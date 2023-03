Lucruri puțin știute despre deținutul politic care a ascuns o scrisoare în zidurile Cazinoului din Constanța

Deținutul politic Iuliu Marton avea 49 de ani când a fost dus la Constanța, în 1951, pentru a lucra, alături de alți „dușmani ai poporului”, la renovarea Cazinoului aflat pe faleza Mării Negre. În 1952, a scris un bilet pe care l-a ascuns într-o cutie de chibrituri zidită în pereții Cazinoului.

Scrisoarea deținutului politic anticomunist Iuliu Marton, din Cisnădie - Sibiu, a fost un mesaj lăsat peste timp și un testament al unui om care își pusese toată nădejdea „în mâinile Domnului”.

Deși descoperirea a creat multă vâlvă, despre autorul ei nu se cunosc mai multe lucruri în afara informațiilor care apar în înscrisurile oficiale - fișa matricolă penală din arhiva Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc.

Autoritățile sibiene au fost uimite când au aflat că Iuliu Marton provenea din Cisnădie și au încercat să găsească mai multe amănunte. Nu s-a aflat decât că o parte dintre nepoții săi, din partea fiului care a murit și el între timp, trăiește în Germania, unde aceștia s-au mutat împreună cu mama lor, cu mulți ani în urmă.

„Nu apare înregistrat în arhivele foștilor deținuți politic din Sibiu”

În arhivele Asociației Foștilor Deținuți Politic din Sibiu, numele lui Iuliu Marton nu apare, ceea ce îi contrariază pe cei care reprezintă organizația. Spun că au arhivele actualizate și că, cel mai probabil, informații despre deținutul care a lucrat la Cazinou Constanța se pot obține de la primăria de domiciliu.

„La noi nu apare ca fiind înscris. Nu avem o altă situație. Sunt doar de un an de zile la asociație și am pus la punct arhivele și documentele, și am căutat acum în registre și nu l-am găsit. Ar trebui să mergem la Primăria din Cisnădie, să căutăm când și unde a trăit, altfel nu avem cum, nu este deloc ușor să aflăm mai multe amănunte”, a menționat pentru „Adevărul” Nina Malaiu, reprezentanta Asociației.

„N-am știut nimic despre el până nu s-a făcut descoperirea”

În Cisnădie, până la descoperirea de la Constanța, nu s-a știut nimic despre zidarul sas Iuliu Marton și despre familia acestuia.

„Acest domn s-a născut în 1902 și a locuit ulterior în Cisnădie. Nu am știut nimic despre el și familia sa până nu s-a făcut descoperirea de la cazinou. Abia acum am aflat că și fiul său a decedat între timp. El era singurul care trăia în Cisnădie. Soția, care era cu vreo 20 de ani mai tânără decât el, cu cele trei fete ale lor și un băiat, au plecat demult în Germania. Au avut o casă care mai există și astăzi, dar care a fost vândută înainte de plecarea din țară. Nu mai știm nimic despre noră și nepoții acestui deținut politic anticomunist”, a declarat pentru „Adevărul” primarul din Cisnădie, Gheorghe Huja.

Biletul, scris în limba germană, Iuliu Marton fiind sas, a fost descoperit zilele acestea de constructorii care reabilitează clădirea-simbol a orașului Constanța. Primarul municipiului Constanța a postat pe pagina sa de Facebook, marți, 7 martie, scrisoarea.

„Iubite prieten, ce vei găsi aceste rânduri, Dumnezeu să te binecuvânteze. Sunt aici ca deținut politic din 1951, 16 Vll (iulie), până (acum) 1952, V (mai), fiind zidar și dulgher la muncă. Am fost condamnat la 9 ani și de la 10 a l-a (ianuarie) 1949 viața mea este în mâinile Domnului, căci liber nu voi fi prea curând. Dar Dumnezeu este milostiv. Cu salutări, Marton Iulius, domiciliat la Heltau-Cisnădie, lângă Hermannstadt-Sibiu", a scris deținutul politic.

Cine a fost Iuliu Marton: „Cel mai probabil, a fost bănuit că era spion”

Iuliu Marton, conform fișei matricole penale din arhiva Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, s-a născut la 7 mai 1902 în Aldorf, raionul Bistrița, părinții săi fiind Pantelimon și Ana.

La data arestării, era zidar de profesie și locuia în Cisnădie - Sibiu. Muncitorul era căsătorit cu Ermina, cu care avea un băiat și patru fete.

Fiul unui vopsitor și al unei casnice, Iuliu a fost arestat în 1949, pe când avea 47 de ani, deși nu a făcut politică. Din „beciul” Securității Tribunalului Sibiu a ajuns direct la Poarta Albă, pentru o „pedeapsă corecțională” de „trecere frauduloasă a frontierei”, spun specialiștii, deși în documentele regimului comunist apare că ar fi fost condamnat pentru furt. Se întorcea, probabil, din Germania acasă și nu a mai trecut prin procedurile de repatriere, fiind, cel mai probabil, considerat spion de către Securitate, conform istoricului Marius Oprea.

Dintr-o postare pe pagina de Facebook a Cazinoului din Constanța reiese că a făcut închisoare corecțională: „din câte se pare pentru că a încercat să fugă din țară”.

Deși, după cum reiese și din bilet, a primit o condamnare de nouă ani, a reușit să iasă din lagăr trei ani mai târziu și să se întoarcă acasă, în Cisnădie (Heltau în germană).

Numele lui Iuliu Marton a apărut și pe primul petic de sac descoperit la Cazinou în 2021, alături de numele arhitectului și al celor din echipa de stucatori, în care se menționa faptul că a fost reabilitat de către deținuți politic.

Odată cu începerea lucrărilor de restaurare a Cazinoului din Constanța, în primăvara anului 2020, constructorii au scos la iveală dovezi directe că regimul comunist a folosit deținuți politic pentru executarea unor lucrări la Cazinou.