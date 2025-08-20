search
Țara europeană care elimină TVA-ul de 25% la cărți, pentru a încuraja populația să citească mai mult

O țară din Europa va renunța la aplicarea TVA-ului pe cărți, într-o încercare de a încuraja populația să citească mai mult.

Danemarca va elimina TVA-ul la cărți FOTO Arhivă
În Danemarca, cărțile sunt taxate cu 25%, cea mai mare cotă din lume, iar guvernul consideră că această politică a adâncit «criza lecturii», potrivit The Guardian.

Ministrul Culturii, Jakob Engel-Schmidt, a anunțat miercuri că executivul va propune, prin proiectul de buget, eliminarea taxei pentru cărți. Măsura este estimată să coste 330 de milioane de coroane (aproximativ 38 de milioane de lire sterline) pe an.

„Este ceva pentru care, în calitate de ministru al Culturii, am militat, pentru că eu cred că trebuie să punem totul în joc dacă vrem să punem capăt crizei lecturii, care, din păcate, s-a răspândit în ultimii ani”, a declarat Engel-Schmidt pentru agenția de presă Ritzau.

„Sunt incredibil de mândru. Nu în fiecare zi reușești să-ți convingi colegii că sume atât de mari trebuie investite în consumul cultural al danezilor.”

Și alte state nordice aplică o cotă standard de TVA de 25%, însă aceasta nu se aplică și cărților. În Finlanda, TVA-ul pe cărți este de 14%, în Suedia de 6%, iar în Norvegia este zero.

Suedia și-a redus TVA-ul la cărți în 2001, ceea ce a dus la o creștere a vânzărilor, dar analizele au arătat că volumele suplimentare au fost cumpărate de cititorii deja existenți.

„Este vorba și despre a aduce literatura mai aproape de oameni”, a adăugat Engel-Schmidt. „De aceea am alocat deja fonduri pentru o colaborare mai strânsă între bibliotecile publice și școli, astfel încât tot mai mulți copii să fie introduși în universul literaturii de calitate.”

Potrivit institutului național de statistică, în Danemarca s-au vândut în 2023 un total de 8,3 milioane de cărți în librării și online. Țara are o populație de puțin peste 6 milioane de locuitori.

Cel mai popular gen a fost cel al cărților pentru cei foarte mici – cărți ilustrate și cărți de activități –, iar pe locul al doilea s-au situat romanele polițiste, thrillerele și cărțile de suspans.

Dacă măsura nu va duce la scăderea prețurilor, Engel-Schmidt a precizat că va reevalua oportunitatea acesteia.

„Desigur, voi monitoriza modul în care evoluează prețurile. Dacă se va dovedi că eliminarea TVA-ului înseamnă doar creșterea profiturilor editorilor și nu scăderea prețurilor, atunci va trebui să ne gândim dacă a fost sau nu decizia corectă”, a spus el.

