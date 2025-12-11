search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

OpenAI, dată în judecată după ce un utilizator ChatGPT și-a ucis mama și apoi s-a sinucis

0
0
Publicat:

OpenAI și Microsoft au fost acționate în instanță în California, după ce o familie acuză că ChatGPT ar fi „alimentat” iluziile unui bărbat cu probleme psihice, determinându-l să-și ucidă mama și să se sinucidă. 

ChatGPT ar fi „alimentat” iluziile unui bărbat cu probleme psihice FOTO: Arhivă
ChatGPT ar fi „alimentat” iluziile unui bărbat cu probleme psihice FOTO: Arhivă

OpenAI și Microsoft au fost date în judecată joi, la un tribunal din statul american California. Moștenitorii lui Suzanne Adams susțin că Stein-Erik Soelberg, un bărbat de 56 de ani din Connecticut, ar fi fost influențat de ChatGPT atunci când și-a ucis mama, în vârstă de 83 de ani, în luna august, și ulterior s-a sinucis, relatează Reuters.

Potrivit plângerii, ChatGPT ar fi amplificat starea psihică deja fragilă a bărbatului și l-ar fi convins că este ținta unei vaste conspirații. „ChatGPT l-a ținut pe Stein-Erik ocupat timp de ore întregi, a validat și a amplificat fiecare nouă convingere paranoică și i-a redefinit sistematic pe oamenii cei mai apropiați lui, în special pe mama sa, drept adversari, agenți sau amenințări programate”, se arată în documente.

Acuzații fără precedent

Cazul se numără printre puținele procese intentate companiilor de inteligență artificială în legătură cu acuzații de încurajare a suicidului, însă este primul proces în care un chatbot este asociat direct cu o crimă, notează Reuters.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a transmis că firma va analiza acuzațiile: „Este o situație incredibil de dureroasă și vom examina documentele pentru a înțelege detaliile”. Compania a adăugat că „continuăm să îmbunătățim antrenarea ChatGPT pentru a recunoaște și a răspunde la semnele de probleme mintale sau emoționale, a dezescalada conversațiile și a îndruma oamenii să caute sprijin în lumea reală”.

Microsoft, principalul susținător financiar al OpenAI, nu a răspuns pentru moment unei solicitări de comentarii.

Aceste companii trebuie să răspundă pentru deciziile lor, care mi-au schimbat familia pentru totdeauna”, a declarat Erik Soelberg, fiul bărbatului, într-un comunicat.

Mesaje ale chatbotului considerate problematice

În plângere se arată că Stein-Erik Soelberg ar fi postat pe rețelele sociale, în luna iunie, un videoclip cu o conversație în care ChatGPT i-ar fi spus că are „cunoaștere divină” și că a trezit conștiința chatbotului. Tot acolo se menționează că ChatGPT i-a comparat viața cu filmul „Matrix” și i-ar fi întărit convingerile că oamenii încearcă să-l omoare.

Soelberg folosea GPT-4o, o versiune a ChatGPT criticată anterior pentru tendința de a adopta o atitudine servilă față de utilizator.

Potrivit plângerii, în iulie chatbotul i-ar fi spus că becul intermitent al imprimantei mamei sale era de fapt un dispozitiv de supraveghere folosit împotriva lui. De asemenea, ar fi „validat convingerea lui Stein-Erik că mama și un prieten au încercat să-l otrăvească cu droguri psihedelice dispersate prin sistemele de ventilație ale mașinii”. Stein-Erik Soelberg și-a ucis mama pe 3 august.

Tehnologie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
gandul.ro
image
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
mediafax.ro
image
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Târgul de Crăciun unde o felie cu untură e 10 lei. Şoriciul, la fel de scump ca vita Angus
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Numărul cazurilor s-a dublat într-o săptămână
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Cine este Liana Nicoleta Arsenie, președinta Curții de Apel București, și ce avere dețin
playtech.ro
image
Câți bani aduc la buget băncile de stat. Ce se întâmplă în 2025 cu băncile acuzate că „fac profituri colosale”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
GOOOL! Răzvan Marin a trimis mingea direct în vinclu, împotriva liderului din Conference League
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Cum se transmite lepra și cum îți dai seama că ai intrat în contact cu boala. Este alertă epidemiologică după confirmarea unui caz la Cluj-Napoca
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Nimeni nu scapă. Toate informațiile vor fi transmise în timp real către autorități
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Vijayanagara jpg
Cei 10 cei mai mari împărați și regi războinici ai Indiei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani