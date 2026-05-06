Miercuri, 6 Mai 2026
Video Imagini de la incidentul din Craiova unde un polițist a fost rănit de un șofer teribilist care gonea în trafic

Sindicatul Europol a publicat imagini de la incidentul din dimineața zilei de 6 mai, când un polițist din cadrul Secției 5 - Craiova a fost rănit, după ce autospeciala pe care o conducea a fost lovită în plin de un autoturism Audi, condus de un șofer teribilist, implicat anterior într-accident.

S-a întâmplat în jurul orei 07.20. Șoferul în cauză produsese anterior un accident cu pagube materiale și a refuzat să oprească la semnalul regulamentar efectuat de polițiștii dintr-o altă patrulă, care plecaseră în urmărirea acestuia.

Mașina de poliție a fost avariată grav. FOTO FB Sindicatul Europol

„Având în vedere comportamentul inconștient al șoferului autoturismului Audi, care în timpul urmăririi a traversat mai multe intersecții din municipiul Craiova pe culoarea roșie a semaforului, cu viteze peste 100 de km/h (după estimările martorilor), colegul nostru agent principal Văduva Robert, folosind semnalele acustice și luminoase, pentru protecția vieții celorlalți participanți la trafic, a luat decizia de a-i bloca sensul de mers, însă conducătorul auto a intrat în plin în autospeciala de poliție, incident în urma căruia colegul nostru a suferit leziuni la nivelul capului și a fost internat la Spitalul de Urgență Craiova”, relatează, miercuri, Sindicatul Europol, într-o postare pe Facebook.

Imagini de la accident. FOTO Sindicatul Europol

După impact, în autoturismul Audi au fost găsite mai multe sticle cu băuturi alcoolice, iar conducătorul auto emana halenă alcoolică, însă acesta a refuzat să fie testat cu aparatul etilotest, precum și prelevarea de mostre biologice de sânge.

În autoturism au fost găsite mai multe sticle cu alcool. FOTO Sindicatul Europol

„Având în vedere practica judiciară, pe lângă infracțiunea de refuz de prelevare probe biologice, fapta conducătorului auto de a traversa mai multe intersecții aglomerate din municipiul Craiova pe culoarea roșie a semaforului, cu viteze mult peste limita legală, în timp ce era urmărit de o autospecială de poliție și lovirea altei autospeciale care încerca să îl oprească, împrejurare în care a rănit un polițist aflat în misiune, apreciem că întrunește elementele constitutive ale infracțiuni de ultraj sub forma tentativei la omor calificat”, se mai artată în postare.

Sindicatul Europol l-a felicitat pe polițistul care l-a oprit pe șoferul teribilist:

„Felicitări, Robert, pentru că ai pus viața celorlalți participanți la trafic mai presus de propria siguranță!”.

Cum a ajuns bărbatul să acroșeze autospeciala de poliție. Explicațiile IPJ Dolj

Amintim că, anterior, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a relatat că autoturismul a acroșat o mașină parcată în Craiova și nu a oprit la semnalele echipajelor din teren și că pentru oprirea vehiculului, au intervenit polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova și un jandarm din cadrul Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, care au pornit în urmărirea mașinii.

Pe strada Calea Severinului, șoferul a lovit frontal o autospecială de poliție, după care a fost proiectat într-un autovehicul parcat.

„Nici de această dată conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor, moment în care a acroșat autospeciala de poliție”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj, precizând că, după impact, șoferul și pasagerul au coborât din autoturism și au încercat să fugă, fiind prinși de polițiști.

„Întrucât aceştia emanau halenă alcoolică, le-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, rezultatul înregistrat fiind de 1,30 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul pasagerului, un bărbat, de 47 de ani, din judeţul Caraş-Severin, conducătorul auto, un bărbat, de 43 de ani, din oraşul Filiaşi, refuzând testarea şi recoltarea mostrelor biologice”, au mai transmis poliţiştii.

