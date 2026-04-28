Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineață la Biserica de lemn din Șurdești, județul Maramureș, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice din România, inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

Pompierii militari intervin la fața locului cu patru autospeciale de stingere, o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime, iar ulterior forțele au fost suplimentate cu încă trei autospeciale cu apă și spumă, în încercarea de a limita extinderea flăcărilor.

Incendiul a cuprins biserica greco-catolică din localitate. Momentan, nu se cunoaște cauza izbucnirii focului.

Lăcașul de cult este un simbol al zonei Maramureșului. Construit în anul 1721 din lemn de stejar de munte, edificiul impresionează prin dimensiunile sale. Cu o înălțime totală de aproximativ 72 de metri și un turn principal de 54 de metri, înconjurat de patru turnulețe, biserica este considerată cea mai înaltă construcție de acest tip din lume din acea perioadă, conform site-ului oficial al edificiului.