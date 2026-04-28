Tânără din Sibiu, cercetată după ce a efectuat proceduri estetice fără autorizație timp de 5 ani

O tânără de 23 de ani este cercetată de polițiști după ce s-ar fi dat drept specialist în estetică medicală și ar fi efectuat proceduri fără a avea acest drept, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au făcut, pe 27 aprilie, o percheziție domiciliară într-un dosar penal care vizează „exercitarea fără drept a unei profesii sau activități”.

Anchetatorii spun că, „în perioada octombrie 2021 – aprilie 2026, o tânără, de 23 de ani, domiciliată în localitatea Șelimbăr, ar fi efectuat proceduri de estetică medicală fără a avea acest drept, la un punct de lucru situat în municipiul Sibiu”.

În urma percheziției, oamenii legii au ridicat mai multe probe: „medicamente, substanțe injectabile, aparatură medicală, facturi, bonuri precum și un telefon mobil”, potrivit comunicatului.

Pe contul său de Instagram, tânăra se prezintă ca studentă la medicină.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, iar polițiștii precizează că persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție.