Un tânăr din Sibiu a căzut de la etajul 10 al unui bloc. Ce au auzit vecinii înainte de tragedie

Un tânăr în vârstă de 18 ani a murit, joi dimineață, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din cartierul Hipodrom III din Sibiu.

Tragedie la Sibiu, unde un tânăr de 18 ani a căzut de la etajul 10 al unui bloc, joi dimineață, în jurul orei 4.30.

Salvatorii de la ISU ajunși de urgență au încercat să îl resusciteze pe tânăr, întrucât se afla în stop cardio-respirator. După câteva minute, însă, au fost nevoiți să declare decesul tânărului.

Potrivit Ora de Sibiu, înainte de tragedie s-ar fi auzit zgomote din apartamentul tânărului, din care ar fi rezultat că acesta s-ar fi certat cu o persoană la telefon. Ba chiar un vecin a sunat la poliție să sesizeze gălăgia, dar câteva minute mai târziu s-a întâmplat nenorocirea.

„Prima dată s-au auzit țipete, ca și cum se ceartă cineva. Tot zicea Gabriela, Ștefania, Maria. Din cauza gălăgiei s-a trezit și fiica mea, dar ne-am gândit că e cineva beat. Mai târziu am auzit o bubuitură mare. Atunci soțul s-a uitat pe geam și l-a văzut pe tânăr jos. Înainte de asta, băiatul aruncase și un televizor pe geam. Fata l-a auzit cum striga că „ se sinucide”. Îl știam din vedere, deci ne salutam și în lift. Era respectuos, nu se vedea că are probleme”, a spus Anca, o localnică din bloc pentru Ora de Sibiu.

Tânărul era singur acasă, tatăl său fiind plecat în străinătate, iar mama în stațiune, pe Litoral.

Adolescentul urma să înceapă clasa a XII-a în această toamnă, la Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul tânărului.