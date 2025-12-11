search
Joi, 11 Decembrie 2025
Conference League: Universitatea Craiova a cedat în prelungiri cu Sparta Praga. Oltenii au ratat un penalty

Universitatea Craiova a fost învinsă de Sparta Praga cu scorul de 2-1 (0-0), joi seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a cincea a competiției de fotbal Conference League.

Ștefan Baiaram, dreapta, a fost titular la gazde FOTO Facebook
Universitatea a fost aproape să obțină un rezultat bun, însă a cedat pe final, după ce a ratat un penalty la 0-0. Albion Rrahmani (50) și Matej Rynes (89) au marcat golurile oaspeților, în timp ce pentru craioveni a înscris Steven Nsimba (79).

Valoroasă echipă cehă și-a impus jocul în Bănie și în cele din urmă a obținut victoria, care îi asigură prezența în faza următoare a competiției.

Universitatea a avut prima ocazie notabilă a partidei, prin Etim (10), care a șutat din unghi după o mingea greșită de oaspeți, dar portarul Vindahl a respins.

Sparta a fost periculoasă prin Rrahmani și Mercado, dar șuturile lor (20) au fost blocate de defensiva craioveană. Ecuadorianul Mercado a trimis mingea în bară (26).

Etim a mai avut o oportunitate, însă a șutat de la 18 metri peste poartă (33).

În min. 34, atacantul nigerian a fost faultat de Sevinsky în careu, iar Universitatea a primit penalty, confirmat de VAR după o analiză îndelungată, însă Mekvabișvili (38) a șutat peste poartă din punctul cu var.

Sparta Praga putea intra la pauză în avantaj, dar Isenko a avut un reflex senzațional la lovitura de cap a lui Sevinsky (45+4).

Oaspeții au deschis scorul după pauză, prin kosovarul Albion Rrahmani (ex-Rapid București), din pasa lui Haraslin (50), după o minge pierdută de Crețu.

Craiovenii au căutat egalarea, dar Vindahl a respins mingea trimisă de Cicâldău (54), din lovitură liberă.

Universitatea a izbutit egalarea prin francezul Nsimba (79), cu un șut puternic de la 24 de metri, la care Vindahl nu a putut face nimic.

Gazdele au făcut un pas înapoi, Baiaram a fost schimbat cu un fundaș (Stevanovic), iar Sparta a revenit în ofensivă, reușind să marcheze golul victoriei prin Rynes (89), cu un șut la colț, după centrarea lui Preciado.

Universitatea a avut o șansă de egalare, prin Houri (90+4), dar francezul a șutat slab din careu și Vindahl a prins.

Aceasta este prima înfrângere de la venirea antrenorului portughez Filipe Coelho la Universitatea.

Universitatea rămâne cu șapte puncte, după 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare), 1-0 cu Mainz (acasă) și 1-2 cu Sparta Praga (acasă). Echipa din Bănie mai are de jucat un meci, cu AEK Atena, pe 18 decembrie, în deplasare.

Sursa: Agerpres

