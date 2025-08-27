search
Miercuri, 27 August 2025
Incident violent la Galați: un bărbat agresiv, rănit cu gloanțe de cauciuc după ce a amenințat polițiștii

Publicat:

Un bărbat de 61 de ani, care amenința cu obiecte tăietoare în Galați, a fost neutralizat de polițiști cu gloanțe de cauciuc și transportat la spital.

Un bărbat agresiv, rănit cu gloanțe de cauciuc după ce a amenințat polițiștii FOTO: Arhivă
Un bărbat agresiv, rănit cu gloanțe de cauciuc după ce a amenințat polițiștii FOTO: Arhivă

Un conflict în familie a escaladat marți, 26 august, pe strada Emil Racoviță din municipiul Galați, unde polițiștii au fost chemați să intervină după ce un bărbat a reclamat că are probleme cu socrul său. Situația a degenerat rapid, iar intervenția forțelor speciale a fost necesară.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 13:50 de către un bărbat din oraș, care a cerut ajutorul poliției în urma unui conflict cu socrul său. Două echipaje ale Secției 4 Poliție s-au deplasat la fața locului, însă au fost întâmpinate de socrul apelantului, un bărbat de 61 de ani, care „se manifesta extrem de agresiv și era înarmat cu obiecte tăietoare”.

Situația a devenit critică, întrucât acesta a refuzat somațiile agenților și „a continuat să adopte un comportament violent, punând în pericol atât siguranța persoanelor aflate în zonă, cât și integritatea fizică a polițiștilor”, au precizat reprezentanții IPJ Galați.

Intervenția mascaților și focuri de armă neletală

Situația a fost considerată de un grad ridicat de pericol, întrucât agresorul punea în pericol siguranța persoanelor aflate în zonă și integritatea fizică a polițiștilor. „A fost solicitată intervenția unei grupe din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) și, întrucât bărbatul continua să fie violent și să refuze să se supună somațiilor, aceștia au tras trei focuri de armă neletală cu gloanțe de cauciuc”, a precizat IPJ Galați.

În urma acțiunii, bărbatul de 61 de ani a fost rănit în zona abdominală și transportat de urgență la Spitalul Județean Galați, unde a primit îngrijiri medicale. Medicii au confirmat că starea sa este stabilă.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Galaţi

