Cum au reușit ucrainenii să învingă ceața și să respingă un asalt mecanizat rus asupra Mirnograd

Roboții tereștri, inteligența artificială și informațiile de tip semnal au restabilit avantajul Ucrainei în condiții de vreme nefavorabilă, îngăduindu-i să învingă ceața și să distrugă echipamente rusești lângă orașul Mirnograd din regiunea Donețk, asediat de forțele rusești, se arată într-o analiză publicată de Euromaidan Press.

Rușii își intensifică eforturile pentru a închide buzunarul Mîrnohrad, în timp ce forțele ucrainene luptă din greu pentru a menține deschis un coridor îngust de evacuare pentru trupele care încă apără fostul oraș minier cu o populație de 46.000 de locuitori înainte de război.

În timp ce orașul vecin Pokrovsk se află aproape în întregime sub control rusesc după un asediu sângeros de un an, Mirnohrad a devenit unul dintre principalele puncte de focalizare ale luptelor din estul Ucrainei. Căderea orașului ar înlătura unul dintre ultimele obstacole urbane majore ce desparte forțele rusești de orașele Kramatorsk și Sloviansk - cele mai mari orașe controlate de ucraineni în regiunea Donețk, cu o populație însumată de 400.000 de locuitori înainte de război.

Raport de cinci la unu în favoarea Rusiei

Aproximativ 150.000 de ruși din Grupul de Forțe Centru atacă neobosit cei aproximativ 30.000 de soldați ucraineni din Corpul 1 Azov și Corpul 7 de reacție rapidă. Rușii luptă cu încăpățânare să cucerească sau să înconjoare Mîrnohradul cât mai curând posibil în scopul de a elimina unul dintre cele mai impotante obstacole urbane pe drumul spre Kramatorsk și Sloviansk, situate la 40 km nord.

Tancuri-țestoasă se deplasează prin ceață

Infanteria rusă este abundentă în Mirnohrad și în împrejurimi, dar nu infanteria a fost cea care a condus cea mai recentă tentativă de încercuire a orașului dinspre nord și de traversare a coridorului de doar un km controlat de ucraineni ce duce spre linia defensivă principală.

Brigada 40 Infanterie Navală rusă a lansat marți un atac cu tancuri blindate și alte vehicule, considerând că ceața joasă va proteja asaltul mecanizat de supravegherea din aer. Până acum, vremea de iarnă a favorizat avansul rusesc pe front - ceața din cursul dimineții și terenul înghețat facilitează deplasarea, în timp ce dronele de recunoaștere ucrainene au mari dificultăți să monitorizeze mișcările inamice.

De data asta, calculul rușilor nu a funcționat. Rușii se aflau la kilometri distanță de vastul tărâm al nimănui când a lovit dezastrul.

„Echipamentul se deplasa peste câmp”, a relatat Corpul 7 de Reacție Rapidă. „Unul dintre tancuri a rămas blocat într-un șanț antitanc, după care coloana a intrat rapid în vizorul armelor”.

11 vehicule blindate distruse dintr-un foc

Dronele din Corpul 7 de Reacție Rapidă au intrat în acțiune. Artileria Brigăzii 68 Jaeger s-a alăturat atacului. Ucrainenii au distrus trei tancuri și alte opt vehicule blindate în jurul satului Razine - o lovitură semnificativă dată capacității mecanizate rusești din acest sector.

Cum vede Ucraina prin ceață

Cum au putut totuși ucrainenii să vadă prin ceață nu este prea clar. Ceața densă, tipică iernilor ucrainene, poate orbi și ține la sol multe tipuri de drone, însă forțele ucrainene se străduiesc să dezvolte noi tactici și tehnologii pentru a rezolva problema.

Inovațiile ucrainene împotriva ceaței includ:

Roboți tereștri: Ucraina testează peste 70 de modele de drone terestre care pot rămâne în așteptare, observând vehicule rusești și transmițând coordonatele acestora piloților de drone ce zboară în orb până când țintele lor devin vizibile de la mică distanță.

Semnale radio: Forțele ucrainene au folosit interceptarea semnalelor pentru a triangula locațiile rusești prin intermediul conversațiilor radio. Sisteme precum sistemul mobil de război electronic Eter pot detecta semnalele inamice și geolocaliza emițătorii radio.

Drone îmbunătățite cu inteligență artificială: Ucraina a adăugat algoritmi de inteligență artificială la unele drone FPV. Inteligența artificială are capacitatea de a identifica ținte în ceață mai eficient decât operatorii umani - o abilitate care s-a dovedit valoroasă împotriva prezenței puternice a războiului electronic .

Mîrnohrad rezistă

Metoda folosită de ucraineni, indiferent care a fost aceea, a funcționat - deocamdată. Orașul rămâne contestat în pofida avantajului covârșitor al rușilor în ceea ce privește numărul de oameni și a vremii cețoase care, de obicei, estompează avantajul ucrainenilor.

Un operator de drone ucrainean a declarat că se așteaptă ca atacurile mecanizate să continue. „Nu sunt semne că se vor opri”, a scris Kriegsforscher despre infanteriștii marini ruși.

Ce urmează: retragerea tactică sau continuarea apărării?

Probabil este doar o chestiune de timp până când Corpul 7 de Reacție Rapidă își va retrage ultimele trupe din Mârnohrad și își va întări apărarea la nord de așezare, în direcția satului Dobropillia. „Retragerea elementelor forțelor de apărare ucrainene din Mîrnohrad către zona Dobropillia ar putea afecta situația generală”, a remarcat Centrul Ucrainean pentru Strategii de Apărare.

Pe termen scurt, pozițiile ucrainene s-ar consolida prin redistribuirea trupelor care luptă în prezent împotriva unei apărări fără speranță în Mîrnohrad. Pe termen lung, tancurile rusești care încearcă în prezent să încercuiască orașul și-ar putea redirecționa eforturile și ar putea începe să avanseze spre nord, spre Kramatorsk, cel mai mare oraș controlat de ucraineni din regiunea Donețk și o ancoră esențială a centurii de fortărețe Donbas.

Concluzii cheie:

Avantajul de 5:1 al Rusiei în ceea ce privește efectivele de forței din jurul liniei de apărare Pokrovsk-Mîrnohrad îi obligă pe apărătorii ucraineni să apere o poziție din ce în ce mai nesustenabilă.

Ceața de iarnă avantajează atacurile mecanizate rusești prin degradarea supravegherii cu drone.

Contrainovațiile ucrainene — roboți tereștri, inteligență sub formă de semnal, drone cu inteligență artificială — compensează parțial dezavantajele create de condițiile meteorologice.

O retragere ucraineană din Mîrnohrad ar scurta liniile defensive, în schimb ar deschide calea rușilor spre Kramatorsk.