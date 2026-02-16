Restricții de trafic pe Transfăgărășan, în zona barajului Vidraru, din cauza lucrărilor de retehnologizare

Traficul rutier pe DN 7C – Transfăgărășan va fi restricționat temporar, în anumite intervale, începând de marți, în zona barajului Vidraru, din cauza lucrărilor de retehnologizare a lacului de acumulare, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„Circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN 7C), în zona barajului Vidraru. Începând de marți, 17.02.2026, circulația rutieră va fi închisă temporar pe Transfăgărășan (DN7C), pe sectorul cuprins între km 61+500 și km 61+750, în vederea executării lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidrotehnice Vidraru”, a transmis CNAIR, luni.

Restricțiile se aplică de luni până joi între orele 08:00–11:00 și 13:00–18:00, iar vineri, sâmbătă și duminică între 08:00–11:00.

„Este interzisă staționarea autovehiculelor în zona versantului pentru a preveni producerea unor accidente generate de eventuale căderi de pietre de pe acesta. De asemenea, staționarea autovehiculelor în condiții de siguranță se va putea realiza în zona km 56+600. Pe durata restricțiilor, participanții la trafic sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară precum și indicațiile personalului din teren”, au adăugat reprezentanții CNAIR.