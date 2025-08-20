O rusoaică a întrerupt un videoclip de propagandă într-un cimitir. Ce acuzații i-a adus lui Putin

Un incident neobișnuit a avut loc într-un cimitir din orașul rusesc Oriol. O femeie a întrerupt un videoclip de propagandă la cimitir cu „eroii operațiunii militare speciale”.

În timp ce se filma videoclipul patriotic, o femeie a intrat brusc în cadru și l-a acuzat pe Putin că a dezlănțuit un război și a distrus cei mai buni bărbați din Rusia.

Videoclipul este publicat de canalul Telegram Ukraine 365. Propagandiștii au încercat să creeze „imaginea perfectă”: morminte tăcute, durere și steaguri. Dar femeia le-a stricat scenariul, potrivit dialog.

Cameramanul a încercat să obiecteze, spunând că „soldații au murit pentru ca Rusia să nu fie atacată”, dar femeia l-a întrerupt. Ea a spus că nepotul ei a fost grav rănit pe front.

Femeia a mai acuzat Kremlinul de lipsă de pregătire, deoarece soldații ruși sunt nevoiți să cumpere toate echipamentele pe cheltuiala lor.

La finalul discursului său, rusoaica a mai amintit de un alt punct sensibil pentru conaționalii săi: afluxul masiv de migranți.

Firmele de construcții și persoanele private din Rusia se bazează de mulți ani pe forța de muncă migrantă ieftină pentru proiectele lor de construcții.

Migranții din fostele republici sovietice din Asia Centrală au contribuit la umplerea golurilor din forța de muncă a Rusiei, cauzate în parte de imigrația în Occident și de o rată scăzută a natalității.

Numeroase clipuri video au apărut, de asemenea, pe canalele social media, arătând personalul de recrutare al armatei ruse încercând să adune lucrători migranți pentru a-i trimite la războiul din Ucraina.