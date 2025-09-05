Elevii din Sibiu încep școala pe stadion. Părinții au respins relocarea într-o clădire neconformă

Aproximativ 200 de elevi ai Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” vor învăța pe Stadionul Municipal, după ce părinții și profesorii s-au opus mutării copiilor într-o clădire considerată neconformă.

Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” din Sibiu urmează să fie reabilitată termic, iar autoritățile locale au propus împărțirea elevilor în două locații: cinci clase vor fi mutate în containere la o altă unitate de învățământ, iar alte șapte vor fi relocate pe stadion.

Primăria intenționează ca, cel mai probabil din această iarnă, Stadionul Municipal să devină spațiu de învățare. Sălile de clasă vor fi amenajate prin ziduri de delimitare în spațiile existente și dotate cu mobilier școlar.

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a explicat că mai sunt pași de parcurs înainte ca elevii să înceapă cursurile pe stadion: „Mai trebuie să achiziționăm cele cinci containere, să facem schimbările pe stadion, să obținem autorizații de la ISU, de la brigada antitero, de la jandarmerie”, a declarat edilul, potrivit Antena 3 CNN.

Clădire respinsă de părinți

Inițial, autoritățile locale au anunțat că elevii vor fi mutați într-o clădire unde funcționase anterior o universitate privată. Părinții care au vizitat spațiul au descoperit însă probleme majore.

„Geamurile erau joase. Gândiți-vă că în băi erau la fel geamurile, pe casa scării. Era un singur vas de toaletă, imaginați-vă cum să se înghesuie în pauze atâția copii la un vas de toaletă”, a povestit Andrada Horsi, părinte.

Alți părinți și-au exprimat îngrijorarea legată de siguranța copiilor în caz de urgență: „Cel mai urât scenariu pentru noi era acela al unei evacuări de urgență. Doamne ferește, cum evacuăm 15 adulți, doamne învățătoare, 350 de copii cu vârste cuprinse între 8 și 10 ani”, a explicat Raluca Mitea, mama unui elev.

Început de an cu amânări

Până la finalizarea pregătirilor pentru noile spații, copiii vor începe anul școlar în clădirea actuală. În consecință, lucrările de reabilitare termică vor fi amânate.