursa, s-a luat în calcul și venitul bunicilor, pensie sau venitul calculat pentru că dețineau teren agricol”, a precizat directoarea.

„Unora le convine să stea în cămin”

Și la Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal, unde elevii navetiști se apropie de jumătate din total, este ridicat și numărul de beneficiari de burse sociale. Aici, în schimb, sunt mai numeroși și beneficiarii de burse de merit.

„Este un ajutor, mai ales în condițiile actuale. Când totul a sărit de un anumit nivel, orice bănuț suplimentar este un ajutor, și pentru elevi și pentru părinți. E foarte greu altfel. Foarte mulți sunt navetiști, dacă nu 50%, cel puțin 40% dintre ei. Dar, îi ajută mult abonamentele. Să știți că am dat drumul la cămin și le convine unora să stea la cămin. Avem și de la alte licee, la noi vin din tot orașul. Cumva, odată cu naveta care se face zilnic, au rămas mai puțini (n. red. - care optează pentru cămin), dar pe măsură ce se face frig afară aleg varianta. Noi am încercat să ajungem și la părinți să le explicăm, pentru că altfel este când stă la cămin, supravegheat, cu pedagog, cu supraveghetor de noapte, cu un control cât de cât al activității pe care o face zilnic, și alta e să vină pe drum noaptea. 60 de lei este regia, lunar, și 23 sau 25 de lei pentru trei mese pe zi”, spune directoarea Claudia Vanea.

Tarifele extrem de mici sunt aceleași de ani de zile. Le-au putut menține, cel puțin în cazul hranei, datorită numărului crescut de beneficiari. Elevilor de la grădiniță și clasele de step by step li se asigură micul dejun, două gustări și prânzul cu doar 12 lei/zi.

„Avem și step, avem și grădinița și încercăm să păstrăm totul aici. Costurile astea pot fi susținute mai mici. Făcându-se la noi, cheltuielile nu sunt la fel. La noi, la grădiniță, este 11–12 lei: prânzul, micul dejun și două gustări. Aproape același meniu, la o altă grădiniță - au externalizat acest serviciu - costă 20 de lei, sunt 8 lei diferență”, a mai spus Claudia Vanea.