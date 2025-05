Noaptea Muzeelor 2025: Timpul se oprește în loc ca să redescoperi traiul, meșteșugurile, mâncarea și jocurile de altădată

Pe 17 mai, Dumbrava Sibiului se va transforma în scena unei nopți de neuitat. ASTRA – cel mai mare muzeu în aer liber din România și unul dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est – invită publicul la o călătorie vie în inima tradițiilor. Vizitatorii pot învăța să țeasă, să cioplească sau să confecționeze șindrilă, pot juca jocurile copilăriei de altădată, pot gusta rețete pastorale și participa la zeci de ateliere meșteșugărești. „Noaptea Muzeelor” devine aici mai mult decât un simplu eveniment – devine o experiență culturală autentică.

Ediția din 2025 se distinge printr-un program amplu și diversificat, care îmbină tradiția cu inovația, oferind vizitatorilor o experiență culturală unică. Cu un concept redefinit, ASTRA dă tonul unei ediții spectaculoase în care granițele convenționale ale artei și patrimoniului devin un veritabil exercițiu de coeziune socială. Sub semnul colaborării, evenimentul își propune să aducă împreună instituții publice, ONG-uri și companii private.

„Vrem să arătăm că, lucrând împreună, putem depăși diferențele și să construim un viitor bazat pe respect și încredere. Prin acest proiect, subliniem importanța dialogului și a colaborării pentru o comunitate mai puternică și mai unită”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu – instituție care organizează evenimentul împreună cu Muzeul ASTRA.

Dumbrava, locul în care tradiția prinde viață și copiii se joacă

Anul acesta, cu ocazia Nopții Muzeelor, colțul de rai din Dumbrava Sibiului se transformă într-un univers interactiv, unde publicul va putea experimenta peste 30 de meșteșuguri tradiționale. De la olărit și tâmplărie, la dogărie, confecționat șindrilă, cioplit sau vâltorit straie (mod tradițional de spălare), vizitatorii vor descoperi cum se naște cultura – la propriu. Vor modela lutul, vor împleti garduri de nuiele, iar freamătul dansului din Jina și sunetele muzicii – tradiționale sau clasice – de lângă Biserica din Bezded ori de pe aleile Dumbrăvii le vor însoți pașii.

Vor fi și ateliere de pictură, cusut și pescuit, iar dansul tradițional va fi celebrat în două locuri speciale: expoziția „Dansul”, din Pavilionul Multicultural, și pavilionul de joc din Jina, între caricaturile lui Ion Barbu.

În grădinile gospodăriilor, vor fi tocate sfecla și „sfârnit” porumbul, se vor găti rețete vechi și se vor spune povești, în timp ce restauratorii și conservatorii Muzeului ASTRA vor deschide porțile monumentelor de patrimoniu pentru tururi ghidate și demonstrații din arhitectura vernaculară – de la cuie de lemn la detalii ale construcțiilor tradiționale.

Pentru cei mici și pentru tineri, Etno-Tehno Parc pregătește activități inedite. „Cufărul Călător” le va dezvălui secretele lemnului, lutului, pânzei sau lânii, prin ateliere interactive precum „Oița năzdrăvană”. Aici vor afla cum trăiau elevii altor vremuri și se vor bucura de jocurile copilăriei: „Elasticul”, „Moara” sau „Alege o meserie și joacă-te”.

Experiențe multisenzoriale la ASTRA: film, gusturi și literatură

În cele trei amfiteatre în aer liber, ASTRA Film va aduce documentarul în mijlocul publicului, iar la Stâna din Puru, regizorul Dumitru Budrala va găti rețete pastorale, din zona Sibiului și din Oltenia, transformând arta cinematografică într-o experiență multisenzorială.

Scriitorii Revistei Transilvania îi invită pe vizitatori la ateliere de scriere creativă în cadrul expoziției ASTRA „Poetic. Histories”, în timp ce „Târgul de Țară” va găzdui ateliere gastronomice curatoriate de managerul muzeului, Ciprian Ștefan, cu scopul de a strânge fonduri pentru restaurarea celei mai vechi case din expoziția permanentă – gospodăria de dogar din Obârșa.

Patrimoniu viu în acțiune: restaurare și meșteșuguri

Centrul ASTRA pentru Patrimoniu își va deschide laboratoarele pentru publicul larg, oferind tururi ghidate și prezentări ale lucrărilor de restaurare – de la Biserica din Surduc până la impresionanta Biserică din Vința.

Și în Piața Mică, la Casa Artelor, noul Centru de Activități și Resurse Regionale va fi gazda expoziției „Făurind Transilvania”, însoțită de ateliere de tâmplărie, ceramică, croitorie și dulgherie – într-un spațiu interactiv dedicat creației și comunității (între orele 16:00 - 23:00).

Intrare liberă și program prelungit

Pe 17 mai 2025, intrarea va fi gratuită la ASTRA atât în timpul zilei, cât și pe durata Nopții Muzeelor (între orele 16:00 – 24:00, ultima intrare la 23:00).

Programul complet este disponibil pe site-ul www.muzeulastra.ro și în aplicația mobilă Muzeul_ASTRA_App.

Noaptea Muzeelor 2025 la ASTRA nu este doar o sărbătoare culturală, ci și o declarație de solidaritate, un apel la implicare și o celebrare a identității colective.

Muzeul din Dumbrava Sibiului se întinde pe 96 de hectare și adăpostește peste 300 de construcții tradiționale, inclusiv mori de vânt, ateliere meșteșugărești, biserici de lemn și gospodării autentice, oferind o imagine vie a civilizației rurale românești.

Cultura nu doarme: 70 de instituții te așteaptă la Noaptea Muzeelor în toată țara

Peste 70 de instituții culturale din toată țara dau viață celei de-a XXI-a ediții a Nopții Muzeelor, coordonată de Rețeaua Națională a Muzeelor din România și, pentru prima dată, susținută oficial de Ministerul Culturii.

Evenimentul transformă muzeele în spații vii și participative, deschise publicului într-un interval neconvențional, cu expoziții inedite, activări creative și experiențe culturale gândite special pentru această noapte. Sub mesajul „Educație prin cultură. Dezvoltare prin cultură”, Noaptea Muzeelor reconfirmă rolul esențial al patrimoniului în viața comunităților și în evoluția societății.

De exemplu, la București, Art Safari prezintă „Expoziția de 1.000.000 de euro”, o colecție rară cu opere semnate de mari maeștri ai artei românești, accesibilă contra cost (60 de lei). La Muzeul Țăranului Român, vizitatorii pot descoperi expoziția „Legea Creștinească”, alături de alte șase expoziții temporare, cu intrare liberă între 18:00 – 20:00.

Museum of Immersive New Art (MINA) propune o incursiune spectaculoasă în mitologia egipteană, prin show-ul „Egiptul Antic – Sub Privirea Zeilor”, cu bilete la jumătate de preț, între 20:30 și 01:30.

La Cluj, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei își deschide porțile de la ora 16:00, iar la Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria” invită publicul la o expoziție rară de stampe japoneze din perioadele Edo și Meiji.

Programul complet și detalii despre acces în toate aceste instituții pot fi consultate pe pagina oficială facebook.com/noapteamuzeelor.