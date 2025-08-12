Video Un clip cu informații false despre TVA de 32% la restaurante s-a viralizat pe TikTok

Un clip TikTok care prezintă informația falsă potrivit căreia restaurantele au TVA de 32% a adunat mai mult de 1.300 de comentarii și peste 650.000 de vizualizări, într-o săptămână.

Clipul a fost postat pe TikTok, de un român stabilit în Anglia, care ajuns în Sibiu, scrie Turnul Sfatului.

După ce a luat masa la un restaurant între Avrig și Sibiu, le-a arătat urmăritorilor bonul pe care apar două TVA-uri, unul de 11%, iar un altul de 21%.

„Băi, oameni buni, am fost și am mâncat la locul ăsta, aici. După ce am mâncat, mi-a venit nota de plată. Să vedeți acum cât TVA am plătit. Ia uitați-vă aici, TVA A – 21%, TVA B – 11%. În total am dat vreo 40 de lei, în plus, la TVA. Nu să-l iau la (...) pe Nicușor Dan? Spuneți voi!”, transmite omul.

Videoclipul este însoțit de un comentariu ce induce o idee falsă: `Află cum 32% TVA afectează viața românilor! Detalii despre schimbările fiscale #romania #bucurești #calingeorgescu2024”.

Cei peste1.200 de urmăritori care au comentat la acest clip s-au împărțit în două categorii: unii care susțin cele afirmate în video și atacă actuala guvernare, iar alții, care încearcă să explice sincer sau ironic faptul că cele prezentate sunt o prostie.

„E corect sa aplice 2 TVA? Pentru HORECA nu e un singur TVA care a crescut de la 9 la 11%? Întreb pentru ca mi se pare ciudat”, spune cineva. „Ați primit ce ați votat”, transmite altcineva. ”De ce tva a și tva b?”, se întreabă o altă persoană.

Alții au semnalat că este o greșeală flagrantă: „Nu există 32%, ai pt anumite produse 21 și pt altele 11!”, scrie un comentator. „Ne mai mirăm de ce unii votează CG GS, atât înțeleg ei de pe bonul fiscal!”, a răspuns altcineva.

„TVA-ul asta îi fizică cuantică, nu-i pt toată lumea, mai ales pt suveraniști” / „E greu cu matematica. La unele produse ai plătit 11% și la unele 21%, dar e greu”, sunt alte comentarii.

Explicația pentru care Coca-Cola are un alt TVA decât apa minerală

Din 1 august, TVA-ul pentru produsele alimentare s-a mărit cu două puncte procentuale, de la 9 la 11%. Fac excepție produsele care au în compoziție mai mult de 10 grame de zahăr pe suta de grame de produs. În cazul lor, taxa pe valoare adăugată a urcat până la 21%.

„Coca-Cola, de exemplu, are TVA de 21%, în timp ce apa minerală are TVA de 11%. Este un lucru normal, și nu este doar de acum. Alimentele cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahar este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât laptele praf pentru copii ,au TVA de 21%.

În această categorie intră și multe alte alimente. Zacusca, sosurile, iaurturile cu fructe, de pildă, care au în compoziție mult zahăr, nu au TVA de 11%, ci de 21%. E firesc ca produsele să fie diferențiate pe nota de plată, în funcție de TVA”, explică un contabil consultat de Turnul Sfatului.